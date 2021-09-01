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На Филиппинах открыли казино, чтобы собрать налоги для борьбы с COVID-19
На Филиппинах открыли казино, чтобы собрать налоги для борьбы с COVID-19 - РИА Новости, 01.09.2021
На Филиппинах открыли казино, чтобы собрать налоги для борьбы с COVID-19
Власти Филиппин отменили мораторий на работу казино на главном курортном острове страны — Боракае, чтобы собрать налоги на борьбу с пандемией коронавируса,... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T03:44
2021-09-01T03:44
2021-09-01T09:40
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Власти Филиппин отменили мораторий на работу казино на главном курортном острове страны — Боракае, чтобы собрать налоги на борьбу с пандемией коронавируса, сообщает Reuters.Курорт славится пляжами с белоснежным песком, чистейшей бирюзовой водой и активной ночной жизнью. Несколько лет назад власти закрыли имеющиеся там казино и отказались от строительства новых.В период пандемии из этого правила сделали исключение. Условий два: заведения должны соблюдать антиковидные ограничения и удерживать от азартных игр детей.Пока неясно, будет ли отмена запрета на работу казино временной или постоянной мерой.
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филиппины, новости - туризм, барокай, туризм, туристы, коронавирус covid-19