https://ria.ru/20210831/vaktsinatsiya-1747959203.html

В Словакии завершается вакцинация "Спутником V"

В Словакии завершается вакцинация "Спутником V" - РИА Новости, 31.08.2021

В Словакии завершается вакцинация "Спутником V"

В Словакии заканчивается вакцинация от коронавируса вторым компонентом "Спутника V", сообщили в Минздраве республики. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T11:46

2021-08-31T11:46

2021-08-31T15:35

распространение коронавируса

в мире

словакия

россия

коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

игорь матович

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ПРАГА, 31 авг — РИА Новости. В Словакии заканчивается вакцинация от коронавируса вторым компонентом "Спутника V", сообщили в Минздраве республики.В ведомстве отметили, что после этой даты сделать инъекцию российского препарата будет невозможно. В Российском фонде прямых инвестиций заявили, что Братислава израсходовала всю партию вакцины, поставленную в начале года.В РФПИ добавили, что против "Спутник V" в Словакии организовали информационную кампанию, ставшую частью политической борьбы между различными группами в правительстве страны. При этом высочайшие эффективность и безопасность российской вакцины подтвердились во время клинических исследований и реального использования по всему миру, в том числе в Венгрии в сертифицированной в Европейском союзе лаборатории.Среди тех, кто привился "Спутником V", вице-премьер и глава Минфина Игорь Матович.Именно по его инициативе, когда он занимал пост премьера, Братислава закупила партию российской вакцины из 200 тысяч доз. Она поступила в республику 1 марта, однако это вызвало политический скандал — Матович и возглавлявший в то время Минздрав Марек Крайчи не сообщили заранее об этом ни президенту Зузане Чапутовой, ни коллегам по кабмину. В правительстве выступили против закупки "Спутника V" до тех пор, пока его не одобрит европейский регулятор, шесть министров покинули кабинет и призвали к отставкам Матовича и Крайчи. Реорганизованный состав кабмина президент республики утвердила 1 апреля, его возглавил Эдуард Хегер, а Матович занял посты вице-премьера и главы Минфина.Из-за различных проволочек запись на вакцинацию российским препаратом началась в Словакии лишь 7 июня, когда значительная часть населения страны или уже сделала прививки другими вакцинами, или зарегистрировалась на них. Запись закрыли 30 июня, поскольку срок годности закупленной вакцины заканчивается 31 августа.По официальным данным, из пяти миллионов граждан Словакии первую прививку от коронавируса получили 2,37 миллиона человек, вторую — 2,21 миллиона человек.

https://ria.ru/20210704/sputnik-1739837505.html

https://ria.ru/20210707/vaktsiny-1740155297.html

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в мире, словакия, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", игорь матович