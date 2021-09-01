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Псаки рассказала о переговорах по восстановлению работы аэропорта в Кабуле

Псаки рассказала о переговорах по восстановлению работы аэропорта в Кабуле - РИА Новости, 01.09.2021

Псаки рассказала о переговорах по восстановлению работы аэропорта в Кабуле

США работают вместе с Катаром и Турцией над возобновлением функционирования гражданской секции аэропорта афганской столицы, сказала официальный представитель... РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T00:00

2021-09-01T00:00

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захват власти в афганистане талибами

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турция

катар

афганистан

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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. США работают вместе с Катаром и Турцией над возобновлением функционирования гражданской секции аэропорта афганской столицы, сказала официальный представитель Белого дома Джен Псаки."Мы взаимодействуем с катарцами и туркам - нашими важными партнерами - для возобновления работы гражданской части аэропорта", - сообщила она на брифинге.Накануне американские войска покинули аэропорт Кабула - последнее место своей дислокации в Афганистане, которое использовалось для организованной эвакуации гражданского персонала.

https://ria.ru/20210831/bayden-1748085898.html

сша

турция

катар

афганистан

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в мире, сша, турция, катар, афганистан