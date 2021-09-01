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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210901/aeroport-1748086779.html
Псаки рассказала о переговорах по восстановлению работы аэропорта в Кабуле
Псаки рассказала о переговорах по восстановлению работы аэропорта в Кабуле - РИА Новости, 01.09.2021
Псаки рассказала о переговорах по восстановлению работы аэропорта в Кабуле
США работают вместе с Катаром и Турцией над возобновлением функционирования гражданской секции аэропорта афганской столицы, сказала официальный представитель... РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T00:00
2021-09-01T00:00
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
турция
катар
афганистан
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. США работают вместе с Катаром и Турцией над возобновлением функционирования гражданской секции аэропорта афганской столицы, сказала официальный представитель Белого дома Джен Псаки."Мы взаимодействуем с катарцами и туркам - нашими важными партнерами - для возобновления работы гражданской части аэропорта", - сообщила она на брифинге.Накануне американские войска покинули аэропорт Кабула - последнее место своей дислокации в Афганистане, которое использовалось для организованной эвакуации гражданского персонала.
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в мире, сша, турция, катар, афганистан
00:00 01.09.2021
 
Псаки рассказала о переговорах по восстановлению работы аэропорта в Кабуле

Джен Псаки рассказала о переговорах по восстановлению авиасообщения аэропорта в Кабуле

© AP Photo / Evan VucciПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. США работают вместе с Катаром и Турцией над возобновлением функционирования гражданской секции аэропорта афганской столицы, сказала официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
"Мы взаимодействуем с катарцами и туркам - нашими важными партнерами - для возобновления работы гражданской части аэропорта", - сообщила она на брифинге.
Накануне американские войска покинули аэропорт Кабула - последнее место своей дислокации в Афганистане, которое использовалось для организованной эвакуации гражданского персонала.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
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