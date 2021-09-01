https://ria.ru/20210901/istoriya-1748245562.html

Одноклассница рассказала об ученике, поправившем Путина на уроке истории

Одноклассница рассказала об ученике, поправившем Путина на уроке истории - РИА Новости, 01.09.2021

Одноклассница рассказала об ученике, поправившем Путина на уроке истории

Одноклассница Никанора Толстых, который поправил оговорку президента России Владимира Путина во время открытого урока во Владивостоке, рассказала о нем. Об этом РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T22:17

2021-09-01T22:17

2021-09-01T22:17

общество

владивосток

швеция

владимир путин

россия

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Одноклассница Никанора Толстых, который поправил оговорку президента России Владимира Путина во время открытого урока во Владивостоке, рассказала о нем. Об этом сообщает КП.Она уточнила, что подросток значительную часть своего времени уделяет образованию, очень любит историю и принимает участие в олимпиадах и конкурсах."На уроках истории его в прямом смысле не заткнуть! Всегда готов рассказать тему вперед учителя", — поделилась собеседница агентства.Одноклассница Никанора добавила, что его избрали президентом школы, а с директором учебного заведения у него хорошие отношения.Во время открытого урока, который проходил в рамках марафона общества "Знание" в детском центре "Океан" во Владивостоке, школьник отреагировал на оговорку президента России Владимира Путина. Когда глава государства обсуждал с учащимися историю страны, он назвал проводимую Петром Первым войну со Швецией Семилетней. Подросток поправил его, сказав, что речь идет о Северной войне 1700-1721 годов. В свою очередь, российский лидер поблагодарил мальчика за его замечание.

https://ria.ru/20210901/naglost-1748182996.html

владивосток

швеция

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общество, владивосток, швеция, владимир путин, россия