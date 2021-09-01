ПСБ открыл фотовыставку "Бизнес в объективе" на вокзалах двух столиц
© Фото : пресс-служба ПСБВывеска с рекламой ПСБ банка на вокзале
© Фото : пресс-служба ПСБ
МОСКВА, 1 сен - РИА новости. ПСБ в рамках проекта "Бизнес в объективе" в среду открыл на Ленинградском вокзале в Москве и Московском вокзале в Санкт-Петербурге фотовыставку, героями которой по традиции стали клиенты банка - представители малого и среднего бизнеса, сообщает ПСБ.
В Москве можно увидеть фотографии 24 петербургских предпринимателей, а в Санкт-Петербурге - фотоистории 20 московских бизнесменов. Участники выставки - это индивидуальные предприниматели, которые создали бизнес с нуля. Сферы их деятельности затрагивают практически все стороны повседневной жизни - производство продуктов питания, мебели, одежды, парикмахерские услуги, кулинарные студии, автосервисы и многое другое.
В Москве можно увидеть фотографии 24 петербургских предпринимателей, а в Санкт-Петербурге - фотоистории 20 московских бизнесменов. Участники выставки - это индивидуальные предприниматели, которые создали бизнес с нуля. Сферы их деятельности затрагивают практически все стороны повседневной жизни - производство продуктов питания, мебели, одежды, парикмахерские услуги, кулинарные студии, автосервисы и многое другое.
© Фото : пресс-служба ПСБВывеска с рекламой ПСБ банка на вокзале
© Фото : пресс-служба ПСБ
Вывеска с рекламой ПСБ банка на вокзале
"Ставший уже традиционным "Бизнес в объективе" является мотивационным проектом, так как его аудитория - это не только успешно открывшие свое дело бизнесмены, но и те, кто только размышляет о предпринимательстве и все еще сомневается в своих силах. Необычный формат позволяет, в первую очередь, привлечь внимание широкой аудитории как к значимой роли предпринимательства в социально-экономическом развитии страны, так и к отдельным историям бизнес-успеха наших клиентов", - приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента - директора дирекции по внешним связям ПСБ Веры Подгузовой.
Выставка на вокзалах двух столиц проходит с 1 по 30 сентября.
За время действия проекта "Бизнес в объективе" в нем приняло участие более 700 предпринимателей из всех регионах России, было проведено свыше 200 выставок по всей стране.
Выставка на вокзалах двух столиц проходит с 1 по 30 сентября.
За время действия проекта "Бизнес в объективе" в нем приняло участие более 700 предпринимателей из всех регионах России, было проведено свыше 200 выставок по всей стране.
© Фото : пресс-служба ПСБВывеска с рекламой ПСБ банка на вокзале
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Вывеска с рекламой ПСБ банка на вокзале
© Фото : пресс-служба ПСБ
© Фото : пресс-служба ПСБВывеска с рекламой ПСБ банка на вокзале
2 из 2
Вывеска с рекламой ПСБ банка на вокзале
© Фото : пресс-служба ПСБ
1 из 2
Вывеска с рекламой ПСБ банка на вокзале
© Фото : пресс-служба ПСБ
2 из 2
Вывеска с рекламой ПСБ банка на вокзале
© Фото : пресс-служба ПСБ