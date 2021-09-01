Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210901/afganistan-1748168852.html
Кондолиза Райс призвала США и ООН вывезти сирот из Афганистана
Кондолиза Райс призвала США и ООН вывезти сирот из Афганистана - РИА Новости, 01.09.2021
Кондолиза Райс призвала США и ООН вывезти сирот из Афганистана
Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс и экс-советник бывшего американского президента Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Герберт Макмастер обратились к... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T14:33
2021-09-01T14:36
в мире
сша
оон
талибан
афганистан
юнисеф
энтони блинкен
западная европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747395746_0:107:3335:1983_1920x0_80_0_0_9dbe861d66d729ac339b2c53a293d7ba.jpg
ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс и экс-советник бывшего американского президента Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Герберт Макмастер обратились к американскому руководству и ООН с просьбой вывезти из Афганистана сирот, пока те не оказались в распоряжении "Талибана"*, пишет газета Axios.Письмо, с которым ознакомилось издание, была отправлено во вторник вечером и адресовано первой леди США Джилл Байден, вице-президенту Камале Харрис, госсекретарю Энтони Блинкену, министру обороны Ллойду Остину, лидерам демократов и республиканцев в конгрессе, исполнительному директору ЮНИСЕФ и генсеку ООН.По словам автором письма, поднятый вопрос носит не только гуманитарный характер, но и является "важнейшим вопросом национальной безопасности".Авторы письма в частности выделили один приют для сирот в Афганистане, где находятся 200 детей, которые, по их словам, особенно уязвимы из-за принадлежности у определенным этническим и религиозным группам. Название приюта не приводится из опасений за безопасность детей."Частные лица в США готовы финансировать полеты... Многие семьи в США, Канаде и Западной Европе хотят усыновить этих детей и в настоящее время проходят ускоренную проверку", - отмечается в письме.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер в горной местности к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210901/lavrov-1748123369.html
https://ria.ru/20210901/afganistan-1748114862.html
сша
афганистан
западная европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747395746_247:0:2891:1983_1920x0_80_0_0_f4237a4e4464cb05b256ffdd29911c52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, оон, талибан, афганистан, юнисеф, энтони блинкен, западная европа, герберт макмастер, джилл байден
14:33 01.09.2021 (обновлено: 14:36 01.09.2021)
 
Кондолиза Райс призвала США и ООН вывезти сирот из Афганистана

Экс-госсекретарь Кондолиза Райс призвала США и ООН вывезти сирот из Афганистана

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛюди возле международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле
Люди возле международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс и экс-советник бывшего американского президента Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Герберт Макмастер обратились к американскому руководству и ООН с просьбой вывезти из Афганистана сирот, пока те не оказались в распоряжении "Талибана"*, пишет газета Axios.
Письмо, с которым ознакомилось издание, была отправлено во вторник вечером и адресовано первой леди США Джилл Байден, вице-президенту Камале Харрис, госсекретарю Энтони Блинкену, министру обороны Ллойду Остину, лидерам демократов и республиканцев в конгрессе, исполнительному директору ЮНИСЕФ и генсеку ООН.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает перед СМИ после участия в Международной конференции Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
Вчера, 11:06
Лавров прокомментировал ситуацию вокруг Афганистана
По словам автором письма, поднятый вопрос носит не только гуманитарный характер, но и является "важнейшим вопросом национальной безопасности".

"Мы крайне обеспокоены тем, что бездействие в этом вопросе может привести к появлению нового поколения людей, приверженных ведению войны против США... Мы знаем, что маленькие мальчики вербуются, обучаются и подвергаются жестокому обращению со стороны "Талибана"*, а девочек застреляют становиться женами солдат... Как показывает время, талибы использовали несовершеннолетних в качестве террористов-смертников", - написали Райс и Макмастер.

Авторы письма в частности выделили один приют для сирот в Афганистане, где находятся 200 детей, которые, по их словам, особенно уязвимы из-за принадлежности у определенным этническим и религиозным группам. Название приюта не приводится из опасений за безопасность детей.
"Частные лица в США готовы финансировать полеты... Многие семьи в США, Канаде и Западной Европе хотят усыновить этих детей и в настоящее время проходят ускоренную проверку", - отмечается в письме.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер в горной местности к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Президент РФ Владимир Путин на XX съезде Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
Вчера, 10:28
Путин назвал результат присутствия США в Афганистане нулевым
 
В миреСШАООНТалибанАфганистанЮНИСЕФЭнтони БлинкенЗападная ЕвропаГерберт МакмастерДжилл Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:02В Якутии открыли первую гибридную электростанцию
05:53В России стартовала вакцинация от гриппа
05:51Глава Якутии рассказал об ожидаемых от "Алросы" дивидендах
05:49"Почта России" и "Аэрофлот" договорились о расширении сотрудничества
05:47Российские роботы "работают" пациентами и сотрудниками МФЦ
05:46Глава Забайкалья дал совет губернаторам, как вести аккаунты в TikTok
05:44Duracell готова бесплатно вывозить батарейки на утилизацию
05:42Власти Забайкальского края планируют привлечь инвесторов
05:40Чартерные поезда для ввоза мигрантов организуют до конца года
05:39В Южной Корее рассказали о перспективах сотрудничества с Россией
05:35МИД КНР анонсировал выступление Си Цзиньпина по видеосвязи на ВЭФ
05:35УАЗ минимум до октября обеспечен автоэлектроникой
05:28Россия находится на третьем месте по доступности коек в больницах
05:25ГТЛК станет участником запуска беспилотных грузоперевозок на трассе М-11
05:23Минфин рассмотрит новую идею ВТБ по выкупу префов
05:20Сахалин совместно с Росреестром будет составлять инвесткарту региона
05:19В Минпромторге рассказали, когда представят доклад о крушении Ил-112В
05:15Пушков объяснил, почему Украина должна радоваться "Северному потоку — 2"
05:11Минтруд представил прогноз по количеству самозанятых
05:09В России разработали стратегию круизного туризма
Лента новостейМолния