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Городские службы Москвы в режиме повышенной готовности из-за непогоды
Городские службы Москвы в режиме повышенной готовности из-за непогоды - РИА Новости, 17.09.2021
Городские службы Москвы в режиме повышенной готовности из-за непогоды
Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды в среду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-01T18:51
2021-09-17T20:55
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
telegram (приложение)
мосводосток
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды в среду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что на круглосуточном дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. На улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". Специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы для недопущения временных скоплений воды. Под особым контролем – объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства."Просим автомобилистов быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, пешеходов – быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями", - дополняется в сообщении.
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москва, telegram (приложение), мосводосток, городское хозяйство москвы
18:51 01.09.2021 (обновлено: 20:55 17.09.2021)
 

Городские службы Москвы в режиме повышенной готовности из-за непогоды

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВодосточный коллектор реки Неглинной
Водосточный коллектор реки Неглинной - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды в среду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды. По прогнозам синоптиков, до конца суток ожидаются сильный дождь, гроза, при грозе усиление ветра порывами до 16 метров в секунду. В отдельных районах столицы может выпасть до 20 мм осадков – почти треть месячной нормы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на круглосуточном дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. На улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". Специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы для недопущения временных скоплений воды. Под особым контролем – объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.
"Просим автомобилистов быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, пешеходов – быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями", - дополняется в сообщении.
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