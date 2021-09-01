https://ria.ru/20210901/bezopasnost-1748150721.html

Российские интернет-компании подписали хартию по безопасности детей в Сети

Российские интернет-компании подписали хартию по безопасности детей в Сети - РИА Новости, 01.09.2021

Российские интернет-компании подписали хартию по безопасности детей в Сети

Крупнейшие российские интернет-компании, медиахолдинги и телеком-операторы подписали хартию по безопасности детей в интернете, предполагающую ограничение их... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T13:07

2021-09-01T13:07

2021-09-01T14:16

медиа - общество

владимир путин

миа "россия сегодня"

россия

ростелеком

mail.ru group

мтс

мегафон

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Крупнейшие российские интернет-компании, медиахолдинги и телеком-операторы подписали хартию по безопасности детей в интернете, предполагающую ограничение их доступа к вредному и противоправному контенту. Церемония подписания состоялась в пресс-центре агентства "Россия сегодня", за ней по видеосвязи из Владивостока наблюдал Владимир Путин.Участвовали "Яндекс", Mail.ru Group, "Лаборатория Касперского", "Национальная Медиа Группа", "Газпром-медиа холдинг", "Ростелеком", "Мегафон", МТС и "Вымпелком".Они, в частности, договорились "самостоятельно выявлять и ограничивать доступ детей к контенту, который может нанести вред их здоровью и развитию, удалять противоправный контент, оперативно реагировать на жалобы пользователей и иные обращения". С другой стороны, документ содержит обязательства по формированию благоприятной цифровой среды для развития юных пользователей — компании сами будут создавать развивающие материалы, взаимодействовать с молодежными объединениями, находить и поддерживать будущих IT-лидеров и талантливых детей.Инициаторы хартии также пообещали обмениваться опытом и разработками.На мероприятии объявили о создании Альянса по защите детей в цифровой среде, участники которого взяли на себя ряд добровольных обязательств. Медиагруппа МИА "Россия сегодня" первой присоединилась к нему.Генеральный директор "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский, в свою очередь, заявил, что технологические возможности для этого у бизнеса уже есть — технологии, которые позволят защищать детей "от зловредности и ядовитых ягод в интернете" разработаны и предоставлены многим регионам.

https://radiosputnik.ria.ru/20210825/1747140845.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

медиа - общество, владимир путин, миа "россия сегодня", россия, ростелеком, mail.ru group, мтс, мегафон, лаборатория касперского, газпром-медиа холдинг, вымпелком, яндекс