https://ria.ru/20210831/vtsiom-1747981316.html

Три четверти россиян довольны проведенным летом, заявил ВЦИОМ

Три четверти россиян довольны проведенным летом, заявил ВЦИОМ - РИА Новости, 31.08.2021

Три четверти россиян довольны проведенным летом, заявил ВЦИОМ

Большинство россиян признались, что довольны тем, как провели это лето, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T13:22

2021-08-31T13:22

2021-08-31T13:22

общество

вциом

россия

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Большинство россиян признались, что довольны тем, как провели это лето, следует из результатов опроса ВЦИОМ.Отвечая на вопрос, довольны ли респонденты тем, как провели лето, 73% выбрали вариант "скорее доволен", 24% признались, что скорее недовольны, а 3% затруднились ответить. Позитивнее всего лето провели россияне в возрастной категории от 60 и старше (77%). Самыми недовольными оказались россияне в возрасте от 45 до 59 лет. В этой категории свое лето плохо провели 27% опрошенных.Чаще всего этим летом россияне проводили досуг следующим образом: работали на даче (40%), занимались домашним хозяйством (33%), проводили время с детьми (30%), на природе (29%), а также встречались с друзьями (27%).В число важных событий этого лета у россиян вошли отпуск или отдых с семьей (15%), коронавирус (6%), рождение детей, внуков и правнуков (5%), работа (4%), новая работа (4%).Треть россиян (33%) ответили, что это лето для них лично было лучше прошлого лета, 19% полагают, что оно было хуже, 47% считают, что оно было не лучше и не хуже прошлого лета.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 28 августа 2021 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20210829/pogoda-1747723765.html

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общество, вциом, россия