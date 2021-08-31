https://ria.ru/20210831/vnedorozhnik-1747918029.html

"Идеальный дизайн": японцы восхитились новым российским внедорожником

"Идеальный дизайн": японцы восхитились новым российским внедорожником - РИА Новости, 31.08.2021

"Идеальный дизайн": японцы восхитились новым российским внедорожником

Читатели портала Yahoo News Japan оценили прототип нового российского гражданского внедорожника, созданного на базе военного бронеавтомобиля "Стрела". РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T05:05

2021-08-31T05:05

2021-08-31T05:05

в мире

япония

авто

россия

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"Идеальный дизайн": японцы пришли в восторг от нового российского внедорожника

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Читатели портала Yahoo News Japan оценили прототип нового российского гражданского внедорожника, созданного на базе военного бронеавтомобиля "Стрела".Как уточняется в материале, авто весит 2 700 килограмм и оснащено турбодизельным двигателем мощностью 149 лошадиных сил при объеме 2.8 литра.На многих читателей портала российская новинка произвела наилучшее впечатление."Выглядит очень брутально! Красивая машина!" — добавил другой комментатор."Автомобиль очень красивый, но, похоже, что в ширину он не менее 2,5 метра", — отметил читатель газеты.Другая часть пользователей усомнилась в достижениях российского автопрома."Масса 2,7 тонны, а объем двигателя всего 2,8 литра… По асфальту он еще сможет ехать, а по бездорожью вряд ли", — предположил один из комментаторов."Извините, но, если такой приобрести, можно ли потом будет купить на него запчасти?" — задался вопросом пользователь.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210108/moto-1592293048.html

https://ria.ru/20210307/avto-1600240819.html

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в мире, япония, авто, россия