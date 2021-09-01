https://ria.ru/20210901/gazoprovod-1748217785.html

Вопрос загрузки "Северного потока — 2" должен решать оператор, заявил Новак

Вопрос загрузки "Северного потока — 2" должен решать оператор, заявил Новак - РИА Новости, 01.09.2021

Вопрос загрузки "Северного потока — 2" должен решать оператор, заявил Новак

Вопрос полного заполнения "Северного потока — 2" относится к компетенции его оператора, сейчас важно достроить газопровод и получить все разрешения для его... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T18:36

2021-09-01T18:36

2021-09-01T18:36

экономика

германия

александр новак

газпром

балтийское море

wintershall

северный поток — 2

uniper

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Вопрос полного заполнения "Северного потока — 2" относится к компетенции его оператора, сейчас важно достроить газопровод и получить все разрешения для его запуска, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак."В основном этот вопрос касается оператора - я думаю, что в первую очередь эта ситуация оценивается юристами оператора, как действовать в этой ситуации и так далее. Сейчас важно достроить до конца газопровод, получить все разрешения", - сказал Новак, отвечая на вопрос, обсуждаются ли на уровне правительства возможности нивелировать влияние третьего энергопакета ЕС на "Северный поток — 2"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Первая нитка почти готова к эксплуатации – завершаются пусконаладочные работы, укладка второй нитки находится на завершающей стадии, сообщил 31 августа топ-менеджер "Газпрома".Вместе с тем в августе суд в Дюссельдорфе отклонил жалобу компании Nord Stream 2 AG (оператор газопровода) на решение немецкого регулятора не выводить "Северный поток— 2" из-под газовой директивы ЕС. Ее нормы, в частности, требуют разделять функции добычи и транспортировки газа, а также обеспечить доступ к части мощностей трубы альтернативных (в данном случае - "Газпрому") поставщиков.Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейские партнеры проекта - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - предоставили финансирование. Nord Stream 2 AG в июне подала в Федеральное сетевое агентство Германии заявление о регистрации в качестве независимого оператора газопровода "Северный поток — 2".

https://ria.ru/20210831/gazoprovod-1748086223.html

https://ria.ru/20210831/eksport-1748046208.html

германия

балтийское море

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, германия, александр новак, газпром, балтийское море, wintershall, северный поток — 2, uniper, россия