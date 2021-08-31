https://ria.ru/20210831/yaponiya-1747931987.html

Минобороны Японии запросило рекордный бюджет на 2022 финансовый год

Минобороны Японии запросило рекордный бюджет на 2022 финансовый год - РИА Новости, 31.08.2021

Минобороны Японии запросило рекордный бюджет на 2022 финансовый год

Министерство обороны Японии запросило на 2022 финансовый год, который начнется 1 апреля 2022 года, бюджет на рекордные 5,48 триллиона иен (около 49,86 миллиарда РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T08:29

2021-08-31T08:29

2021-08-31T09:53

в мире

япония

китай

f-35

министерство обороны японии

окинава

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ТОКИО, 31 авг – РИА Новости. Министерство обороны Японии запросило на 2022 финансовый год, который начнется 1 апреля 2022 года, бюджет на рекордные 5,48 триллиона иен (около 49,86 миллиарда долларов), свидетельствуют данные расчета ведомства.Таким образом бюджет на следующий финансовый год будет на 2,6% больше размера изначального бюджета, который японское минобороны запросило на текущий 2021 год.Данный рост необходим для повышения обороноспособности в зоне отдаленных островов на фоне растущей активности Китая. В частности, на острове Исигаки в префектуре Окинава было создано новое ракетное подразделение наземных сил самообороны. Кроме этого, 130 миллиардов иен (1,18 миллиарда долларов) запрошено на приобретение дополнительных истребителей F-35, а еще 10,2 миллиарда иен (92,8 миллиона долларов) – на покупку транспортных судов среднего и малого размеров. Повышение затрат также связано с ростом запрашиваемого бюджета на разработку высокотехнологичных беспилотных летательных аппаратов для сбора и анализа информации.Итоговая запрашиваемая сумма может вырасти еще больше, так как в текущий расчет не включены затраты на содержание американских баз. До конца этого года должны быть завершены переговоры относительно дальнейших условий по разделению финансового бремени на содержание американских военных баз в Японии. В настоящее время эта статья расходов составляет около 20 миллиардов иен в год (1,8 миллиарда долларов).Начиная с 1990 года за исключением 2010 года, расходы на оборону не превышали 1% ВВП Японии. Последние девять лет идёт постоянное увеличение размера оборонного бюджета, но его сумма все равно не превышает потолок в 1%. В 2020 финансовом году расходы на оборону составили 0,997% от ВВП страны.

https://ria.ru/20210826/iturup-1747283252.html

https://ria.ru/20210820/okkupatsiya-1746548282.html

япония

китай

окинава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, япония, китай, f-35, министерство обороны японии, окинава