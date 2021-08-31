https://ria.ru/20210831/zemletryasenie-1747975770.html
В Новосибирской области произошло землетрясение
В Новосибирской области произошло землетрясение - РИА Новости, 31.08.2021
В Новосибирской области произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Искитинском районе Новосибирской области - по предварительным данным, пострадавших нет, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T12:56
2021-08-31T12:56
2021-08-31T13:06
землетрясение
новосибирская область
россия
происшествия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Искитинском районе Новосибирской области - по предварительным данным, пострадавших нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В 2,5 километрах северо-западнее села Усть-Чем зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,2", - сказал собеседник агентства.По его словам, очаг подземного толчка находился на глубине 18 километров, а в Усть-Чеме землетрясение ощущалось силой до 3 баллов. По предварительным данным, пострадавших и поврежденных зданий нет.
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землетрясение, новосибирская область, россия, происшествия
12:56 31.08.2021 (обновлено: 13:06 31.08.2021)
В Новосибирской области произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Новосибирской области на глубине 18 километров