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В Новосибирской области произошло землетрясение
В Новосибирской области произошло землетрясение - РИА Новости, 31.08.2021
В Новосибирской области произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Искитинском районе Новосибирской области - по предварительным данным, пострадавших нет, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T12:56
2021-08-31T13:06
землетрясение
новосибирская область
россия
происшествия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Искитинском районе Новосибирской области - по предварительным данным, пострадавших нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В 2,5 километрах северо-западнее села Усть-Чем зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,2", - сказал собеседник агентства.По его словам, очаг подземного толчка находился на глубине 18 километров, а в Усть-Чеме землетрясение ощущалось силой до 3 баллов. По предварительным данным, пострадавших и поврежденных зданий нет.
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землетрясение, новосибирская область, россия, происшествия
12:56 31.08.2021 (обновлено: 13:06 31.08.2021)
 
В Новосибирской области произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Новосибирской области на глубине 18 километров

© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© Flickr / Matt Katzenberger
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Искитинском районе Новосибирской области - по предварительным данным, пострадавших нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В 2,5 километрах северо-западнее села Усть-Чем зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,2", - сказал собеседник агентства.
По его словам, очаг подземного толчка находился на глубине 18 километров, а в Усть-Чеме землетрясение ощущалось силой до 3 баллов. По предварительным данным, пострадавших и поврежденных зданий нет.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
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ЗемлетрясениеНовосибирская областьРоссияПроисшествия
 
 
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