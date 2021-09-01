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Талибы не пойдут на диалог с Панджшером, заявил афганский посол
Талибы не пойдут на диалог с Панджшером, заявил афганский посол - РИА Новости, 01.09.2021
Талибы не пойдут на диалог с Панджшером, заявил афганский посол
Захватившие власть в Афганистане талибы (движение "Талибан"*) не пойдут на мирные переговоры с сопротивлением в Панджшере, пока их не вынудит международное... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T11:22
2021-09-01T11:22
2021-09-01T11:22
в мире
талибан
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панджшер (провинция)
россия
ахмад масуд
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ДУШАНБЕ, 1 сент - РИА Новости. Захватившие власть в Афганистане талибы (движение "Талибан"*) не пойдут на мирные переговоры с сопротивлением в Панджшере, пока их не вынудит международное сообщество, сказал в интервью РИА Новости посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар."Они (талибы) декларируют, что пришли для мира, но они не пойдут на мирные переговоры (c представителями сопротивления в Панджшере), пока их не вынудит международное сообщество", - сказал дипломат.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Лидером действующего там Фронта сопротивления Афганистана является Ахмад Масуд – сын главы "Северного альянса" Ахмад Шаха Масуда, убитого террористами 9 сентября 2001 года.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210901/afganistan-1748112567.html
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в мире, талибан, афганистан, панджшер (провинция), россия, ахмад масуд
Талибы не пойдут на диалог с Панджшером, заявил афганский посол
Посол Афганистана в Таджикистане Агбар: талибы не пойдут на диалог с Панджшером