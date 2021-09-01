https://ria.ru/20210901/begstvo-1748160209.html
Лукашенко назвал вывод американских войск из Афганистана позорным бегством
Лукашенко назвал вывод американских войск из Афганистана позорным бегством - РИА Новости, 01.09.2021
Лукашенко назвал вывод американских войск из Афганистана позорным бегством
США потерпели в Афганистане фиаско, которое превратилось в "позорное бегство", но глобальные выводы делать рано, ведь американцы могут играть вдолгую, заявил в... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T13:50
2021-09-01T13:50
2021-09-01T13:50
захват власти в афганистане талибами
в мире
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александр лукашенко
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МИНСК, 1 сен - РИА Новости. США потерпели в Афганистане фиаско, которое превратилось в "позорное бегство", но глобальные выводы делать рано, ведь американцы могут играть вдолгую, заявил в среду президент республики Александр Лукашенко."Это фиаско, которое превратилось в позорное бегство", - приводит пресс-служба Лукашенко его слова на официальном сайте главы государства. Таким образом он прокомментировал поведение США в Афганистане.В то же время белорусский лидер отметил, что глобальные выводы из событий в Афганистане делать рано, ведь американцы могут "играть вдолгую". Лукашенко убежден, что в истории "еще не было и не будет той силы, которая бы победила Афганистан, поставила на колени".По его мнению, США следовало бы перебросить свои силы в соседние страны - Таджикистан, Узбекистан, Туркмению, и, оставив им свою технику, спокойно покинуть регион. Тем более, продолжил белорусский лидер, этим государствам не хватает современного вооружения, так что "никто бы не отказался принять американские войска с техникой"."Но они же так не сделали. Они могли бы за одну неделю оттуда уйти. Вылетели бы спокойно, без суеты. Но они этот план не приняли. Почему оставили оружие, боеприпасы, склады и прочее?" – добавил Лукашенко.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер, расположенная в горной местности к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210901/afganistan-1748114862.html
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в мире, сша, талибан, белоруссия, афганистан, александр лукашенко
Лукашенко назвал вывод американских войск из Афганистана позорным бегством
Лукашенко: США потерпели в Афганистане фиаско, которое превратилось в позорное бегство
МИНСК, 1 сен - РИА Новости. США
потерпели в Афганистане
фиаско, которое превратилось в "позорное бегство", но глобальные выводы делать рано, ведь американцы могут играть вдолгую, заявил в среду президент республики Александр Лукашенко
.
"Это фиаско, которое превратилось в позорное бегство", - приводит пресс-служба Лукашенко его слова на официальном сайте главы государства. Таким образом он прокомментировал поведение США в Афганистане.
В то же время белорусский лидер отметил, что глобальные выводы из событий в Афганистане делать рано, ведь американцы могут "играть вдолгую". Лукашенко убежден, что в истории "еще не было и не будет той силы, которая бы победила Афганистан, поставила на колени".
"Этот хаос, который показывают в аэропорту (Кабула – ред.), - это конечно, грустно. Но не надо возводить это в абсолют и думать, что американцы такие безмозглые. Больше двух триллионов они угрохали на эту войну. Восемьдесят пять миллиардов долларов - мне вчера (президент Таджикистана Эмомали) Рахмон назвал эту цифру - американцы вложили в создание там оружия, переброску оружия и все это там оставили. Поэтому Кабул Кабулом, суеты было действительно много. Но нам ни в коем случае нельзя на это отвлекаться. Американцы не глупые люди… Самое современное вооружение - зачем оставили?" – задался вопросом Лукашенко.
По его мнению, США следовало бы перебросить свои силы в соседние страны - Таджикистан, Узбекистан, Туркмению, и, оставив им свою технику, спокойно покинуть регион. Тем более, продолжил белорусский лидер, этим государствам не хватает современного вооружения, так что "никто бы не отказался принять американские войска с техникой".
"Но они же так не сделали. Они могли бы за одну неделю оттуда уйти. Вылетели бы спокойно, без суеты. Но они этот план не приняли. Почему оставили оружие, боеприпасы, склады и прочее?" – добавил Лукашенко.
В начале августа движение "Талибан
"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер
, расположенная в горной местности к северо-востоку от Кабула
. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.
* Террористическая организация, запрещенная в России