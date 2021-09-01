https://ria.ru/20210901/aeroport-1748086779.html
Псаки рассказала о переговорах по восстановлению работы аэропорта в Кабуле
Псаки рассказала о переговорах по восстановлению работы аэропорта в Кабуле - РИА Новости, 01.09.2021
Псаки рассказала о переговорах по восстановлению работы аэропорта в Кабуле
США работают вместе с Катаром и Турцией над возобновлением функционирования гражданской секции аэропорта афганской столицы, сказала официальный представитель... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T00:00
2021-09-01T00:00
2021-09-01T00:00
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
турция
катар
афганистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599202062_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c2dbeb7c727d4d4d6ba10e78521f4594.jpg
ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. США работают вместе с Катаром и Турцией над возобновлением функционирования гражданской секции аэропорта афганской столицы, сказала официальный представитель Белого дома Джен Псаки."Мы взаимодействуем с катарцами и туркам - нашими важными партнерами - для возобновления работы гражданской части аэропорта", - сообщила она на брифинге.Накануне американские войска покинули аэропорт Кабула - последнее место своей дислокации в Афганистане, которое использовалось для организованной эвакуации гражданского персонала.
https://ria.ru/20210831/bayden-1748085898.html
сша
турция
катар
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599202062_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_58eea7ec5f98b38b39c6a4b82dfdf8c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, турция, катар, афганистан
Псаки рассказала о переговорах по восстановлению работы аэропорта в Кабуле
Джен Псаки рассказала о переговорах по восстановлению авиасообщения аэропорта в Кабуле