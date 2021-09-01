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Под Екатеринбургом загорелись восемь садовых домов
Под Екатеринбургом загорелись восемь садовых домов - РИА Новости, 01.09.2021
Под Екатеринбургом загорелись восемь садовых домов
Садовые дома загорелись под Екатеринбургом на площади 1 тысяча квадратных метров, пожар ликвидирован, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T09:01
2021-09-01T09:01
происшествия
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сен – РИА Новости. Садовые дома загорелись под Екатеринбургом на площади 1 тысяча квадратных метров, пожар ликвидирован, сообщает региональный главк МЧС.По данным ведомства, в 2.19 мск поступило сообщение о пожаре в садовом товариществе - на площади 1 тысяча квадратных метров, горели восемь садовых домов и надворные постройки."Информации о пострадавших не поступало. В 5.30 (3.30 мск) пожар локализован, в 7.05 (5.05 мск) открытое горение ликвидировано. Огнеборцы проводят разбор и проливку сгоревших конструкций", - говорится в сообщении.Уточняется, что в тушении пожара задействованы 10 единиц пожарно-спасательной техники и 31 человек личного состава.
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происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
09:01 01.09.2021
 
Под Екатеринбургом загорелись восемь садовых домов

Под Екатеринбургом загорелись восемь садовых домов и надворные постройки

© Фото : ГУ МЧС по Республике Марий ЭлПожар
Пожар - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© Фото : ГУ МЧС по Республике Марий Эл
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сен – РИА Новости. Садовые дома загорелись под Екатеринбургом на площади 1 тысяча квадратных метров, пожар ликвидирован, сообщает региональный главк МЧС.
По данным ведомства, в 2.19 мск поступило сообщение о пожаре в садовом товариществе - на площади 1 тысяча квадратных метров, горели восемь садовых домов и надворные постройки.
"Информации о пострадавших не поступало. В 5.30 (3.30 мск) пожар локализован, в 7.05 (5.05 мск) открытое горение ликвидировано. Огнеборцы проводят разбор и проливку сгоревших конструкций", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в тушении пожара задействованы 10 единиц пожарно-спасательной техники и 31 человек личного состава.
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ПроисшествияЕкатеринбургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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