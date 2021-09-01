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Правительство ЮАР отказалось принять беженцев из Афганистана
Правительство ЮАР отказалось принять беженцев из Афганистана - РИА Новости, 01.09.2021
Правительство ЮАР отказалось принять беженцев из Афганистана
Власти Южно-Африканской Республики отказались временно размещать на своей территории беженцев из Афганистана, которые затем планировали отправиться в третью... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T23:56
2021-09-01T23:56
2021-09-01T23:56
захват власти в афганистане талибами
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Власти Южно-Африканской Республики отказались временно размещать на своей территории беженцев из Афганистана, которые затем планировали отправиться в третью страну, говорится на сайте министерства иностранных дел ЮАР.Как следует из заявления, властям поступили просьбы принять афганских беженцев, которые сейчас находятся в Пакистане. "Правительство ЮАР, к сожалению, не может удовлетворить эту просьбу", - сообщили власти.Как объяснило правительство, в стране уже находится значительное количество беженцев, которые получают государственную поддержку, в том числе бесплатное медицинское обслуживание.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер в горной местности к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.* Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, сша, талибан, пакистан, беженцы, россия
Правительство ЮАР отказалось принять беженцев из Афганистана
Власти Южно-Африканской Республики отказались разместить афганских беженцев в стране
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Власти Южно-Африканской Республики отказались временно размещать на своей территории беженцев из Афганистана, которые затем планировали отправиться в третью страну, говорится на сайте министерства иностранных дел ЮАР.
Как следует из заявления, властям поступили просьбы принять афганских беженцев, которые сейчас находятся в Пакистане. "Правительство ЮАР, к сожалению, не может удовлетворить эту просьбу", - сообщили власти.
Как объяснило правительство, в стране уже находится значительное количество беженцев, которые получают государственную поддержку, в том числе бесплатное медицинское обслуживание.
В начале августа движение "Талибан
"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер в горной местности к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.
* Террористическая организация, запрещена в России