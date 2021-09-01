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В ЦИК рассказали, как пройдет голосование в "красных зонах" больниц
В ЦИК рассказали, как пройдет голосование в "красных зонах" больниц - РИА Новости, 01.09.2021
В ЦИК рассказали, как пройдет голосование в "красных зонах" больниц
В закрытых медицинских учреждениях, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией, при необходимости могут быть созданы временные избирательные участки, РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T16:04
2021-09-01T16:04
политика
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
цик рф
николай булаев
россия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В закрытых медицинских учреждениях, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией, при необходимости могут быть созданы временные избирательные участки, в состав участковых избирательных комиссий смогут войти только люди, которые работают в этих учреждениях, при этом бюллетени и протоколы оттуда выносить не будут, чтобы избежать распространения инфекции, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев."Постановление касается организации голосования в абсолютно закрытых отделениях, где проводится голосование болеющих коронавирусной инфекцией. Мы предлагаем здесь создавать временные избирательные участки. Порядок создания этих участков сегодня законом урегулирован. Мы предлагаем, чтобы в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в эти комиссии входили люди, которые работают в этих закрытых зонах. Никаких иных людей входить туда не может", - сказал Булаев на заседании ЦИК в среду.Он пояснил, что такие комиссии могут состоять из трёх человек."В эти места для голосования доставляются бюллетени, прошедшие обработку, никаких бюллетеней и протоколов оттуда не выносится, чтобы не допустить распространения коронавируса, а протокол мы передаем, как и на судах, по техническим каналам связи", - добавил он."Мы считаем, что если мы все будем достаточно жёстко соблюдать, вероятнее всего голосование можно было бы организовать безопасно. Но мы считаем, что это голосование можно организовать, если есть просьба руководителей лечебных учреждений. Мы не можем не пойти навстречу, если такие предложения есть", - резюмировал Булаев.Голосование на участках, образованных в больницах, в местах содержания под стражей, на судах, находящихся в плавании и на полярных станциях, предлагается проводить только в один день 19 сентября, следует также из принятого документа."Трехдневное голосование можно будет сделать, если избирательная комиссия субъекта совместно с администрацией учреждения достигнет понимания, что такое голосование целесообразно. Общее правило - один день 19 сентября", - пояснил Булаев.В данном случае, по его словам, речь идёт о больницах, где будут образованы участки.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
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политика, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), цик рф, николай булаев, россия
16:04 01.09.2021
 
В ЦИК рассказали, как пройдет голосование в "красных зонах" больниц

Замглавы ЦИК Булаев: в "красных зонах" могут открыть временные избирательные участки

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЖеребьевка по определению мест партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы РФ
Жеребьевка по определению мест партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В закрытых медицинских учреждениях, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией, при необходимости могут быть созданы временные избирательные участки, в состав участковых избирательных комиссий смогут войти только люди, которые работают в этих учреждениях, при этом бюллетени и протоколы оттуда выносить не будут, чтобы избежать распространения инфекции, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
"Постановление касается организации голосования в абсолютно закрытых отделениях, где проводится голосование болеющих коронавирусной инфекцией. Мы предлагаем здесь создавать временные избирательные участки. Порядок создания этих участков сегодня законом урегулирован. Мы предлагаем, чтобы в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в эти комиссии входили люди, которые работают в этих закрытых зонах. Никаких иных людей входить туда не может", - сказал Булаев на заседании ЦИК в среду.
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Он пояснил, что такие комиссии могут состоять из трёх человек.
"В эти места для голосования доставляются бюллетени, прошедшие обработку, никаких бюллетеней и протоколов оттуда не выносится, чтобы не допустить распространения коронавируса, а протокол мы передаем, как и на судах, по техническим каналам связи", - добавил он.
"Мы считаем, что если мы все будем достаточно жёстко соблюдать, вероятнее всего голосование можно было бы организовать безопасно. Но мы считаем, что это голосование можно организовать, если есть просьба руководителей лечебных учреждений. Мы не можем не пойти навстречу, если такие предложения есть", - резюмировал Булаев.
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Голосование на участках, образованных в больницах, в местах содержания под стражей, на судах, находящихся в плавании и на полярных станциях, предлагается проводить только в один день 19 сентября, следует также из принятого документа.
"Трехдневное голосование можно будет сделать, если избирательная комиссия субъекта совместно с администрацией учреждения достигнет понимания, что такое голосование целесообразно. Общее правило - один день 19 сентября", - пояснил Булаев.
В данном случае, по его словам, речь идёт о больницах, где будут образованы участки.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
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ПолитикаГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЦИК РФНиколай БулаевРоссия
 
 
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