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В рамках ВЭФ-2021 эксперты обсудят антикризисные стратегии в медицине
В рамках ВЭФ-2021 эксперты обсудят антикризисные стратегии в медицине - РИА Новости, 31.08.2021
В рамках ВЭФ-2021 эксперты обсудят антикризисные стратегии в медицине
В рамках деловой программы VI Восточного экономического форума, который пройдет 2–4 сентября во Владивостоке, состоится сессия "Партнерство против пандемии:... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T11:16
2021-08-31T11:16
владивосток
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. В рамках деловой программы VI Восточного экономического форума, который пройдет 2–4 сентября во Владивостоке, состоится сессия "Партнерство против пандемии: антикризисные стратегии в медицине", сообщает пресс-офис ВЭФ.Мероприятие включено в тематический трек "Экономика нового времени: что изменится и что сохранится", организатором выступает проект Фонда Росконгресс "Здоровое общество".В дискуссии примут участие глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, министр здравоохранения Республики Корея Квон Док Чхоль, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, руководитель подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров, руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова, глава Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн и другие.Сегодня- в контексте накопленного опыта противодействия пандемии, ответом на вызовы времени должны стать способность национальных систем здравоохранения противостоять чрезвычайным кризисам, а также устойчивое межстрановое партнерство в области разработки эффективных стратегий этого противостояния. Ключевым аспектом трансформации глобального здравоохранения сегодня являются вопросы национальной биологической безопасности не только с точки зрения предупредительных стратегий недопущения подобных катастроф, но и в сфере поиска новых векторов развития, усовершенствования механизмов, обеспечивающих всем гражданам оперативную доступность качественной медицинской помощи в любых условиях."Близость Дальнего Востока к странам Азиатско-Тихоокеанского региона открывает широкие возможности сотрудничества и выстраивания межстрановых связей, обмена опытом и трансфера технологий. Национальные системы здравоохранения многих стран были трансформированы для эффективного противостояния коронавирусной инфекции, лучший опыт должен масштабироваться на международном уровне, и в этом вопросе значимую роль играют такие площадки диалога, как Восточный экономический форум", - подчеркнул Петров, слова которого приводит пресс-офис.Участники сессии обсудят, каким критериям должно соответствовать устойчивое здравоохранение, способное отвечать принципам национальной безопасности, какой международный опыт выстраивания устойчивых систем здравоохранения является наиболее релевантным поставленным целям, какие тренды определяют развитие сотрудничества в сфере медицины блока АТР, а также как опыт пандемии способствовал реформированию системы оказания медицинской помощи на Дальнем Востоке.
https://ria.ru/20210830/zhurnal-1747800026.html
https://ria.ru/20210827/uchenye-1747507717.html
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РИА Новости
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владивосток, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
11:16 31.08.2021
 

В рамках ВЭФ-2021 эксперты обсудят антикризисные стратегии в медицине

© Фото : пресс-офис ВЭФУчастники Восточного экономического форума
Участники Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© Фото : пресс-офис ВЭФ
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. В рамках деловой программы VI Восточного экономического форума, который пройдет 2–4 сентября во Владивостоке, состоится сессия "Партнерство против пандемии: антикризисные стратегии в медицине", сообщает пресс-офис ВЭФ.
Мероприятие включено в тематический трек "Экономика нового времени: что изменится и что сохранится", организатором выступает проект Фонда Росконгресс "Здоровое общество".
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В дискуссии примут участие глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, министр здравоохранения Республики Корея Квон Док Чхоль, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, руководитель подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров, руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова, глава Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн и другие.
Сегодня- в контексте накопленного опыта противодействия пандемии, ответом на вызовы времени должны стать способность национальных систем здравоохранения противостоять чрезвычайным кризисам, а также устойчивое межстрановое партнерство в области разработки эффективных стратегий этого противостояния. Ключевым аспектом трансформации глобального здравоохранения сегодня являются вопросы национальной биологической безопасности не только с точки зрения предупредительных стратегий недопущения подобных катастроф, но и в сфере поиска новых векторов развития, усовершенствования механизмов, обеспечивающих всем гражданам оперативную доступность качественной медицинской помощи в любых условиях.
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"Близость Дальнего Востока к странам Азиатско-Тихоокеанского региона открывает широкие возможности сотрудничества и выстраивания межстрановых связей, обмена опытом и трансфера технологий. Национальные системы здравоохранения многих стран были трансформированы для эффективного противостояния коронавирусной инфекции, лучший опыт должен масштабироваться на международном уровне, и в этом вопросе значимую роль играют такие площадки диалога, как Восточный экономический форум", - подчеркнул Петров, слова которого приводит пресс-офис.
Участники сессии обсудят, каким критериям должно соответствовать устойчивое здравоохранение, способное отвечать принципам национальной безопасности, какой международный опыт выстраивания устойчивых систем здравоохранения является наиболее релевантным поставленным целям, какие тренды определяют развитие сотрудничества в сфере медицины блока АТР, а также как опыт пандемии способствовал реформированию системы оказания медицинской помощи на Дальнем Востоке.
 
ВладивостокВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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