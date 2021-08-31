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Проценко предупредил о скорой вспышке коронавируса в России
Проценко предупредил о скорой вспышке коронавируса в России - РИА Новости, 31.08.2021
Проценко предупредил о скорой вспышке коронавируса в России
Главный врач городской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что опасается новой вспышки коронавируса осенью. Его цитирует издание Ura.ru. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T19:07
2021-08-31T20:07
общество
татьяна голикова
коммунарка (москва)
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Главный врач городской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что опасается новой вспышки коронавируса осенью. Его цитирует издание Ura.ru.По словам Проценко, все это может создать предпосылки для всплеска заболеваемости, в том числе и случаев тяжелого течения болезни. Врач также констатировал, что человечеству придется научиться жить с коронавирусом, как это произошло с гриппом и другими инфекциями. Единственным способом борьбы с COVID-19 он назвал профилактику и вакцинацию."Осенью многое будет зависеть от позиции граждан. Если она будет пассивная, то очевидно, что у нас опять будет работа и разворачивание дополнительных коек", — подчеркнул он.Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России полностью привились уже более 37 миллионов человек, первый компонент вакцины получили свыше 44 миллионов жителей страны.
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общество, татьяна голикова, коммунарка (москва), россия, коронавирус в россии, денис проценко
19:07 31.08.2021 (обновлено: 20:07 31.08.2021)
 
Проценко предупредил о скорой вспышке коронавируса в России

Главный врач Коммунарки Проценко предупредил о вспышке коронавируса в России осенью

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГлавный врач больницы №40 Денис Проценко на первом Московском международном онкологический форуме
Главный врач больницы №40 Денис Проценко на первом Московском международном онкологический форуме - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Главный врач городской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что опасается новой вспышки коронавируса осенью. Его цитирует издание Ura.ru.

"Меня напрягает конец сентября — начало октября. Столкнутся сразу три момента — грипп, ковид и возвращение людей из отпусков", — считает медик.

По словам Проценко, все это может создать предпосылки для всплеска заболеваемости, в том числе и случаев тяжелого течения болезни. Врач также констатировал, что человечеству придется научиться жить с коронавирусом, как это произошло с гриппом и другими инфекциями. Единственным способом борьбы с COVID-19 он назвал профилактику и вакцинацию.
"Осенью многое будет зависеть от позиции граждан. Если она будет пассивная, то очевидно, что у нас опять будет работа и разворачивание дополнительных коек", — подчеркнул он.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России полностью привились уже более 37 миллионов человек, первый компонент вакцины получили свыше 44 миллионов жителей страны.
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