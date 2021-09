https://ria.ru/20210901/fotokonkurs-1747176315.html

Остановка на границе, исчезновение и цветочная ванна: лучшие фото птиц

Стали известны имена победителей конкурса The Bird Photographer of the Year 2021. Жюри рассмотрело более 22 тысяч снимков, авторы со всего мира боролись за звание фотографа года и приз в пять тысяч фунтов стерлингов. Впечатляющие работы лауреатов — в подборке Ria.ru.

