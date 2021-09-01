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ПСБ открыл фотовыставку "Бизнес в объективе" на вокзалах двух столиц
ПСБ открыл фотовыставку "Бизнес в объективе" на вокзалах двух столиц - РИА Новости, 01.09.2021
ПСБ открыл фотовыставку "Бизнес в объективе" на вокзалах двух столиц
ПСБ в рамках проекта "Бизнес в объективе" в среду открыл на Ленинградском вокзале в Москве и Московском вокзале в Санкт-Петербурге фотовыставку, героями которой РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T14:33
2021-09-01T14:33
новости компаний - экономика
москва
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МОСКВА, 1 сен - РИА новости. ПСБ в рамках проекта "Бизнес в объективе" в среду открыл на Ленинградском вокзале в Москве и Московском вокзале в Санкт-Петербурге фотовыставку, героями которой по традиции стали клиенты банка - представители малого и среднего бизнеса, сообщает ПСБ.В Москве можно увидеть фотографии 24 петербургских предпринимателей, а в Санкт-Петербурге - фотоистории 20 московских бизнесменов. Участники выставки - это индивидуальные предприниматели, которые создали бизнес с нуля. Сферы их деятельности затрагивают практически все стороны повседневной жизни - производство продуктов питания, мебели, одежды, парикмахерские услуги, кулинарные студии, автосервисы и многое другое."Ставший уже традиционным "Бизнес в объективе" является мотивационным проектом, так как его аудитория - это не только успешно открывшие свое дело бизнесмены, но и те, кто только размышляет о предпринимательстве и все еще сомневается в своих силах. Необычный формат позволяет, в первую очередь, привлечь внимание широкой аудитории как к значимой роли предпринимательства в социально-экономическом развитии страны, так и к отдельным историям бизнес-успеха наших клиентов", - приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента - директора дирекции по внешним связям ПСБ Веры Подгузовой.Выставка на вокзалах двух столиц проходит с 1 по 30 сентября.За время действия проекта "Бизнес в объективе" в нем приняло участие более 700 предпринимателей из всех регионах России, было проведено свыше 200 выставок по всей стране.
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РИА Новости
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новости компаний - экономика, москва, псб (банк псб)
14:33 01.09.2021
 

ПСБ открыл фотовыставку "Бизнес в объективе" на вокзалах двух столиц

© Фото : пресс-служба ПСБВывеска с рекламой ПСБ банка на вокзале
Вывеска с рекламой ПСБ банка на вокзале - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© Фото : пресс-служба ПСБ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА новости. ПСБ в рамках проекта "Бизнес в объективе" в среду открыл на Ленинградском вокзале в Москве и Московском вокзале в Санкт-Петербурге фотовыставку, героями которой по традиции стали клиенты банка - представители малого и среднего бизнеса, сообщает ПСБ.

В Москве можно увидеть фотографии 24 петербургских предпринимателей, а в Санкт-Петербурге - фотоистории 20 московских бизнесменов. Участники выставки - это индивидуальные предприниматели, которые создали бизнес с нуля. Сферы их деятельности затрагивают практически все стороны повседневной жизни - производство продуктов питания, мебели, одежды, парикмахерские услуги, кулинарные студии, автосервисы и многое другое.
© Фото : пресс-служба ПСБВывеска с рекламой ПСБ банка на вокзале
Вывеска с рекламой ПСБ банка на вокзале - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© Фото : пресс-служба ПСБ
Вывеска с рекламой ПСБ банка на вокзале
"Ставший уже традиционным "Бизнес в объективе" является мотивационным проектом, так как его аудитория - это не только успешно открывшие свое дело бизнесмены, но и те, кто только размышляет о предпринимательстве и все еще сомневается в своих силах. Необычный формат позволяет, в первую очередь, привлечь внимание широкой аудитории как к значимой роли предпринимательства в социально-экономическом развитии страны, так и к отдельным историям бизнес-успеха наших клиентов", - приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента - директора дирекции по внешним связям ПСБ Веры Подгузовой.

Выставка на вокзалах двух столиц проходит с 1 по 30 сентября.

За время действия проекта "Бизнес в объективе" в нем приняло участие более 700 предпринимателей из всех регионах России, было проведено свыше 200 выставок по всей стране.
© Фото : пресс-служба ПСБВывеска с рекламой ПСБ банка на вокзале
Вывеска с рекламой ПСБ банка на вокзале
1 из 2
Вывеска с рекламой ПСБ банка на вокзале
© Фото : пресс-служба ПСБ
© Фото : пресс-служба ПСБВывеска с рекламой ПСБ банка на вокзале
Вывеска с рекламой ПСБ банка на вокзале
2 из 2
Вывеска с рекламой ПСБ банка на вокзале
© Фото : пресс-служба ПСБ
1 из 2
Вывеска с рекламой ПСБ банка на вокзале
© Фото : пресс-служба ПСБ
2 из 2
Вывеска с рекламой ПСБ банка на вокзале
© Фото : пресс-служба ПСБ
 
Новости компаний - ЭкономикаМоскваПСБ (Банк ПСБ)
 
 
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