08:29 31.08.2021 (обновлено: 09:53 31.08.2021)
Минобороны Японии запросило рекордный бюджет на 2022 финансовый год
Минобороны Японии запросило рекордный бюджет почти на 50 миллиардов долларов на 2022 год
© AP Photo / Jae C. HongТокио, Япония
© AP Photo / Jae C. Hong
ТОКИО, 31 авг – РИА Новости. Министерство обороны Японии запросило на 2022 финансовый год, который начнется 1 апреля 2022 года, бюджет на рекордные 5,48 триллиона иен (около 49,86 миллиарда долларов), свидетельствуют данные расчета ведомства.
Таким образом бюджет на следующий финансовый год будет на 2,6% больше размера изначального бюджета, который японское минобороны запросило на текущий 2021 год.
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Данный рост необходим для повышения обороноспособности в зоне отдаленных островов на фоне растущей активности Китая. В частности, на острове Исигаки в префектуре Окинава было создано новое ракетное подразделение наземных сил самообороны. Кроме этого, 130 миллиардов иен (1,18 миллиарда долларов) запрошено на приобретение дополнительных истребителей F-35, а еще 10,2 миллиарда иен (92,8 миллиона долларов) – на покупку транспортных судов среднего и малого размеров. Повышение затрат также связано с ростом запрашиваемого бюджета на разработку высокотехнологичных беспилотных летательных аппаратов для сбора и анализа информации.
Итоговая запрашиваемая сумма может вырасти еще больше, так как в текущий расчет не включены затраты на содержание американских баз. До конца этого года должны быть завершены переговоры относительно дальнейших условий по разделению финансового бремени на содержание американских военных баз в Японии. В настоящее время эта статья расходов составляет около 20 миллиардов иен в год (1,8 миллиарда долларов).
Начиная с 1990 года за исключением 2010 года, расходы на оборону не превышали 1% ВВП Японии. Последние девять лет идёт постоянное увеличение размера оборонного бюджета, но его сумма все равно не превышает потолок в 1%. В 2020 финансовом году расходы на оборону составили 0,997% от ВВП страны.
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