https://ria.ru/20210831/wildberries-1747918539.html

Эксперт оценил вероятность отключения Wildberries от Visa и Mastercard

Эксперт оценил вероятность отключения Wildberries от Visa и Mastercard - РИА Новости, 31.08.2021

Эксперт оценил вероятность отключения Wildberries от Visa и Mastercard

Вариант развития событий, при котором онлайн-ритейлер Wildberries по результатам проверок в банках будет отключен от международных платежных систем Visa и... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T05:17

2021-08-31T05:17

2021-08-31T05:17

экономика

mastercard, inc.

visa, inc.

карта "мир"

wildberries

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Вариант развития событий, при котором онлайн-ритейлер Wildberries по результатам проверок в банках будет отключен от международных платежных систем Visa и Mastercard, в настоящее время маловероятен, сообщил РИА Новости председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.Wildberries 17 августа объявил о снижении цен на товары при оплате с помощью российских платежных систем - карт "Мир", системы быстрых платежей и сервиса SberPay, пояснив, что разница в стоимости достигается за счет более низких комиссий при обработке операций отечественными платежными системами, тогда как комиссии международных платежных систем достигают 2%. Visa и Mastercard раскритиковали решение ритейлера.Wildberries в свою очередь обвинил их в давлении на российские банки, подчеркнув, что речь идет именно о скидках для покупателей в зависимости от того, через какую платежную систему они оплачивают товар. Тем не менее Visa, письмо которой есть у РИА Новости, попросила банки-эквайеры до конца месяца расследовать наличие комиссии за оплату покупок картами этой системы в Wildberries и пригрозила штрафами в случае проведения таких операций в размере 25 тысяч долларов. Аналогичное письмо, по сообщению газеты "Ведомости", в адрес кредитных организаций направила и Mastercard."В рамках расследования, на мой взгляд, ключевыми являются два вопроса. Первый - являются ли 2% наценкой на стоимость товара, уже очищенную от комиссий платежных систем. Если нет, то получается, что потребитель оплатит эту комиссию дважды: один раз в явной, а второй раз в скрытой форме. Если да, то почему магазин не показывает покупателю комиссии по картам "Мир" и также не взимает их отдельно. Второй - действительно ли магазин платит по всем операциям искомые 2% по всей номенклатуре товаров", - рассуждает Достов.Если нет, то речь может идти о введении рынка в заблуждение, пояснил эксперт. "Отдельно, вероятно, будет рассмотрен период, в течение которого разница в комиссиях трактовалась не как скидка, а как наценка - это уязвимый пункт не только с точки зрения правил международных платежных систем, но и с точки зрения российского права. В целом в историю оказалось вовлечено большое количество различных игроков и рассматриваться она будет не только сама по себе, но и как прецедент на будущее", - заключил он.

https://realty.ria.ru/20210823/wildberries-1746826707.html

https://ria.ru/20210818/skidka-1746252197.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, mastercard, inc., visa, inc., карта "мир", wildberries