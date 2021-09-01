14:33 01.09.2021 (обновлено: 14:36 01.09.2021)
Кондолиза Райс призвала США и ООН вывезти сирот из Афганистана
Экс-госсекретарь Кондолиза Райс призвала США и ООН вывезти сирот из Афганистана
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛюди возле международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле
ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс и экс-советник бывшего американского президента Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Герберт Макмастер обратились к американскому руководству и ООН с просьбой вывезти из Афганистана сирот, пока те не оказались в распоряжении "Талибана"*, пишет газета Axios.
Письмо, с которым ознакомилось издание, была отправлено во вторник вечером и адресовано первой леди США Джилл Байден, вице-президенту Камале Харрис, госсекретарю Энтони Блинкену, министру обороны Ллойду Остину, лидерам демократов и республиканцев в конгрессе, исполнительному директору ЮНИСЕФ и генсеку ООН.
По словам автором письма, поднятый вопрос носит не только гуманитарный характер, но и является "важнейшим вопросом национальной безопасности".
"Мы крайне обеспокоены тем, что бездействие в этом вопросе может привести к появлению нового поколения людей, приверженных ведению войны против США... Мы знаем, что маленькие мальчики вербуются, обучаются и подвергаются жестокому обращению со стороны "Талибана"*, а девочек застреляют становиться женами солдат... Как показывает время, талибы использовали несовершеннолетних в качестве террористов-смертников", - написали Райс и Макмастер.
Авторы письма в частности выделили один приют для сирот в Афганистане, где находятся 200 детей, которые, по их словам, особенно уязвимы из-за принадлежности у определенным этническим и религиозным группам. Название приюта не приводится из опасений за безопасность детей.
"Частные лица в США готовы финансировать полеты... Многие семьи в США, Канаде и Западной Европе хотят усыновить этих детей и в настоящее время проходят ускоренную проверку", - отмечается в письме.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер в горной местности к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.
* Запрещенная в России террористическая организация.