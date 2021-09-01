https://ria.ru/20210901/abiturienty-1748187754.html

Вице-премьер Чернышенко оценил уровень знаний абитуриентов в России

Вице-премьер Чернышенко оценил уровень знаний абитуриентов в России - РИА Новости, 01.09.2021

Вице-премьер Чернышенко оценил уровень знаний абитуриентов в России

Уровень знаний абитуриентов российских вузов с каждым годом растет, отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, поздравляя студентов с 1 сентября. РИА Новости, 01.09.2021

2021-09-01T16:07

2021-09-01T16:07

2021-09-01T16:07

общество

образование - общество

дмитрий чернышенко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741328523_0:263:3072:1991_1920x0_80_0_0_1ef3d1dc183b51aac847c672961a050f.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Уровень знаний абитуриентов российских вузов с каждым годом растет, отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, поздравляя студентов с 1 сентября.В День знаний обучение в вузах начали почти 1,2 миллиона первокурсников, уточнил Чернышенко. Всего в этом году обучение в вузах начали около 4,22 миллиона студентов."Уровень знаний абитуриентов с каждым годом растет. По предварительным данным приемной кампании, в российские вузы без вступительных испытаний в этом году зачислено 6557 человек", - рассказал Чернышенко, чьи слова приводит аппарат вице-премьера.В своем поздравлении он также отметил ценность труда педагогов и работников системы образования и добавил, что россияне возлагают большие надежды на то, что дети, молодежь получат нужную профессию и будут верить в себя и свою страну."Наши студенты – это интеллектуальный потенциал, без которого невозможно с уверенностью смотреть в будущее. И в Год науки и технологий мы запустили целый комплекс мер поддержки молодых ученых и студенчества", - уточнил Чернышенко.

https://ria.ru/20210901/zachislenie-1748127554.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, образование - общество, дмитрий чернышенко, россия