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Остановка на границе, исчезновение и цветочная ванна: лучшие фото птиц
Остановка на границе, исчезновение и цветочная ванна: лучшие фото птиц - РИА Новости, 01.09.2021
Остановка на границе, исчезновение и цветочная ванна: лучшие фото птиц
Стали известны имена победителей конкурса The Bird Photographer of the Year 2021. Жюри рассмотрело более 22 тысяч снимков, авторы со всего мира боролись за... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T14:00
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фото
фотография
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Стали известны имена победителей конкурса The Bird Photographer of the Year 2021. Жюри рассмотрело более 22 тысяч снимков, авторы со всего мира боролись за звание фотографа года и приз в пять тысяч фунтов стерлингов. Впечатляющие работы лауреатов — в подборке Ria.ru.
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РИА Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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фото, фото, фотография
14:00 01.09.2021
 

Остановка на границе, исчезновение и цветочная ванна: лучшие фото птиц

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Стали известны имена победителей конкурса The Bird Photographer of the Year 2021. Жюри рассмотрело более 22 тысяч снимков, авторы со всего мира боролись за звание фотографа года и приз в пять тысяч фунтов стерлингов. Впечатляющие работы лауреатов — в подборке Ria.ru.
© Фото : Alejandro Prieto / Bird Photographer of the Year 2021

Гран-при и титул "Фотограф года" завоевал Алехандро Прието (Alejandro Prieto) из Мексики. Снимок, сделанный им у американской пограничной стены в Аризоне, приковывает внимание и не отпускает. Это не просто фото птицы, а целая история в одном кадре.

Лучший фотограф года Alejandro Prieto в конкурсе Bird Photographer of the Year 2021
1 из 13

Гран-при и титул "Фотограф года" завоевал Алехандро Прието (Alejandro Prieto) из Мексики. Снимок, сделанный им у американской пограничной стены в Аризоне, приковывает внимание и не отпускает. Это не просто фото птицы, а целая история в одном кадре.

© Фото : Alejandro Prieto / Bird Photographer of the Year 2021
© Фото : Mousam Ray / Bird Photographer of the Year 2021

В категории "Поведение птиц" победил Мусам Рэй (Mousam Ray) из Индии и "Цветочная ванна".

Работа фотографа Mousam Ray, занявшая 1 место в категории Поведение птиц в конкурсе Bird Photographer of the Year 2021
2 из 13

В категории "Поведение птиц" победил Мусам Рэй (Mousam Ray) из Индии и "Цветочная ванна".

© Фото : Mousam Ray / Bird Photographer of the Year 2021
© Фото : Felipe Foncueva / Bird Photographer of the Year 2021

Награда за "Лучший портрет" конкурса досталась испанцу Фелипе Фонкуэве (Felipe Foncueva).

Работа фотографа Felipe Foncueva, занявшая 1 место в категории Лучший портрет в конкурсе Bird Photographer of the Year 2021
3 из 13

Награда за "Лучший портрет" конкурса досталась испанцу Фелипе Фонкуэве (Felipe Foncueva).

© Фото : Felipe Foncueva / Bird Photographer of the Year 2021
© Фото : Ruediger Schulz / Bird Photographer of the Year 2021

Лучшим "Творческим образом" эксперты признали работу немецкого фотографа Рюдигера Шульца (Ruediger Schulz) "Шпроты и хлеб".

Работа фотографа Ruediger Schulz, занявшая 1 место в категории Творческие образы в конкурсе Bird Photographer of the Year 2021
4 из 13

Лучшим "Творческим образом" эксперты признали работу немецкого фотографа Рюдигера Шульца (Ruediger Schulz) "Шпроты и хлеб".

© Фото : Ruediger Schulz / Bird Photographer of the Year 2021
© Фото : Andrés L. Domínguez Blanc / Bird Photographer of the Year 2021

Лучшим фотографом в возрастной категории до девяти до 13 лет стал автор кадра "В лесу" Андрес Л. Домингес Бланко (Andrés L. Domínguez Blanco).

Работа фотографа Andrés L. Domínguez Blanc, занявшая 1 место в категории 9-13 лет, в конкурсе Bird Photographer of the Year 2021
5 из 13

Лучшим фотографом в возрастной категории до девяти до 13 лет стал автор кадра "В лесу" Андрес Л. Домингес Бланко (Andrés L. Domínguez Blanco).

