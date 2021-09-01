https://ria.ru/20210901/ekaterinburg-1748104926.html

Под Екатеринбургом загорелись восемь садовых домов

Под Екатеринбургом загорелись восемь садовых домов - РИА Новости, 01.09.2021

Под Екатеринбургом загорелись восемь садовых домов

Садовые дома загорелись под Екатеринбургом на площади 1 тысяча квадратных метров, пожар ликвидирован, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T09:01

2021-09-01T09:01

2021-09-01T09:01

происшествия

екатеринбург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сен – РИА Новости. Садовые дома загорелись под Екатеринбургом на площади 1 тысяча квадратных метров, пожар ликвидирован, сообщает региональный главк МЧС.По данным ведомства, в 2.19 мск поступило сообщение о пожаре в садовом товариществе - на площади 1 тысяча квадратных метров, горели восемь садовых домов и надворные постройки."Информации о пострадавших не поступало. В 5.30 (3.30 мск) пожар локализован, в 7.05 (5.05 мск) открытое горение ликвидировано. Огнеборцы проводят разбор и проливку сгоревших конструкций", - говорится в сообщении.Уточняется, что в тушении пожара задействованы 10 единиц пожарно-спасательной техники и 31 человек личного состава.

https://ria.ru/20210831/pozhar-1747974780.html

екатеринбург

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происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)