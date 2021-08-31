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"Идеальный дизайн": японцы восхитились новым российским внедорожником
"Идеальный дизайн": японцы восхитились новым российским внедорожником - РИА Новости, 31.08.2021
"Идеальный дизайн": японцы восхитились новым российским внедорожником
Читатели портала Yahoo News Japan оценили прототип нового российского гражданского внедорожника, созданного на базе военного бронеавтомобиля "Стрела". РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T05:05
2021-08-31T05:05
в мире
япония
авто
россия
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"Идеальный дизайн": японцы пришли в восторг от нового российского внедорожника
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Читатели портала Yahoo News Japan оценили прототип нового российского гражданского внедорожника, созданного на базе военного бронеавтомобиля "Стрела".Как уточняется в материале, авто весит 2 700 килограмм и оснащено турбодизельным двигателем мощностью 149 лошадиных сил при объеме 2.8 литра.На многих читателей портала российская новинка произвела наилучшее впечатление."Выглядит очень брутально! Красивая машина!" — добавил другой комментатор."Автомобиль очень красивый, но, похоже, что в ширину он не менее 2,5 метра", — отметил читатель газеты.Другая часть пользователей усомнилась в достижениях российского автопрома."Масса 2,7 тонны, а объем двигателя всего 2,8 литра… По асфальту он еще сможет ехать, а по бездорожью вряд ли", — предположил один из комментаторов."Извините, но, если такой приобрести, можно ли потом будет купить на него запчасти?" — задался вопросом пользователь.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210108/moto-1592293048.html
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РИА Новости
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в мире, япония, авто, россия
05:05 31.08.2021
 
"Идеальный дизайн": японцы восхитились новым российским внедорожником

Читатели Yahoo News Japan: новый российский внедорожник обладает идеальным дизайном

© Depositphotos / dmitrimaruta / Перейти в фотобанкСалон автомобиля
Салон автомобиля - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© Depositphotos / dmitrimaruta
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Читатели портала Yahoo News Japan оценили прототип нового российского гражданского внедорожника, созданного на базе военного бронеавтомобиля "Стрела".
Как уточняется в материале, авто весит 2 700 килограмм и оснащено турбодизельным двигателем мощностью 149 лошадиных сил при объеме 2.8 литра.
На многих читателей портала российская новинка произвела наилучшее впечатление.

"Классный!!! Лично для меня, это — идеальный дизайн. Но надо было устанавливать экономичный дизельный двигатель объемом не менее трех литров", — написал пользователь.

"Выглядит очень брутально! Красивая машина!" — добавил другой комментатор.
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"Автомобиль очень красивый, но, похоже, что в ширину он не менее 2,5 метра", — отметил читатель газеты.

"Увидев фотографию, я подумал, что это Hummer", — высказался юзер.

Другая часть пользователей усомнилась в достижениях российского автопрома.
"Масса 2,7 тонны, а объем двигателя всего 2,8 литра… По асфальту он еще сможет ехать, а по бездорожью вряд ли", — предположил один из комментаторов.

"Стоимость, скорее всего, также будет впечатляющей", — задумался о финансовой составляющей вопроса другой читатель.

"Извините, но, если такой приобрести, можно ли потом будет купить на него запчасти?" — задался вопросом пользователь.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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