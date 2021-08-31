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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Элайджа Вуд рассказал, в каком фэнтези хотел бы сняться
Элайджа Вуд рассказал, в каком фэнтези хотел бы сняться - РИА Новости, 31.08.2021
Элайджа Вуд рассказал, в каком фэнтези хотел бы сняться
Звезда трилогии Питера Джексона "Властелин колец", актер Элайджа Вуд, в беседе с Entertainment Tonight рассказал, в каких фэнтези еще хотел бы сняться. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T00:45
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Звезда трилогии Питера Джексона "Властелин колец", актер Элайджа Вуд, в беседе с Entertainment Tonight рассказал, в каких фэнтези еще хотел бы сняться. По его словам, он всегда был поклонником "Звездных войн" и Marvel. Актер добавил, что стать частью такой огромной "песочницы", по его мнению, "было бы здорово". Говоря о предстоящем сериале Amazon по мотивам "Властелин колец" Элайджа Вуд отметил, что был бы не против повторить свою роль хоббита Фродо Бэггинса.Один из последних проектов Элайджи Вуда — криминальная драма Эмбер Сили "Охотник за разумом. Схватка". В ней актер сыграл аналитика из ФБР Билл Хагмайер, который допрашивает маньяка Теда Банди.
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marvel comics, новости культуры, кино и сериалы
00:45 31.08.2021 (обновлено: 00:53 31.08.2021)
 

Элайджа Вуд рассказал, в каком фэнтези хотел бы сняться

© New Line Cinema (2001)Кадр из фильма "Властелин колец: Братство кольца"
Кадр из фильма Властелин колец: Братство кольца
© New Line Cinema (2001)
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Звезда трилогии Питера Джексона "Властелин колец", актер Элайджа Вуд, в беседе с Entertainment Tonight рассказал, в каких фэнтези еще хотел бы сняться.
По его словам, он всегда был поклонником "Звездных войн" и Marvel.

"О кинематографической значимости Marvel много спорят в Сети и не только. Кино ли это? И говорят другую подобную чушь. Любите ли вы фильмы о супергероях или нет, они забавны и очень хорошо сняты", — считает Вуд.

Актер добавил, что стать частью такой огромной "песочницы", по его мнению, "было бы здорово".
Говоря о предстоящем сериале Amazon по мотивам "Властелин колец" Элайджа Вуд отметил, что был бы не против повторить свою роль хоббита Фродо Бэггинса.

"Приехать и увидеть то, что они делают в этой вселенной и в этом пространстве, было бы очень увлекательно, — сказал актер. — Если бы мне предложили повторить этот опыт снова, я бы не раздумывая согласился".

Один из последних проектов Элайджи Вуда — криминальная драма Эмбер Сили "Охотник за разумом. Схватка". В ней актер сыграл аналитика из ФБР Билл Хагмайер, который допрашивает маньяка Теда Банди.
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