https://ria.ru/20210901/garantii-1748112432.html

Зеленский попросил у США гарантий после достройки "Северного потока — 2"

Зеленский попросил у США гарантий после достройки "Северного потока — 2" - РИА Новости, 01.09.2021

Зеленский попросил у США гарантий после достройки "Северного потока — 2"

Президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне заявил, что Киев рассчитывает на гарантии США после достройки и ввода в эксплуатацию "Северного потока 2". РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T10:04

2021-09-01T10:04

2021-09-01T10:04

в мире

украина

сша

джо байден

владимир зеленский

северный поток — 2

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КИЕВ, 1 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне заявил, что Киев рассчитывает на гарантии США после достройки и ввода в эксплуатацию "Северного потока 2".Зеленский находится с рабочим визитом в США, где в среду запланирована его встреча с президентом Джо Байденом. Планируется, что ключевой темой украинско-американских переговоров в Вашингтоне станет привлечение США к мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Еще одной из тем разговора двух президентов станет "Северный поток 2" и гарантии энергетической безопасности для Украины."Если достроят ("Северный поток 2" - ред.), то мы еще поборемся, как он будет работать… Если работать будет, то обсудим конкретные вещи и гарантии", - сказал Зеленский журналистам в Вашингтоне. Его цитирует агентство "Укринформ". На уточняющий вопрос, идет ли речь о санкциях в отношении РФ, Зеленский ответил утвердительно. "Да, я имею ввиду санкции", - сказал украинский президент.Ранее Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.

https://ria.ru/20210829/pismo-1747734672.html

https://ria.ru/20210825/gazoprovod-1747230716.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, северный поток — 2