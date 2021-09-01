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Одноклассница рассказала об ученике, поправившем Путина на уроке истории
Одноклассница рассказала об ученике, поправившем Путина на уроке истории - РИА Новости, 01.09.2021
Одноклассница рассказала об ученике, поправившем Путина на уроке истории
Одноклассница Никанора Толстых, который поправил оговорку президента России Владимира Путина во время открытого урока во Владивостоке, рассказала о нем. Об этом РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T22:17
2021-09-01T22:17
общество
владивосток
швеция
владимир путин
россия
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Одноклассница Никанора Толстых, который поправил оговорку президента России Владимира Путина во время открытого урока во Владивостоке, рассказала о нем. Об этом сообщает КП.Она уточнила, что подросток значительную часть своего времени уделяет образованию, очень любит историю и принимает участие в олимпиадах и конкурсах."На уроках истории его в прямом смысле не заткнуть! Всегда готов рассказать тему вперед учителя", — поделилась собеседница агентства.Одноклассница Никанора добавила, что его избрали президентом школы, а с директором учебного заведения у него хорошие отношения.Во время открытого урока, который проходил в рамках марафона общества "Знание" в детском центре "Океан" во Владивостоке, школьник отреагировал на оговорку президента России Владимира Путина. Когда глава государства обсуждал с учащимися историю страны, он назвал проводимую Петром Первым войну со Швецией Семилетней. Подросток поправил его, сказав, что речь идет о Северной войне 1700-1721 годов. В свою очередь, российский лидер поблагодарил мальчика за его замечание.
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общество, владивосток, швеция, владимир путин, россия
22:17 01.09.2021
 
Одноклассница рассказала об ученике, поправившем Путина на уроке истории

Одноклассница рассказала об ученике, поправившем Путина на уроке истории

© Depositphotos / Lev DolgachovУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© Depositphotos / Lev Dolgachov
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Одноклассница Никанора Толстых, который поправил оговорку президента России Владимира Путина во время открытого урока во Владивостоке, рассказала о нем. Об этом сообщает КП.
"Я училась с Никанором до десятого класса. Он добрый и ответственный. <…> Он всегда проявлял активность во всех мероприятиях, показывал себя как настоящий активист. Трудолюбивый, всегда помогал в вопросах учебы", — отметила девушка.
Она уточнила, что подросток значительную часть своего времени уделяет образованию, очень любит историю и принимает участие в олимпиадах и конкурсах.
"На уроках истории его в прямом смысле не заткнуть! Всегда готов рассказать тему вперед учителя", — поделилась собеседница агентства.
Одноклассница Никанора добавила, что его избрали президентом школы, а с директором учебного заведения у него хорошие отношения.
Во время открытого урока, который проходил в рамках марафона общества "Знание" в детском центре "Океан" во Владивостоке, школьник отреагировал на оговорку президента России Владимира Путина. Когда глава государства обсуждал с учащимися историю страны, он назвал проводимую Петром Первым войну со Швецией Семилетней. Подросток поправил его, сказав, что речь идет о Северной войне 1700-1721 годов. В свою очередь, российский лидер поблагодарил мальчика за его замечание.
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