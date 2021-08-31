https://ria.ru/20210831/ustanovki-1747873250.html

Импульсные УФ-установки используют для инактивации SARS-CoV-2 в помещениях

Импульсные УФ-установки используют для инактивации SARS-CoV-2 в помещениях - РИА Новости, 31.08.2021

Импульсные УФ-установки используют для инактивации SARS-CoV-2 в помещениях

Пандемия COVID-2019 заставила большинство организаций предпринять жесткие меры по профилактике распространения вируса. Особое место здесь занимают медицинские... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T12:00

2021-08-31T12:00

2021-08-31T16:41

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирус covid-19

технологии

медицина

экономика

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Пандемия COVID-2019 заставила большинство организаций предпринять жесткие меры по профилактике распространения вируса. Особое место здесь занимают медицинские организации, где профилактика внутрибольничных инфекций является давней проблемой. Теперь к ней добавился высокий риск перекрестного заражения и выноса за пределы медучреждения коронавируса SARS-CoV-2. В связи с этим ужесточились требования Минздрава России и Роспотребнадзора к организации противоэпидемических мероприятий, в том числе, к проведению дезинфекции в помещениях медицинского назначения. Критерии выбора методов дезинфекции помещенийПри выборе методов обеззараживания воздуха и поверхностей помещений от коронавируса необходимо обязательно учитывать критерии, имеющие решающее значение для нормализации эпидемиологической обстановки в медицинских организациях:Большинство из традиционных технологий (протирка поверхностей растворами химических препаратов, аэрозольное их распыление, бактерицидные рециркуляторы и облучатели с ультрафиолетовыми ртутными лампами) имеют ограничения и/или не полностью соответствуют данным критериям.Существует ли оптимальное решение?Наиболее универсальным методом одновременного обеззараживания воздуха и поверхностей являются импульсные ультрафиолетовые установки. Единственное их ограничение сводится к обязательному отсутствию людей в обрабатываемом помещении.Облучение микроорганизмов осуществляется УФ-излучением сплошного спектра с высокой интенсивностью (в десятки тысяч раз превышающей поток УФ-радиации самых мощных ртутных ламп). Инактивация всех видов микроорганизмов (бактерии, грибы, их споровые формы) и вирусов происходит за счет одновременного запуска разнообразных механизмов фотодеструкции в различных структурах клетки. Синергизм такого воздействия приводит к их полному разрушению с высокой эффективностью (99,9-100%) за минимально короткий промежуток времени (от 30 секунд).Импульсные УФ-установки обладают рядом существенных преимуществ, прописанных в Методических рекомендациях Роспотребнадзора МР 3.5.1.0100-15 "Применение установок импульсного ультрафиолетового излучения сплошного спектра в медицинских организациях":Эффективность технологии и всех серийно выпускаемых моделей импульсных УФ-установок серии "Альфа" (передвижные, переносные, стационарные) подтверждена в более 60 исследованиях в аккредитованных испытательных лабораторных центрах в России и за рубежом. А клиническая эффективность – по результатам многочисленных апробаций, исследований и отзывов из медицинских организаций (стационары, диспансеры, поликлиники).Эффективность уничтожения коронавируса SARS-CoV-2Вирулицидная активность импульсных УФ-установок нового поколения "Альфа-06" (передвижная) и "Альфа-09" (переносная) в отношении живых штаммов коронавируса SARS-CoV-2 испытана в апреле 2020 года в 48-м ЦНИИ министерства обороны РФ. Для достижения 100% уничтожения вируса на поверхностях в радиусе 2 метров достаточно всего 4-5 минут.По результатам проведения экспертизы качества, эффективности и безопасности импульсных УФ-установок Росздравнадзор 5 июля 2021 года внес дополнительный пункт в перечень основных показаний к их применению: "режим обеззараживания воздуха и открытых поверхностей помещений медицинского назначения от вирусов, включая SARS-CoV-2".Это позволило единственному их производителю на территории России- "Научно-Производственному Предприятию "Мелитта" внести в программу установок и в Руководства по их эксплуатации новый целевой режим "COVID-19" по обеззараживанию поверхностей с предустановленной эффективностью 99,99%.Установки на основе монохромного ультрафиолетового излучения такого целевого режима не имеют.Роспотребнадзор в методических рекомендациях МР 3.1.0229–21 выделил "импульсные ксеноновые бактерицидные облучатели сплошного спектра" в самостоятельный метод дезинфекции. Они рекомендуются для проведения заключительной дезинфекции палат при организации противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях в период пандемии COVID-19.Дезинфекция необходима, а времени для ее проведения малоИмпульсные Уф-установки незаменимы в ситуациях, когда дезинфекция помещений необходима, а времени для ее проведения традиционными методами нет. Например, это обработка операционной в перерывах между операциями, кабинетов в перерывах между приемами пациентов или процедурами, помещений при возникновении экстренной ситуации.ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора провел исследование с целью определения минимального времени обеззараживания кабинета терапевта в промежутках между приемом пациентов с помощью переносных импульсных УФ-установок. Необходимая эффективность обеззараживания воздуха и поверхностей 95%-99,9% достигалась за 1-2 минуты обработки. Такой алгоритм работы позволил сохранить микробиологическую чистоту кабинета на нормируемых показателях в течении всего поликлинического приема, не нарушая при этом графика его работы. Таким образом, используя всего лишь 1 установку и выбрав "Экстренный" режим обработки со временем 1-2 минуты, можно в среднем обработать не менее 15 помещений объемом 50 кубометров в час.Клинический опыт в период пандемииС начала пандемии COVID-19 импульсные УФ-установки используются во многих клиниках для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Это Многопрофильный медицинский центр ГКБ №40 (больница в Коммунарке), ГКБ №67, ГКБ №52, ГКБ №31, ГКБ №24, ИКБ №2, НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова и другие.Внедрение импульсных УФ-установок актуально также в государственных учреждениях, офисах, предприятиях, в жилых домах, гостиницах, общественном транспорте, спортивных и образовательных объектах.Включив импульсные УФ-установки в стандартные протоколы дезинфекции, можно достичь максимальной эффективности обеззараживания воздуха и доступных излучению поверхностей во всех точках помещения.Заказывая импульсные УФ-установки только у компании, являющейся его единственным производителем, или у авторизованных дистрибьюторов не только в "мирное" время, но и в период пандемии COVID-19 вы будете всегда уверены в качестве поставляемого оборудования, его послепродажном сопровождении и других предоставляемых услуг. Не забудьте перед применением установки внимательно изучить руководство по эксплуатации, в котором содержатся важные сведения по принципу ее действия и эксплуатации, технике безопасности. Главное, необходимо помнить, что установки строго запрещены к применению при нахождении людей и животных в обрабатываемом помещении или присутствия предметов, чувствительных к УФ-излучению. И тогда, вы сможете на практике по достоинству оценить их эффективность.ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ-ЭПИДЕМИОЛОГОМ

https://ria.ru/20210504/koronavirus-1730668183.html

https://ria.ru/20201231/covid-19-1591420327.html

https://ria.ru/20210111/koronavirus-1592567510.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, #партнерскийматериал, коронавирус covid-19, технологии, медицина, экономика