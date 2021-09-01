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Городские службы Москвы в режиме повышенной готовности из-за непогоды
Городские службы Москвы в режиме повышенной готовности из-за непогоды - РИА Новости, 17.09.2021
Городские службы Москвы в режиме повышенной готовности из-за непогоды
Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды в среду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-01T18:51
2021-09-01T18:51
2021-09-17T20:55
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telegram (приложение)
мосводосток
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды в среду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что на круглосуточном дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. На улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". Специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы для недопущения временных скоплений воды. Под особым контролем – объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства."Просим автомобилистов быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, пешеходов – быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20210617/asfalt-1737416881.html
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москва, telegram (приложение), мосводосток, городское хозяйство москвы