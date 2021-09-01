Вопрос загрузки "Северного потока — 2" должен решать оператор, заявил Новак
Вице-премьер Новак: вопрос полного заполнения "Северного потока — 2" касается оператора
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Вопрос полного заполнения "Северного потока — 2" относится к компетенции его оператора, сейчас важно достроить газопровод и получить все разрешения для его запуска, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"В основном этот вопрос касается оператора - я думаю, что в первую очередь эта ситуация оценивается юристами оператора, как действовать в этой ситуации и так далее. Сейчас важно достроить до конца газопровод, получить все разрешения", - сказал Новак, отвечая на вопрос, обсуждаются ли на уровне правительства возможности нивелировать влияние третьего энергопакета ЕС на "Северный поток — 2".
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"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Первая нитка почти готова к эксплуатации – завершаются пусконаладочные работы, укладка второй нитки находится на завершающей стадии, сообщил 31 августа топ-менеджер "Газпрома".
Вместе с тем в августе суд в Дюссельдорфе отклонил жалобу компании Nord Stream 2 AG (оператор газопровода) на решение немецкого регулятора не выводить "Северный поток— 2" из-под газовой директивы ЕС. Ее нормы, в частности, требуют разделять функции добычи и транспортировки газа, а также обеспечить доступ к части мощностей трубы альтернативных (в данном случае - "Газпрому") поставщиков.
Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейские партнеры проекта - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - предоставили финансирование. Nord Stream 2 AG в июне подала в Федеральное сетевое агентство Германии заявление о регистрации в качестве независимого оператора газопровода "Северный поток — 2".