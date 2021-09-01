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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210901/afganistan-1748173300.html
Нидерланды решили перевести свое посольство из Афганистана в Доху
Нидерланды решили перевести свое посольство из Афганистана в Доху - РИА Новости, 01.09.2021
Нидерланды решили перевести свое посольство из Афганистана в Доху
Нидерланды обратились с просьбой к Катару о переводе их посольства из Афганистана в Доху, сообщила в среду министр иностранных дел европейской страны Сигрид... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T14:58
2021-09-01T14:58
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
нидерланды
доха
афганистан
россия
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ДОХА, 1 сен - РИА Новости. Нидерланды обратились с просьбой к Катару о переводе их посольства из Афганистана в Доху, сообщила в среду министр иностранных дел европейской страны Сигрид Кааг.Она прибыла в Катар с визитом на фоне завершения вывода иностранного воинского контингента из Кабула и эвакуации гражданских лиц."Нидерланды очень ценят усилия Катара, который помогал в эвакуации иностранных граждан и афганцев из Афганистана. Мы ожидаем согласия Катара на нашу просьбу о переводе нидерландского посольства из Афганистана в Доху", - отметила министр.Ранее свои диппредставительства на фоне захвата власти в Афганистане движением "Талибан"* перевели из Кабула в Доху американское и японское посольства.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20210901/afganistan-1748140065.html
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в мире, талибан, нидерланды, доха, афганистан, россия
14:58 01.09.2021
 
Нидерланды решили перевести свое посольство из Афганистана в Доху

Нидерланды обратились с просьбой к Катару о переводе их посольства из Афганистана в Доху

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛюди возле международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле
Люди возле международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ДОХА, 1 сен - РИА Новости. Нидерланды обратились с просьбой к Катару о переводе их посольства из Афганистана в Доху, сообщила в среду министр иностранных дел европейской страны Сигрид Кааг.
Она прибыла в Катар с визитом на фоне завершения вывода иностранного воинского контингента из Кабула и эвакуации гражданских лиц.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
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"Нидерланды очень ценят усилия Катара, который помогал в эвакуации иностранных граждан и афганцев из Афганистана. Мы ожидаем согласия Катара на нашу просьбу о переводе нидерландского посольства из Афганистана в Доху", - отметила министр.
Ранее свои диппредставительства на фоне захвата власти в Афганистане движением "Талибан"* перевели из Кабула в Доху американское и японское посольства.
* Запрещенная в России террористическая организация
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
Вчера, 12:12Захват власти в Афганистане талибами
В МИД назвали условие признания новых властей Афганистана
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанНидерландыДохаАфганистанРоссия
 
 
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