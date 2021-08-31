https://ria.ru/20210831/wood-1747832575.html

Элайджа Вуд рассказал, в каком фэнтези хотел бы сняться

Элайджа Вуд рассказал, в каком фэнтези хотел бы сняться - РИА Новости, 31.08.2021

Элайджа Вуд рассказал, в каком фэнтези хотел бы сняться

Звезда трилогии Питера Джексона "Властелин колец", актер Элайджа Вуд, в беседе с Entertainment Tonight рассказал, в каких фэнтези еще хотел бы сняться. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T00:45

2021-08-31T00:45

2021-08-31T00:53

культура

marvel comics

новости культуры

кино и сериалы

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Звезда трилогии Питера Джексона "Властелин колец", актер Элайджа Вуд, в беседе с Entertainment Tonight рассказал, в каких фэнтези еще хотел бы сняться. По его словам, он всегда был поклонником "Звездных войн" и Marvel. Актер добавил, что стать частью такой огромной "песочницы", по его мнению, "было бы здорово". Говоря о предстоящем сериале Amazon по мотивам "Властелин колец" Элайджа Вуд отметил, что был бы не против повторить свою роль хоббита Фродо Бэггинса.Один из последних проектов Элайджи Вуда — криминальная драма Эмбер Сили "Охотник за разумом. Схватка". В ней актер сыграл аналитика из ФБР Билл Хагмайер, который допрашивает маньяка Теда Банди.

https://ria.ru/20210828/kino-1747460233.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

marvel comics, новости культуры, кино и сериалы