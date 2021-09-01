https://ria.ru/20210901/gotovnost-1750615329.html

Городские службы Москвы в режиме повышенной готовности из-за непогоды

Городские службы Москвы в режиме повышенной готовности из-за непогоды - РИА Новости, 17.09.2021

Городские службы Москвы в режиме повышенной готовности из-за непогоды

Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды в среду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-01T18:51

2021-09-01T18:51

2021-09-17T20:55

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

telegram (приложение)

мосводосток

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды в среду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что на круглосуточном дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. На улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". Специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы для недопущения временных скоплений воды. Под особым контролем – объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства."Просим автомобилистов быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, пешеходов – быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20210617/asfalt-1737416881.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, telegram (приложение), мосводосток, городское хозяйство москвы