© Фото : Andrés L. Domínguez Blanc / Bird Photographer of the Year 2021
© Фото : Terry Whittaker / Bird Photographer of the Year 2021

Победу в категории "Городские птицы" одержал британец Терри Уиттакер (Terry Whittaker).

Работа фотографа Terry Whittaker, занявшая 1 место в категории Городские птицы в конкурсе Bird Photographer of the Year 2021
6 из 13

Победу в категории "Городские птицы" одержал британец Терри Уиттакер (Terry Whittaker).

© Фото : Terry Whittaker / Bird Photographer of the Year 2021
© Фото : Kevin Morgans / Bird Photographer of the Year 2021

Награду за "Лучшее портфолио" получил британский фотограф Кевин Морганс (Kevin Morgans).

Работа фотографа Kevin Morgans в категории Лучшее портфолио в конкурсе Bird Photographer of the Year 2021
7 из 13

Награду за "Лучшее портфолио" получил британский фотограф Кевин Морганс (Kevin Morgans).

© Фото : Kevin Morgans / Bird Photographer of the Year 2021
© Фото : Carla Rhodes / Bird Photographer of the Year 2021

В категории "Защита природы" победила Карла Родес (Carla Rhodes) из США, запечатлевшая птиц-адъютантов на гигантской мусорной свалке в Индии.

Работа фотографа Carla Rhodes, занявшая 1 место в категории Conservation Award в конкурсе Bird Photographer of the Year 2021
8 из 13

В категории "Защита природы" победила Карла Родес (Carla Rhodes) из США, запечатлевшая птиц-адъютантов на гигантской мусорной свалке в Индии.

© Фото : Carla Rhodes / Bird Photographer of the Year 2021
© Фото : Tzahi Finkelstein / Bird Photographer of the Year 2021

Первое место в категории "Птицы в полете" — у израильтянина Цахи Финкельштейна (Tzahi Finkelstein) и "Жажды".

Работа фотографа Tzahi Finkelstein, занявшая 1 место в категории Птицы в полете в конкурсе Bird Photographer of the Year 2021
9 из 13

Первое место в категории "Птицы в полете" — у израильтянина Цахи Финкельштейна (Tzahi Finkelstein) и "Жажды".

© Фото : Tzahi Finkelstein / Bird Photographer of the Year 2021
© Фото : Renato Granieri / Bird Photographer of the Year 2021

Приз за лучшее черно-белое фото конкурса достался британскому фотографу Ренато Граньери (Renato Granieri).

Работа фотографа Renato Granieri, занявшая 1 место в категории Черно-белое в конкурсе Bird Photographer of the Year 2021
10 из 13

Приз за лучшее черно-белое фото конкурса достался британскому фотографу Ренато Граньери (Renato Granieri).

© Фото : Renato Granieri / Bird Photographer of the Year 2021
© Фото : Rafael Armada / Bird Photographer of the Year 2021

В категории "Внимание к деталям" победил испанец Рафаэль Армада (Rafael Armada) с "Исчезновением".

Работа фотографа Rafael Armada, занявшая 1 место в категории Внимание к деталям в конкурсе Bird Photographer of the Year 2021
11 из 13

В категории "Внимание к деталям" победил испанец Рафаэль Армада (Rafael Armada) с "Исчезновением".

© Фото : Rafael Armada / Bird Photographer of the Year 2021
© Фото : Deeksha Sambath / Bird Photographer of the Year 2021

"Я тебя вижу", говорят Дикша Самбат (Deeksha Sambath) из Индии и героиня снимка, короткоухая сова. Победа в категории "Восемь лет и младше".

Работа фотографа Deeksha Sambath, занявшая 1 место в категории 8 лет и младше, в конкурсе Bird Photographer of the Year 2021
12 из 13

"Я тебя вижу", говорят Дикша Самбат (Deeksha Sambath) из Индии и героиня снимка, короткоухая сова. Победа в категории "Восемь лет и младше".

© Фото : Deeksha Sambath / Bird Photographer of the Year 2021
© Фото : Levi Fitze / Bird Photographer of the Year 2021

Лучшим молодым фотографом года в возрастной категории 14 — 17 лет стал Леви Фитце (Levi Fitze) из Швейцарии.

Работа фотографа Levi Fitze, занявшая 1 место в категории молодой фотограф года, в конкурсе Bird Photographer of the Year 2021
13 из 13

Лучшим молодым фотографом года в возрастной категории 14 — 17 лет стал Леви Фитце (Levi Fitze) из Швейцарии.

© Фото : Levi Fitze / Bird Photographer of the Year 2021
 
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