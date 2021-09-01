https://ria.ru/20210901/donbass-1748117702.html

В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия в Донбассе за сутки

В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия в Донбассе за сутки - РИА Новости, 01.09.2021

В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия в Донбассе за сутки

Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в среду журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T10:39

2021-09-01T10:39

2021-09-01T10:39

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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в среду журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Во вторник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о трех нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки."За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооружённых сил Украины составило три раза", - сказал представитель ведомства.В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что при обстрелах силовики применяли гранатомёты, стрелковое оружие, также по территории республики было выпущено 15 мин калибра 120 и 82 миллиметра.

https://ria.ru/20210831/donbass-1748034486.html

https://ria.ru/20210829/dnr-1747759960.html

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донецкая народная республика

донбасс

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в мире, украина, донецкая народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр