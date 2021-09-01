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В Беслане начались памятные мероприятия по жертвам теракта в школе

В Беслане начались памятные мероприятия по жертвам теракта в школе - РИА Новости, 01.09.2021

В Беслане начались памятные мероприятия по жертвам теракта в школе

Памятные мероприятия по жертвам террористического акта в школе Беслана в 2004 году начались в Северной Осетии, врио главы региона Сергей Меняйло возложил цветы... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T10:00

2021-09-01T10:00

2021-09-01T10:27

беслан

республика северная осетия - алания

сергей меняйло

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ПЯТИГОРСК, 1 сен - РИА Новости. Памятные мероприятия по жертвам террористического акта в школе Беслана в 2004 году начались в Северной Осетии, врио главы региона Сергей Меняйло возложил цветы к кресту в спортзале, сообщает пресс-служба главы и правительства региона."В Беслане начались памятные мероприятия, посвященные 17-ой годовщине теракта в школе №1. Сергей Меняйло возложил цветы к кресту в спортзале, в котором произошла трагедия", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.Теракт в бесланской школе, жертвами которого стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети, произошел утром 1 сентября 2004 года. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду.

беслан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беслан, республика северная осетия - алания, сергей меняйло