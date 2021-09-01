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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210901/afganistan-1748092423.html
Полковник сравнил вывод советских и американских войск из Афганистана
Полковник сравнил вывод советских и американских войск из Афганистана - РИА Новости, 01.09.2021
Полковник сравнил вывод советских и американских войск из Афганистана
Вывод советских войск из Афганистана проходил организованно, в то время как США превратили операцию в хаос, такое мнение в беседе с "Вечерней Москвой" высказал... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T03:07
2021-09-01T03:07
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
ссср
талибан
афганистан
министерство обороны сша
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Вывод советских войск из Афганистана проходил организованно, в то время как США превратили операцию в хаос, такое мнение в беседе с "Вечерней Москвой" высказал ветеран боевых действий в республике, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.В ночь на вторник Пентагон заявил о завершении вывода войск США из Афганистана и окончании 20-летней миссии. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и союзников, перешел под полный контроль движения "Талибан"* (запрещено в России).Как напомнил Матвийчук, СССР начал вывод войск организованно, предварительно согласовав все детали с афганским правительством. "Мы три года выводили войска. Пятнадцатого февраля 1989 года мы пришли в Хайратон (пограничный город между Афганистаном и Узбекистаном. – прим. ред.) и заявили, что за нами советских солдат больше нет. Мы шли как победители с развернутыми знаменами на родину", - напомнил он.Он отметил, что СССР смог создать в Афганистане армию, которая продержалась без помощи три года."Теперь смотрим на американцев — хаос и паника!" — указал Матвийчук. Он добавил, что похожая картина наблюдалась во Вьетнаме в 1975 году. "Брошенные горы оружия и техники, перешедшей в руки "Талибана"*. Президент убежал", — добавил ветеран.*Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, сша, ссср, талибан, афганистан, министерство обороны сша
03:07 01.09.2021
 
Полковник сравнил вывод советских и американских войск из Афганистана

Ветеран войны в Афганистане Матвийчук назвал вывод американских войск паническим

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Donald R. AllenВоеннослужащий ВВС США на борту самолета C-17 Globemaster III ВВС США во время эвакуации в международном аэропорту Кабула
Военнослужащий ВВС США на борту самолета C-17 Globemaster III ВВС США во время эвакуации в международном аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Donald R. Allen
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Вывод советских войск из Афганистана проходил организованно, в то время как США превратили операцию в хаос, такое мнение в беседе с "Вечерней Москвой" высказал ветеран боевых действий в республике, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
В ночь на вторник Пентагон заявил о завершении вывода войск США из Афганистана и окончании 20-летней миссии. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и союзников, перешел под полный контроль движения "Талибан"* (запрещено в России).
Как напомнил Матвийчук, СССР начал вывод войск организованно, предварительно согласовав все детали с афганским правительством. "Мы три года выводили войска. Пятнадцатого февраля 1989 года мы пришли в Хайратон (пограничный город между Афганистаном и Узбекистаном. – прим. ред.) и заявили, что за нами советских солдат больше нет. Мы шли как победители с развернутыми знаменами на родину", - напомнил он.
Он отметил, что СССР смог создать в Афганистане армию, которая продержалась без помощи три года.
"Теперь смотрим на американцев — хаос и паника!" — указал Матвийчук. Он добавил, что похожая картина наблюдалась во Вьетнаме в 1975 году. "Брошенные горы оружия и техники, перешедшей в руки "Талибана"*. Президент убежал", — добавил ветеран.
*Запрещенная в России террористическая организация
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