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Петербургский международный газовый форум пройдет с 5 по 8 октября
Петербургский международный газовый форум пройдет с 5 по 8 октября - РИА Новости, 01.09.2021
Петербургский международный газовый форум пройдет с 5 по 8 октября
Форум пройдет в запланированные даты - с 5 по 8 октября. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T15:22
2021-09-01T15:22
пресс-релизы
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МОСКВА, 1 сен - Дирекция ПМГФ. До старта X Юбилейного Петербургского международного газового форума остался месяц. Форум пройдет в запланированные даты - с 5 по 8 октября.Команда Петербургского международного газового форума продолжает активную подготовку к мероприятию. Насыщенная деловая программа из двадцати тематических направлений, масштабная экспозиция передовых технологий в газовой отрасли объединят на одной площадке ведущих экспертов, представителей органов власти, делового и научного сообщества.Ключевыми партнерами деловой программы выступят Министерство энергетики Российской Федерации, "Газпром", "Газпром межрегионгаз", "Газпромбанк" (Акционерное общество), "Газпром недра", "Российское газовое общество", "Национальный Нефтегазовый Форум", Российский национальный комитет Мирового нефтяного совета, Uniper SE, Российско-Германская внешнеторговая палата, Ассоциация европейского бизнеса.Главным событием Форума станет Пленарное заседание на тему "Природный газ: новые вызовы и решения в глобальной энергетике". К участию приглашены руководители ведущих российских и зарубежных отраслевых компаний, образовательных и научных организаций.Среди участников тематических выставок, которые традиционно развернутся в рамках Форума, ключевые игроки рынка: "Газпром", UNIPER SE, Boskalis, УК ГК "Комита", "ТМК", "ОМК", "Сименс Энергетика", Концерн ВКО "Алмаз – Антей", Группа ГМС, "Загорский трубный завод", "Газпром бурение", "Космос-Нефть-Газ", "Северсталь", "Объединённый Промышленный Комплекс", "Салаватский катализаторный завод", "ПСИ", Автомобильный завод "УРАЛ", "Группа ГАЗ" и другие компании.Молодежный день объединит лучших студентов России и Европы с ведущими энергетическими компаниями – на площадке пройдут встречи и дискуссии, особое внимание будет уделено карьерным возможностям для молодых лидеров.Ждем Вас с 5 по 8 октября в Экспофоруме!Официальный сайт Форума.
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РИА Новости
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пресс-релизы
15:22 01.09.2021
 

Петербургский международный газовый форум пройдет с 5 по 8 октября

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПавильон компании "Газпром Межрегионгаз" на Петербургском международном газовом форуме. 2018 год
Павильон компании Газпром Межрегионгаз на Петербургском международном газовом форуме. 2018 год - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - Дирекция ПМГФ. До старта X Юбилейного Петербургского международного газового форума остался месяц. Форум пройдет в запланированные даты - с 5 по 8 октября.
Команда Петербургского международного газового форума продолжает активную подготовку к мероприятию. Насыщенная деловая программа из двадцати тематических направлений, масштабная экспозиция передовых технологий в газовой отрасли объединят на одной площадке ведущих экспертов, представителей органов власти, делового и научного сообщества.
Ключевыми партнерами деловой программы выступят Министерство энергетики Российской Федерации, "Газпром", "Газпром межрегионгаз", "Газпромбанк" (Акционерное общество), "Газпром недра", "Российское газовое общество", "Национальный Нефтегазовый Форум", Российский национальный комитет Мирового нефтяного совета, Uniper SE, Российско-Германская внешнеторговая палата, Ассоциация европейского бизнеса.
Главным событием Форума станет Пленарное заседание на тему "Природный газ: новые вызовы и решения в глобальной энергетике". К участию приглашены руководители ведущих российских и зарубежных отраслевых компаний, образовательных и научных организаций.
Среди участников тематических выставок, которые традиционно развернутся в рамках Форума, ключевые игроки рынка: "Газпром", UNIPER SE, Boskalis, УК ГК "Комита", "ТМК", "ОМК", "Сименс Энергетика", Концерн ВКО "Алмаз – Антей", Группа ГМС, "Загорский трубный завод", "Газпром бурение", "Космос-Нефть-Газ", "Северсталь", "Объединённый Промышленный Комплекс", "Салаватский катализаторный завод", "ПСИ", Автомобильный завод "УРАЛ", "Группа ГАЗ" и другие компании.
Молодежный день объединит лучших студентов России и Европы с ведущими энергетическими компаниями – на площадке пройдут встречи и дискуссии, особое внимание будет уделено карьерным возможностям для молодых лидеров.
Ждем Вас с 5 по 8 октября в Экспофоруме!
Официальный сайт Форума.
 
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