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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210901/bezhentsy-1748253106.html
Правительство ЮАР отказалось принять беженцев из Афганистана
Правительство ЮАР отказалось принять беженцев из Афганистана - РИА Новости, 01.09.2021
Правительство ЮАР отказалось принять беженцев из Афганистана
Власти Южно-Африканской Республики отказались временно размещать на своей территории беженцев из Афганистана, которые затем планировали отправиться в третью... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T23:56
2021-09-01T23:56
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
пакистан
беженцы
россия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Власти Южно-Африканской Республики отказались временно размещать на своей территории беженцев из Афганистана, которые затем планировали отправиться в третью страну, говорится на сайте министерства иностранных дел ЮАР.Как следует из заявления, властям поступили просьбы принять афганских беженцев, которые сейчас находятся в Пакистане. "Правительство ЮАР, к сожалению, не может удовлетворить эту просьбу", - сообщили власти.Как объяснило правительство, в стране уже находится значительное количество беженцев, которые получают государственную поддержку, в том числе бесплатное медицинское обслуживание.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер в горной местности к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210901/katastrofa-1748251881.html
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в мире, сша, талибан, пакистан, беженцы, россия
23:56 01.09.2021
 
Правительство ЮАР отказалось принять беженцев из Афганистана

Власти Южно-Африканской Республики отказались разместить афганских беженцев в стране

© Pixabay / Pixabay / falcoМыс Доброй Надежды на Капском полуострове в ЮАР
Мыс Доброй Надежды на Капском полуострове в ЮАР - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© Pixabay / Pixabay / falco
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Власти Южно-Африканской Республики отказались временно размещать на своей территории беженцев из Афганистана, которые затем планировали отправиться в третью страну, говорится на сайте министерства иностранных дел ЮАР.
Как следует из заявления, властям поступили просьбы принять афганских беженцев, которые сейчас находятся в Пакистане. "Правительство ЮАР, к сожалению, не может удовлетворить эту просьбу", - сообщили власти.
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Как объяснило правительство, в стране уже находится значительное количество беженцев, которые получают государственную поддержку, в том числе бесплатное медицинское обслуживание.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер в горной местности к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.
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