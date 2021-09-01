https://ria.ru/20210901/afganistan-1748168852.html

Кондолиза Райс призвала США и ООН вывезти сирот из Афганистана

Кондолиза Райс призвала США и ООН вывезти сирот из Афганистана - РИА Новости, 01.09.2021

Кондолиза Райс призвала США и ООН вывезти сирот из Афганистана

Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс и экс-советник бывшего американского президента Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Герберт Макмастер обратились к... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T14:33

2021-09-01T14:33

2021-09-01T14:36

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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс и экс-советник бывшего американского президента Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Герберт Макмастер обратились к американскому руководству и ООН с просьбой вывезти из Афганистана сирот, пока те не оказались в распоряжении "Талибана"*, пишет газета Axios.Письмо, с которым ознакомилось издание, была отправлено во вторник вечером и адресовано первой леди США Джилл Байден, вице-президенту Камале Харрис, госсекретарю Энтони Блинкену, министру обороны Ллойду Остину, лидерам демократов и республиканцев в конгрессе, исполнительному директору ЮНИСЕФ и генсеку ООН.По словам автором письма, поднятый вопрос носит не только гуманитарный характер, но и является "важнейшим вопросом национальной безопасности".Авторы письма в частности выделили один приют для сирот в Афганистане, где находятся 200 детей, которые, по их словам, особенно уязвимы из-за принадлежности у определенным этническим и религиозным группам. Название приюта не приводится из опасений за безопасность детей."Частные лица в США готовы финансировать полеты... Многие семьи в США, Канаде и Западной Европе хотят усыновить этих детей и в настоящее время проходят ускоренную проверку", - отмечается в письме.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер в горной местности к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210901/lavrov-1748123369.html

https://ria.ru/20210901/afganistan-1748114862.html

сша

афганистан

западная европа

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в мире, сша, оон, талибан, афганистан, юнисеф, энтони блинкен, западная европа, герберт макмастер, джилл байден