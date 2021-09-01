Остановка на границе, исчезновение и цветочная ванна: лучшие фото птиц
Гран-при и титул "Фотограф года" завоевал Алехандро Прието (Alejandro Prieto) из Мексики. Снимок, сделанный им у американской пограничной стены в Аризоне, приковывает внимание и не отпускает. Это не просто фото птицы, а целая история в одном кадре.
Гран-при и титул "Фотограф года" завоевал Алехандро Прието (Alejandro Prieto) из Мексики. Снимок, сделанный им у американской пограничной стены в Аризоне, приковывает внимание и не отпускает. Это не просто фото птицы, а целая история в одном кадре.
В категории "Поведение птиц" победил Мусам Рэй (Mousam Ray) из Индии и "Цветочная ванна".
В категории "Поведение птиц" победил Мусам Рэй (Mousam Ray) из Индии и "Цветочная ванна".
Награда за "Лучший портрет" конкурса досталась испанцу Фелипе Фонкуэве (Felipe Foncueva).
Награда за "Лучший портрет" конкурса досталась испанцу Фелипе Фонкуэве (Felipe Foncueva).
Лучшим "Творческим образом" эксперты признали работу немецкого фотографа Рюдигера Шульца (Ruediger Schulz) "Шпроты и хлеб".
Лучшим "Творческим образом" эксперты признали работу немецкого фотографа Рюдигера Шульца (Ruediger Schulz) "Шпроты и хлеб".
Лучшим фотографом в возрастной категории до девяти до 13 лет стал автор кадра "В лесу" Андрес Л. Домингес Бланко (Andrés L. Domínguez Blanco).
Лучшим фотографом в возрастной категории до девяти до 13 лет стал автор кадра "В лесу" Андрес Л. Домингес Бланко (Andrés L. Domínguez Blanco).
Победу в категории "Городские птицы" одержал британец Терри Уиттакер (Terry Whittaker).
Победу в категории "Городские птицы" одержал британец Терри Уиттакер (Terry Whittaker).
Награду за "Лучшее портфолио" получил британский фотограф Кевин Морганс (Kevin Morgans).
Награду за "Лучшее портфолио" получил британский фотограф Кевин Морганс (Kevin Morgans).
В категории "Защита природы" победила Карла Родес (Carla Rhodes) из США, запечатлевшая птиц-адъютантов на гигантской мусорной свалке в Индии.
В категории "Защита природы" победила Карла Родес (Carla Rhodes) из США, запечатлевшая птиц-адъютантов на гигантской мусорной свалке в Индии.
Первое место в категории "Птицы в полете" — у израильтянина Цахи Финкельштейна (Tzahi Finkelstein) и "Жажды".
Первое место в категории "Птицы в полете" — у израильтянина Цахи Финкельштейна (Tzahi Finkelstein) и "Жажды".
Приз за лучшее черно-белое фото конкурса достался британскому фотографу Ренато Граньери (Renato Granieri).
Приз за лучшее черно-белое фото конкурса достался британскому фотографу Ренато Граньери (Renato Granieri).
В категории "Внимание к деталям" победил испанец Рафаэль Армада (Rafael Armada) с "Исчезновением".
В категории "Внимание к деталям" победил испанец Рафаэль Армада (Rafael Armada) с "Исчезновением".
"Я тебя вижу", говорят Дикша Самбат (Deeksha Sambath) из Индии и героиня снимка, короткоухая сова. Победа в категории "Восемь лет и младше".
"Я тебя вижу", говорят Дикша Самбат (Deeksha Sambath) из Индии и героиня снимка, короткоухая сова. Победа в категории "Восемь лет и младше".
Лучшим молодым фотографом года в возрастной категории 14 — 17 лет стал Леви Фитце (Levi Fitze) из Швейцарии.
Лучшим молодым фотографом года в возрастной категории 14 — 17 лет стал Леви Фитце (Levi Fitze) из Швейцарии.