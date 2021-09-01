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В Беслане начались памятные мероприятия по жертвам теракта в школе
В Беслане начались памятные мероприятия по жертвам теракта в школе - РИА Новости, 01.09.2021
В Беслане начались памятные мероприятия по жертвам теракта в школе
Памятные мероприятия по жертвам террористического акта в школе Беслана в 2004 году начались в Северной Осетии, врио главы региона Сергей Меняйло возложил цветы... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T10:00
2021-09-01T10:27
беслан
республика северная осетия - алания
сергей меняйло
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ПЯТИГОРСК, 1 сен - РИА Новости. Памятные мероприятия по жертвам террористического акта в школе Беслана в 2004 году начались в Северной Осетии, врио главы региона Сергей Меняйло возложил цветы к кресту в спортзале, сообщает пресс-служба главы и правительства региона."В Беслане начались памятные мероприятия, посвященные 17-ой годовщине теракта в школе №1. Сергей Меняйло возложил цветы к кресту в спортзале, в котором произошла трагедия", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.Теракт в бесланской школе, жертвами которого стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети, произошел утром 1 сентября 2004 года. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду.
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беслан, республика северная осетия - алания, сергей меняйло
10:00 01.09.2021 (обновлено: 10:27 01.09.2021)
 
В Беслане начались памятные мероприятия по жертвам теракта в школе

В Беслане начались памятные мероприятия, посвященные 17-й годовщине теракта в школе

© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанкМемориал на месте спортзала школы № 1 в Беслане
Мемориал на месте спортзала школы № 1 в Беслане - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Антон Подгайко
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ПЯТИГОРСК, 1 сен - РИА Новости. Памятные мероприятия по жертвам террористического акта в школе Беслана в 2004 году начались в Северной Осетии, врио главы региона Сергей Меняйло возложил цветы к кресту в спортзале, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
"В Беслане начались памятные мероприятия, посвященные 17-ой годовщине теракта в школе №1. Сергей Меняйло возложил цветы к кресту в спортзале, в котором произошла трагедия", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.
Теракт в бесланской школе, жертвами которого стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети, произошел утром 1 сентября 2004 года. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду.
 
БесланРеспублика Северная Осетия - АланияСергей Меняйло
 
 
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