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Российские интернет-компании подписали хартию по безопасности детей в Сети
Российские интернет-компании подписали хартию по безопасности детей в Сети - РИА Новости, 01.09.2021
Российские интернет-компании подписали хартию по безопасности детей в Сети
Крупнейшие российские интернет-компании, медиахолдинги и телеком-операторы подписали хартию по безопасности детей в интернете, предполагающую ограничение их... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T13:07
2021-09-01T14:16
медиа - общество
владимир путин
миа "россия сегодня"
россия
ростелеком
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мтс
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Крупнейшие российские интернет-компании, медиахолдинги и телеком-операторы подписали хартию по безопасности детей в интернете, предполагающую ограничение их доступа к вредному и противоправному контенту. Церемония подписания состоялась в пресс-центре агентства "Россия сегодня", за ней по видеосвязи из Владивостока наблюдал Владимир Путин.Участвовали "Яндекс", Mail.ru Group, "Лаборатория Касперского", "Национальная Медиа Группа", "Газпром-медиа холдинг", "Ростелеком", "Мегафон", МТС и "Вымпелком".Они, в частности, договорились "самостоятельно выявлять и ограничивать доступ детей к контенту, который может нанести вред их здоровью и развитию, удалять противоправный контент, оперативно реагировать на жалобы пользователей и иные обращения". С другой стороны, документ содержит обязательства по формированию благоприятной цифровой среды для развития юных пользователей — компании сами будут создавать развивающие материалы, взаимодействовать с молодежными объединениями, находить и поддерживать будущих IT-лидеров и талантливых детей.Инициаторы хартии также пообещали обмениваться опытом и разработками.На мероприятии объявили о создании Альянса по защите детей в цифровой среде, участники которого взяли на себя ряд добровольных обязательств. Медиагруппа МИА "Россия сегодня" первой присоединилась к нему.Генеральный директор "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский, в свою очередь, заявил, что технологические возможности для этого у бизнеса уже есть — технологии, которые позволят защищать детей "от зловредности и ядовитых ягод в интернете" разработаны и предоставлены многим регионам.
https://radiosputnik.ria.ru/20210825/1747140845.html
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Новости
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медиа - общество, владимир путин, миа "россия сегодня", россия, ростелеком, mail.ru group, мтс, мегафон, лаборатория касперского, газпром-медиа холдинг, вымпелком, яндекс
13:07 01.09.2021 (обновлено: 14:16 01.09.2021)
 
Российские интернет-компании подписали хартию по безопасности детей в Сети

Крупнейшие российские интернет-компании подписали хартию по безопасности детей в Сети

© Depositphotos / ZaraMuzafarovaДети за компьютером
Дети за компьютером - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© Depositphotos / ZaraMuzafarova
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Крупнейшие российские интернет-компании, медиахолдинги и телеком-операторы подписали хартию по безопасности детей в интернете, предполагающую ограничение их доступа к вредному и противоправному контенту. Церемония подписания состоялась в пресс-центре агентства "Россия сегодня", за ней по видеосвязи из Владивостока наблюдал Владимир Путин.
Участвовали "Яндекс", Mail.ru Group, "Лаборатория Касперского", "Национальная Медиа Группа", "Газпром-медиа холдинг", "Ростелеком", "Мегафон", МТС и "Вымпелком".
Безопасный интернет: искусственный интеллект на страже детской психики - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа, 09:45Интервью
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Они, в частности, договорились "самостоятельно выявлять и ограничивать доступ детей к контенту, который может нанести вред их здоровью и развитию, удалять противоправный контент, оперативно реагировать на жалобы пользователей и иные обращения".
С другой стороны, документ содержит обязательства по формированию благоприятной цифровой среды для развития юных пользователей — компании сами будут создавать развивающие материалы, взаимодействовать с молодежными объединениями, находить и поддерживать будущих IT-лидеров и талантливых детей.

Инициаторы хартии также пообещали обмениваться опытом и разработками.
На мероприятии объявили о создании Альянса по защите детей в цифровой среде, участники которого взяли на себя ряд добровольных обязательств. Медиагруппа МИА "Россия сегодня" первой присоединилась к нему.

"Мы чувствуем свою ответственность за то, чтобы сделать цифровую среду удобной для детей, чтобы они смогли учиться, общаться и развиваться", — заявил на церемонии председатель альянса Антон Шингарев.

Генеральный директор "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский, в свою очередь, заявил, что технологические возможности для этого у бизнеса уже есть — технологии, которые позволят защищать детей "от зловредности и ядовитых ягод в интернете" разработаны и предоставлены многим регионам.
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Медиа - ОбществоВладимир ПутинМИА "Россия сегодня"РоссияРостелекомMail.Ru GroupМТСМегафонЛаборатория КасперскогоГазпром-Медиа ХолдингВымпелКомЯндекс
 
 
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