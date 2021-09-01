https://ria.ru/20210901/bezopasnost-1748150721.html
Российские интернет-компании подписали хартию по безопасности детей в Сети
Российские интернет-компании подписали хартию по безопасности детей в Сети - РИА Новости, 01.09.2021
Российские интернет-компании подписали хартию по безопасности детей в Сети
Крупнейшие российские интернет-компании, медиахолдинги и телеком-операторы подписали хартию по безопасности детей в интернете, предполагающую ограничение их... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T13:07
2021-09-01T13:07
2021-09-01T14:16
медиа - общество
владимир путин
миа "россия сегодня"
россия
ростелеком
mail.ru group
мтс
мегафон
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Крупнейшие российские интернет-компании, медиахолдинги и телеком-операторы подписали хартию по безопасности детей в интернете, предполагающую ограничение их доступа к вредному и противоправному контенту. Церемония подписания состоялась в пресс-центре агентства "Россия сегодня", за ней по видеосвязи из Владивостока наблюдал Владимир Путин.Участвовали "Яндекс", Mail.ru Group, "Лаборатория Касперского", "Национальная Медиа Группа", "Газпром-медиа холдинг", "Ростелеком", "Мегафон", МТС и "Вымпелком".Они, в частности, договорились "самостоятельно выявлять и ограничивать доступ детей к контенту, который может нанести вред их здоровью и развитию, удалять противоправный контент, оперативно реагировать на жалобы пользователей и иные обращения". С другой стороны, документ содержит обязательства по формированию благоприятной цифровой среды для развития юных пользователей — компании сами будут создавать развивающие материалы, взаимодействовать с молодежными объединениями, находить и поддерживать будущих IT-лидеров и талантливых детей.Инициаторы хартии также пообещали обмениваться опытом и разработками.На мероприятии объявили о создании Альянса по защите детей в цифровой среде, участники которого взяли на себя ряд добровольных обязательств. Медиагруппа МИА "Россия сегодня" первой присоединилась к нему.Генеральный директор "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский, в свою очередь, заявил, что технологические возможности для этого у бизнеса уже есть — технологии, которые позволят защищать детей "от зловредности и ядовитых ягод в интернете" разработаны и предоставлены многим регионам.
https://radiosputnik.ria.ru/20210825/1747140845.html
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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https://cdn25.img.ria.ru/images/150792/06/1507920665_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_8f8f1ee82e5c84f2b4af2f16c3637010.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
медиа - общество, владимир путин, миа "россия сегодня", россия, ростелеком, mail.ru group, мтс, мегафон, лаборатория касперского, газпром-медиа холдинг, вымпелком, яндекс
13:07 01.09.2021 (обновлено: 14:16 01.09.2021)
Российские интернет-компании подписали хартию по безопасности детей в Сети
Крупнейшие российские интернет-компании подписали хартию по безопасности детей в Сети
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.
Крупнейшие российские интернет-компании, медиахолдинги и телеком-операторы подписали хартию по безопасности детей в интернете, предполагающую ограничение их доступа к вредному и противоправному контенту. Церемония подписания состоялась в пресс-центре агентства "Россия сегодня
", за ней по видеосвязи из Владивостока наблюдал Владимир Путин
.
Участвовали "Яндекс", Mail.ru Group, "Лаборатория Касперского", "Национальная Медиа Группа", "Газпром-медиа холдинг", "Ростелеком", "Мегафон", МТС и "Вымпелком".
Они, в частности, договорились "самостоятельно выявлять и ограничивать доступ детей к контенту, который может нанести вред их здоровью и развитию, удалять противоправный контент, оперативно реагировать на жалобы пользователей и иные обращения".
С другой стороны, документ содержит обязательства по формированию благоприятной цифровой среды для развития юных пользователей — компании сами будут создавать развивающие материалы, взаимодействовать с молодежными объединениями, находить и поддерживать будущих IT-лидеров и талантливых детей.
Инициаторы хартии также пообещали обмениваться опытом и разработками.
На мероприятии объявили о создании Альянса по защите детей в цифровой среде, участники которого взяли на себя ряд добровольных обязательств. Медиагруппа МИА "Россия сегодня" первой присоединилась к нему.
"Мы чувствуем свою ответственность за то, чтобы сделать цифровую среду удобной для детей, чтобы они смогли учиться, общаться и развиваться", — заявил на церемонии председатель альянса Антон Шингарев.
Генеральный директор "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский, в свою очередь, заявил, что технологические возможности для этого у бизнеса уже есть — технологии, которые позволят защищать детей "от зловредности и ядовитых ягод в интернете" разработаны и предоставлены многим регионам.