https://ria.ru/20210901/ekaterinburg-1748104926.html
Под Екатеринбургом загорелись восемь садовых домов
Под Екатеринбургом загорелись восемь садовых домов - РИА Новости, 01.09.2021
Под Екатеринбургом загорелись восемь садовых домов
Садовые дома загорелись под Екатеринбургом на площади 1 тысяча квадратных метров, пожар ликвидирован, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T09:01
2021-09-01T09:01
2021-09-01T09:01
происшествия
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746494260_0:186:1280:906_1920x0_80_0_0_7e76780f601ccd7c6e3796b3be2937d1.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сен – РИА Новости. Садовые дома загорелись под Екатеринбургом на площади 1 тысяча квадратных метров, пожар ликвидирован, сообщает региональный главк МЧС.По данным ведомства, в 2.19 мск поступило сообщение о пожаре в садовом товариществе - на площади 1 тысяча квадратных метров, горели восемь садовых домов и надворные постройки."Информации о пострадавших не поступало. В 5.30 (3.30 мск) пожар локализован, в 7.05 (5.05 мск) открытое горение ликвидировано. Огнеборцы проводят разбор и проливку сгоревших конструкций", - говорится в сообщении.Уточняется, что в тушении пожара задействованы 10 единиц пожарно-спасательной техники и 31 человек личного состава.
https://ria.ru/20210831/pozhar-1747974780.html
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746494260_97:126:1209:960_1920x0_80_0_0_fb40295a7ea627667e9785e75e65a313.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Под Екатеринбургом загорелись восемь садовых домов
Под Екатеринбургом загорелись восемь садовых домов и надворные постройки