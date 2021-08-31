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Верховный суд отменил регистрацию шести кандидатов от Партии роста
Верховный суд отменил регистрацию шести кандидатов от Партии роста - РИА Новости, 31.08.2021
Верховный суд отменил регистрацию шести кандидатов от Партии роста
Верховный суд РФ отменил регистрацию шести кандидатов от Партии роста, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда во вторник. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T17:00
2021-08-31T17:00
политика
госдума рф
выборы в государственную думу
партия роста
россия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Верховный суд РФ отменил регистрацию шести кандидатов от Партии роста, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда во вторник."Суд удовлетворил исковые требования ЦИК об отмене регистрации", - сказали в суде.ЦИК зарегистрировала списки кандидатов от РПСС и Партии роста, но позднее получила из Центрального банка РФ информацию об иностранных активах некоторых кандидатов и обратилась в суд для отмены их регистрации.Так, комиссия просила снять с выборов Елену Мотову, Рафаиля Гибадуллина, Магомеда Магомедалиева, Евгения Орлова, Заура Шахбанова и Алексея Урываева из Партии роста (иск удовлетворен) и предпринимателя Дмитрия Потапенко из партии РПСС (к рассмотрению иска суд вернется в среду, 1 сентября).Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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политика, госдума рф, выборы в государственную думу, партия роста, россия
17:00 31.08.2021
 
Верховный суд отменил регистрацию шести кандидатов от Партии роста

Верховный суд отменил регистрацию шести кандидатов от Партии роста на выборы в Госдуму

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в России
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Верховный суд РФ отменил регистрацию шести кандидатов от Партии роста, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда во вторник.
"Суд удовлетворил исковые требования ЦИК об отмене регистрации", - сказали в суде.
ЦИК зарегистрировала списки кандидатов от РПСС и Партии роста, но позднее получила из Центрального банка РФ информацию об иностранных активах некоторых кандидатов и обратилась в суд для отмены их регистрации.
Так, комиссия просила снять с выборов Елену Мотову, Рафаиля Гибадуллина, Магомеда Магомедалиева, Евгения Орлова, Заура Шахбанова и Алексея Урываева из Партии роста (иск удовлетворен) и предпринимателя Дмитрия Потапенко из партии РПСС (к рассмотрению иска суд вернется в среду, 1 сентября).
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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