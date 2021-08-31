https://ria.ru/20210831/zemletryasenie-1747975770.html

В Новосибирской области произошло землетрясение

В Новосибирской области произошло землетрясение - РИА Новости, 31.08.2021

В Новосибирской области произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Искитинском районе Новосибирской области - по предварительным данным, пострадавших нет, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T12:56

2021-08-31T12:56

2021-08-31T13:06

землетрясение

новосибирская область

россия

происшествия

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Искитинском районе Новосибирской области - по предварительным данным, пострадавших нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В 2,5 километрах северо-западнее села Усть-Чем зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,2", - сказал собеседник агентства.По его словам, очаг подземного толчка находился на глубине 18 километров, а в Усть-Чеме землетрясение ощущалось силой до 3 баллов. По предварительным данным, пострадавших и поврежденных зданий нет.

https://ria.ru/20210815/zemletryaseniya-1745807156.html

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россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение, новосибирская область, россия, происшествия