10:28 01.09.2021 (обновлено: 14:06 01.09.2021)
Путин назвал результат присутствия США в Афганистане нулевым
Президент Путин: в Афганистане США присутствовали 20 лет, а результат — нулевой
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на XX съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия"
ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - РИА Новости. Двадцатилетняя миссия США в Афганистане, в ходе которой Вашингтон внедрял свои стандарты организации общества, привели к нулевому, а то и к отрицательному результату, сказал президент России Владимир Путин.
"События, которые происходят недалеко от нас, имею в виду Афганистан... Двадцать лет американские войска присутствовали на этой территории и двадцать лет пытались цивилизовывать людей, а по сути - внедрять свои нормы и стандарты жизни в самом широком смысле... в том числе и в политической организации общества. Результат - одни трагедии, одни потери - и для тех, кто это делал... и тем более - для тех людей, которые живут в Афганистане. Результат нулевой, если не сказать, что в минус", - сказал Путин на встрече с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан".
В начале августа движение "Талибан"* (запрещено в РФ как террористическое) активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.
Встреча президента с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" прошла в рамках марафона общества "Знание".
* Запрещенная в России террористическая организация