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Авиаверсия двигателя от Aurus может пойти на экспорт, заявил разработчик
Авиаверсия двигателя от Aurus может пойти на экспорт, заявил разработчик - РИА Новости, 01.09.2021
Авиаверсия двигателя от Aurus может пойти на экспорт, заявил разработчик
Авиационный двигатель АПД-500, созданный на основе двигателя от автомобилей серии Aurus, после сертификации для серийного производства может заинтересовать... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T08:20
2021-09-01T12:26
экономика
технологии
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
михаил гордин
россия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Авиационный двигатель АПД-500, созданный на основе двигателя от автомобилей серии Aurus, после сертификации для серийного производства может заинтересовать иностранных покупателей своей ценой, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") Михаил Гордин."АПД-500 будет конкурентоспособным по цене, ведь за основу взят серийный автомобильный двигатель. Соответственно, на него может возникнуть экспортный спрос", - сказал Гордин.По его словам, уже сейчас, пока еще только идут испытания, двигателем уже интересуются разработчики самолетов для сельскохозяйственных работ. "При такой мощности двигателя самолет способен поднять большой объем ядохимикатов. Или можно, например, разработать двухмоторный 9-местный самолет для местных авиалиний", - рассказал Гордин.О том, что в России ведется научно-исследовательская работа в области превращения автомобильного двигателя от проекта "Кортеж" в авиационный, Гордин сообщил РИА Новости в 2018 году. Тогда он сказал, что основная цель проекта – понять, что конкретно нужно поменять в автомобильном двигателе, чтобы на нем полетел самолет.Согласно данным открытых источников, в рамках проекта "Кортеж" Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт совместно с Porsche Engineering разработал семейство модульных двигателей. Самым мощным из них является V12 с четырьмя турбинами, непосредственным впрыском топлива и системой изменения фаз газораспределения. Впервые он был продемонстрирован на стенде НАМИ на Московском автосалоне в 2016 году. Объем этого силового агрегата 6,6 литров, а мощность и крутящий момент составляют 850 лошадиных сил и 1320 ньютон-метров соответственно.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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экономика, технологии, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", михаил гордин, россия
08:20 01.09.2021 (обновлено: 12:26 01.09.2021)
 
Авиаверсия двигателя от Aurus может пойти на экспорт, заявил разработчик

Директор ЦИАМ Гордин: авиадвигатель АПД-500 может заинтересовать иностранных покупателей

© Фото предоставлено пресс-службой Центрального института авиационного моторостроенияУстановка двигателя-демонстратора АПД-500, установленного на самолет Як-18Т
Установка двигателя-демонстратора АПД-500, установленного на самолет Як-18Т
© Фото предоставлено пресс-службой Центрального института авиационного моторостроения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Авиационный двигатель АПД-500, созданный на основе двигателя от автомобилей серии Aurus, после сертификации для серийного производства может заинтересовать иностранных покупателей своей ценой, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") Михаил Гордин.
"АПД-500 будет конкурентоспособным по цене, ведь за основу взят серийный автомобильный двигатель. Соответственно, на него может возникнуть экспортный спрос", - сказал Гордин.
Самолет Як-18Т
07:39
Директор ЦИАМ рассказал о самолете с двигателем от Aurus
По его словам, уже сейчас, пока еще только идут испытания, двигателем уже интересуются разработчики самолетов для сельскохозяйственных работ. "При такой мощности двигателя самолет способен поднять большой объем ядохимикатов. Или можно, например, разработать двухмоторный 9-местный самолет для местных авиалиний", - рассказал Гордин.
О том, что в России ведется научно-исследовательская работа в области превращения автомобильного двигателя от проекта "Кортеж" в авиационный, Гордин сообщил РИА Новости в 2018 году. Тогда он сказал, что основная цель проекта – понять, что конкретно нужно поменять в автомобильном двигателе, чтобы на нем полетел самолет.
Согласно данным открытых источников, в рамках проекта "Кортеж" Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт совместно с Porsche Engineering разработал семейство модульных двигателей. Самым мощным из них является V12 с четырьмя турбинами, непосредственным впрыском топлива и системой изменения фаз газораспределения. Впервые он был продемонстрирован на стенде НАМИ на Московском автосалоне в 2016 году. Объем этого силового агрегата 6,6 литров, а мощность и крутящий момент составляют 850 лошадиных сил и 1320 ньютон-метров соответственно.
Читайте полный текст интервью >>
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