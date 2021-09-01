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Киев и Вашингтон подписали заявление об энергобезопасности Украины
Киев и Вашингтон подписали заявление об энергобезопасности Украины - РИА Новости, 01.09.2021
Киев и Вашингтон подписали заявление об энергобезопасности Украины
Совместное заявление, направленное на укрепление энергобезопасности Украины, подписано в ходе визита в Вашингтон президента страны Владимира Зеленского, об этом РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T02:42
2021-09-01T03:50
в мире
украина
сша
владимир зеленский
министерство энергетики сша
дженнифер грэнхолм
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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Совместное заявление, направленное на укрепление энергобезопасности Украины, подписано в ходе визита в Вашингтон президента страны Владимира Зеленского, об этом сообщает министерство энергетики США.Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства, в ходе визита в США Зеленский встретился с главой минэнерго Дженнифер Грэнхолм. В рамках этой встречи было подписано совместное заявление о запуске сотрудничества "с упором на ускорение энергетического перехода Украины и интеграции в ЕС при одновременной защите энергетической безопасности Украины". Министерство цитирует Грэнхолм, которая заявила, что сделан важный шаг вперед в удовлетворении энергетических потребностей Украины.В самом заявлении говорится, что стороны признают необходимость обеспечения устойчивости критически важной энергетической инфраструктуры Украины к физическим и кибератакам, а также к другим злонамеренным усилиям, направленным на подрыв энергобезопасности Украины.США намерены помогать Украине в развитии конкурентных и прозрачных энергетических рынков, говорится в заявлении. "Участники намерены работать над продвижением усилий Украины по достижению большей интеграции с Европейским Союзом, в том числе посредством модернизации и строительства ключевой энергетической инфраструктуры", - говорится в заявлении.Для этих целей и расширения двустороннего сотрудничества США и Украина "намерены провести в ближайшие месяцы первое заседание Стратегического диалога по энергетике и климату", говорится в заявлении.
https://ria.ru/20210831/zelenskiy-1748070941.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, министерство энергетики сша, дженнифер грэнхолм
02:42 01.09.2021 (обновлено: 03:50 01.09.2021)
 
Киев и Вашингтон подписали заявление об энергобезопасности Украины

Киев и Вашингтон договорились бороться с попытками "подрыва" энергобезопасности Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудник газокомпрессорной станции в Украине
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Совместное заявление, направленное на укрепление энергобезопасности Украины, подписано в ходе визита в Вашингтон президента страны Владимира Зеленского, об этом сообщает министерство энергетики США.
Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства, в ходе визита в США Зеленский встретился с главой минэнерго Дженнифер Грэнхолм. В рамках этой встречи было подписано совместное заявление о запуске сотрудничества "с упором на ускорение энергетического перехода Украины и интеграции в ЕС при одновременной защите энергетической безопасности Украины". Министерство цитирует Грэнхолм, которая заявила, что сделан важный шаг вперед в удовлетворении энергетических потребностей Украины.
В самом заявлении говорится, что стороны признают необходимость обеспечения устойчивости критически важной энергетической инфраструктуры Украины к физическим и кибератакам, а также к другим злонамеренным усилиям, направленным на подрыв энергобезопасности Украины.
США намерены помогать Украине в развитии конкурентных и прозрачных энергетических рынков, говорится в заявлении. "Участники намерены работать над продвижением усилий Украины по достижению большей интеграции с Европейским Союзом, в том числе посредством модернизации и строительства ключевой энергетической инфраструктуры", - говорится в заявлении.
Для этих целей и расширения двустороннего сотрудничества США и Украина "намерены провести в ближайшие месяцы первое заседание Стратегического диалога по энергетике и климату", говорится в заявлении.
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