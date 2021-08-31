https://ria.ru/20210831/vandalizm-1748005268.html

В Старом Осколе выяснят, кто погнул крест на памятнике основателям города

В Старом Осколе выяснят, кто погнул крест на памятнике основателям города - РИА Новости, 31.08.2021

В Старом Осколе выяснят, кто погнул крест на памятнике основателям города

Администрация Старого Оскола ищет виновных в порче памятника основателям города, одному из которых погнули крест, сообщил РИА Новости представитель мэрии. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T15:13

2021-08-31T15:13

2021-08-31T15:13

общество

старый оскол

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ВОРОНЕЖ, 31 авг – РИА Новости. Администрация Старого Оскола ищет виновных в порче памятника основателям города, одному из которых погнули крест, сообщил РИА Новости представитель мэрии.Скульптурная композиция включает три фигуры – воеводы Ивана Солнцева-Засекина, головы Ивана Мясного и подьячего Михаила Нечаева. Во вторник в соцсетях появились фотографии, на которых крест в руке Нечаева погнут."Сейчас представителями безопасности администрации ведется разбирательство. По камерам видеонаблюдения специалисты просмотрят, что там случилось. У нас в данный момент ведется реконструкция площади перед центром молодежных инициатив, где установлен этот памятник", - сказал собеседник агентства.По его словам, пока непонятно, когда именно погнули крест, заметили это только во вторник.Он уточнил, что если это сделали вандалы, администрация обратится в полицию, если окажется, что это вина подрядчика, то ему придется восстанавливать крест за свой счет.

https://ria.ru/20210830/bastrykin-1747909030.html

https://ria.ru/20210824/vandalizm-1746962183.html

старый оскол

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общество, старый оскол