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В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия в Донбассе за сутки
В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия в Донбассе за сутки - РИА Новости, 01.09.2021
В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия в Донбассе за сутки
Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в среду журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T10:39
2021-09-01T10:39
2021-09-01T10:39
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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в среду журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Во вторник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о трех нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки."За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооружённых сил Украины составило три раза", - сказал представитель ведомства.В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что при обстрелах силовики применяли гранатомёты, стрелковое оружие, также по территории республики было выпущено 15 мин калибра 120 и 82 миллиметра.
https://ria.ru/20210831/donbass-1748034486.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр
В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия в Донбассе за сутки
Представитель ДНР в СЦКК: силовики обстреляли Донбасс из гранатометов и стрелкового оружия