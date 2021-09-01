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Вице-премьер Чернышенко оценил уровень знаний абитуриентов в России
Вице-премьер Чернышенко оценил уровень знаний абитуриентов в России - РИА Новости, 01.09.2021
Вице-премьер Чернышенко оценил уровень знаний абитуриентов в России
Уровень знаний абитуриентов российских вузов с каждым годом растет, отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, поздравляя студентов с 1 сентября. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T16:07
2021-09-01T16:07
общество
образование - общество
дмитрий чернышенко
россия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Уровень знаний абитуриентов российских вузов с каждым годом растет, отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, поздравляя студентов с 1 сентября.В День знаний обучение в вузах начали почти 1,2 миллиона первокурсников, уточнил Чернышенко. Всего в этом году обучение в вузах начали около 4,22 миллиона студентов."Уровень знаний абитуриентов с каждым годом растет. По предварительным данным приемной кампании, в российские вузы без вступительных испытаний в этом году зачислено 6557 человек", - рассказал Чернышенко, чьи слова приводит аппарат вице-премьера.В своем поздравлении он также отметил ценность труда педагогов и работников системы образования и добавил, что россияне возлагают большие надежды на то, что дети, молодежь получат нужную профессию и будут верить в себя и свою страну."Наши студенты – это интеллектуальный потенциал, без которого невозможно с уверенностью смотреть в будущее. И в Год науки и технологий мы запустили целый комплекс мер поддержки молодых ученых и студенчества", - уточнил Чернышенко.
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общество, образование - общество, дмитрий чернышенко, россия
16:07 01.09.2021
 
Вице-премьер Чернышенко оценил уровень знаний абитуриентов в России

Вице-премьер Чернышенко: уровень знаний абитуриентов в России растет с каждым годом

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает с докладом на встрече со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает с докладом на встрече со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Уровень знаний абитуриентов российских вузов с каждым годом растет, отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, поздравляя студентов с 1 сентября.
В День знаний обучение в вузах начали почти 1,2 миллиона первокурсников, уточнил Чернышенко. Всего в этом году обучение в вузах начали около 4,22 миллиона студентов.
"Уровень знаний абитуриентов с каждым годом растет. По предварительным данным приемной кампании, в российские вузы без вступительных испытаний в этом году зачислено 6557 человек", - рассказал Чернышенко, чьи слова приводит аппарат вице-премьера.
В своем поздравлении он также отметил ценность труда педагогов и работников системы образования и добавил, что россияне возлагают большие надежды на то, что дети, молодежь получат нужную профессию и будут верить в себя и свою страну.
"Наши студенты – это интеллектуальный потенциал, без которого невозможно с уверенностью смотреть в будущее. И в Год науки и технологий мы запустили целый комплекс мер поддержки молодых ученых и студенчества", - уточнил Чернышенко.
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