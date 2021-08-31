https://ria.ru/20210831/zdorove-1747972070.html

Дерматовенеролог посоветовал подросткам не увлекаться гель-лаком

Дерматовенеролог посоветовал подросткам не увлекаться гель-лаком - РИА Новости, 31.08.2021

Дерматовенеролог посоветовал подросткам не увлекаться гель-лаком

Подросткам не стоит увлекаться гель-лаком, а также сушить волосы феном, умываться мылом и камуфлировать угри косметикой, заявил главный... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T12:42

2021-08-31T12:42

2021-08-31T12:42

общество

николай потекаев

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Подросткам не стоит увлекаться гель-лаком, а также сушить волосы феном, умываться мылом и камуфлировать угри косметикой, заявил главный дерматовенеролог-косметолог департамента здравоохранения Москвы Николай Потекаев на пресс-конференции, посвященной сохранению здоровья школьников."В любой лак для ногтей входит растворитель, который влияет на структуру ногтя, может его пересушить, может его изменить... Помимо того, что ногти подвергались постоянному воздействию химическими веществами, они еще являются входом для грибковой инфекции, поскольку здоровый ноготь – он плотный, и грибку достаточно трудно туда внедриться. Но когда он разрушен химическими веществами, он является хорошей добычей для грибков. Когда зачищается активно, агрессивно вокруг ногтей пространство, возникают входные ворота для инфекции, но уже бактериальной, тогда мы встречаемся с таким заболеванием, как паронихия", - рассказал Потекаев.Врач посоветовал не усердствовать с частотой применения гель-лака и делать перерыв.Также он не рекомендует подвергать волосы частому воздействию высоких температур, например, сушить их феном или пользоваться утюжком – это может привести к повреждению внутренней части волоса. Кроме того, он отметил, что не стоит камуфлировать угри косметикой, так как ситуация может только ухудшиться.По данным презентации, опасность также представляет пирсинг, а именно некачественная обработка инструментов в салонах, особенно так называемых пистолетов, которые используются для прокола ушей. Вторая потенциальная опасность – это аллергия на металлы, в основном никель, хром, медь. Кроме того, в период пубертата увеличивается риск развития келоидных рубцов на месте любой травмы.

https://rsport.ria.ru/20210824/perlovka-1746956274.html

https://ria.ru/20210831/dieta-1747917302.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, николай потекаев