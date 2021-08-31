https://ria.ru/20210831/vandalizm-1748005268.html
В Старом Осколе выяснят, кто погнул крест на памятнике основателям города
В Старом Осколе выяснят, кто погнул крест на памятнике основателям города - РИА Новости, 31.08.2021
В Старом Осколе выяснят, кто погнул крест на памятнике основателям города
Администрация Старого Оскола ищет виновных в порче памятника основателям города, одному из которых погнули крест, сообщил РИА Новости представитель мэрии. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T15:13
2021-08-31T15:13
2021-08-31T15:13
общество
старый оскол
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https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748004881_0:37:407:266_1920x0_80_0_0_c7807a697853c3472fb8ef1eb5934091.jpg
ВОРОНЕЖ, 31 авг – РИА Новости. Администрация Старого Оскола ищет виновных в порче памятника основателям города, одному из которых погнули крест, сообщил РИА Новости представитель мэрии.Скульптурная композиция включает три фигуры – воеводы Ивана Солнцева-Засекина, головы Ивана Мясного и подьячего Михаила Нечаева. Во вторник в соцсетях появились фотографии, на которых крест в руке Нечаева погнут."Сейчас представителями безопасности администрации ведется разбирательство. По камерам видеонаблюдения специалисты просмотрят, что там случилось. У нас в данный момент ведется реконструкция площади перед центром молодежных инициатив, где установлен этот памятник", - сказал собеседник агентства.По его словам, пока непонятно, когда именно погнули крест, заметили это только во вторник.Он уточнил, что если это сделали вандалы, администрация обратится в полицию, если окажется, что это вина подрядчика, то ему придется восстанавливать крест за свой счет.
https://ria.ru/20210830/bastrykin-1747909030.html
https://ria.ru/20210824/vandalizm-1746962183.html
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общество, старый оскол
В Старом Осколе выяснят, кто погнул крест на памятнике основателям города
Власти Старого Оскола выяснят, кто погнул крест на памятнике основателям города
ВОРОНЕЖ, 31 авг – РИА Новости.
Администрация Старого Оскола
ищет виновных в порче памятника основателям города, одному из которых погнули крест, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Скульптурная композиция включает три фигуры – воеводы Ивана Солнцева-Засекина, головы Ивана Мясного и подьячего Михаила Нечаева. Во вторник в соцсетях появились фотографии, на которых крест в руке Нечаева погнут.
"Сейчас представителями безопасности администрации ведется разбирательство. По камерам видеонаблюдения специалисты просмотрят, что там случилось. У нас в данный момент ведется реконструкция площади перед центром молодежных инициатив, где установлен этот памятник", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пока непонятно, когда именно погнули крест, заметили это только во вторник.
"По видеокамерам мы просмотрим и поймем – это при реконструкции площади у нас случилось, то ли это все-таки вандалы... Полдня у нас есть, чтобы посмотреть эти камеры, и тогда у нас точно будет информация, что там произошло", - добавил представитель администрации.
Он уточнил, что если это сделали вандалы, администрация обратится в полицию, если окажется, что это вина подрядчика, то ему придется восстанавливать крест за свой счет.