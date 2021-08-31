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Импульсные УФ-установки используют для инактивации SARS-CoV-2 в помещениях
Импульсные УФ-установки используют для инактивации SARS-CoV-2 в помещениях - РИА Новости, 31.08.2021
Импульсные УФ-установки используют для инактивации SARS-CoV-2 в помещениях
Пандемия COVID-2019 заставила большинство организаций предпринять жесткие меры по профилактике распространения вируса. Особое место здесь занимают медицинские... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T12:00
2021-08-31T16:41
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
технологии
медицина
экономика
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Пандемия COVID-2019 заставила большинство организаций предпринять жесткие меры по профилактике распространения вируса. Особое место здесь занимают медицинские организации, где профилактика внутрибольничных инфекций является давней проблемой. Теперь к ней добавился высокий риск перекрестного заражения и выноса за пределы медучреждения коронавируса SARS-CoV-2. В связи с этим ужесточились требования Минздрава России и Роспотребнадзора к организации противоэпидемических мероприятий, в том числе, к проведению дезинфекции в помещениях медицинского назначения. Критерии выбора методов дезинфекции помещенийПри выборе методов обеззараживания воздуха и поверхностей помещений от коронавируса необходимо обязательно учитывать критерии, имеющие решающее значение для нормализации эпидемиологической обстановки в медицинских организациях:Большинство из традиционных технологий (протирка поверхностей растворами химических препаратов, аэрозольное их распыление, бактерицидные рециркуляторы и облучатели с ультрафиолетовыми ртутными лампами) имеют ограничения и/или не полностью соответствуют данным критериям.Существует ли оптимальное решение?Наиболее универсальным методом одновременного обеззараживания воздуха и поверхностей являются импульсные ультрафиолетовые установки. Единственное их ограничение сводится к обязательному отсутствию людей в обрабатываемом помещении.Облучение микроорганизмов осуществляется УФ-излучением сплошного спектра с высокой интенсивностью (в десятки тысяч раз превышающей поток УФ-радиации самых мощных ртутных ламп). Инактивация всех видов микроорганизмов (бактерии, грибы, их споровые формы) и вирусов происходит за счет одновременного запуска разнообразных механизмов фотодеструкции в различных структурах клетки. Синергизм такого воздействия приводит к их полному разрушению с высокой эффективностью (99,9-100%) за минимально короткий промежуток времени (от 30 секунд).Импульсные УФ-установки обладают рядом существенных преимуществ, прописанных в Методических рекомендациях Роспотребнадзора МР 3.5.1.0100-15 "Применение установок импульсного ультрафиолетового излучения сплошного спектра в медицинских организациях":Эффективность технологии и всех серийно выпускаемых моделей импульсных УФ-установок серии "Альфа" (передвижные, переносные, стационарные) подтверждена в более 60 исследованиях в аккредитованных испытательных лабораторных центрах в России и за рубежом. А клиническая эффективность – по результатам многочисленных апробаций, исследований и отзывов из медицинских организаций (стационары, диспансеры, поликлиники).Эффективность уничтожения коронавируса SARS-CoV-2Вирулицидная активность импульсных УФ-установок нового поколения "Альфа-06" (передвижная) и "Альфа-09" (переносная) в отношении живых штаммов коронавируса SARS-CoV-2 испытана в апреле 2020 года в 48-м ЦНИИ министерства обороны РФ. Для достижения 100% уничтожения вируса на поверхностях в радиусе 2 метров достаточно всего 4-5 минут.По результатам проведения экспертизы качества, эффективности и безопасности импульсных УФ-установок Росздравнадзор 5 июля 2021 года внес дополнительный пункт в перечень основных показаний к их применению: "режим обеззараживания воздуха и открытых поверхностей помещений медицинского назначения от вирусов, включая SARS-CoV-2".Это позволило единственному их производителю на территории России- "Научно-Производственному Предприятию "Мелитта" внести в программу установок и в Руководства по их эксплуатации новый целевой режим "COVID-19" по обеззараживанию поверхностей с предустановленной эффективностью 99,99%.Установки на основе монохромного ультрафиолетового излучения такого целевого режима не имеют.Роспотребнадзор в методических рекомендациях МР 3.1.0229–21 выделил "импульсные ксеноновые бактерицидные облучатели сплошного спектра" в самостоятельный метод дезинфекции. Они рекомендуются для проведения заключительной дезинфекции палат при организации противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях в период пандемии COVID-19.Дезинфекция необходима, а времени для ее проведения малоИмпульсные Уф-установки незаменимы в ситуациях, когда дезинфекция помещений необходима, а времени для ее проведения традиционными методами нет. Например, это обработка операционной в перерывах между операциями, кабинетов в перерывах между приемами пациентов или процедурами, помещений при возникновении экстренной ситуации.ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора провел исследование с целью определения минимального времени обеззараживания кабинета терапевта в промежутках между приемом пациентов с помощью переносных импульсных УФ-установок. Необходимая эффективность обеззараживания воздуха и поверхностей 95%-99,9% достигалась за 1-2 минуты обработки. Такой алгоритм работы позволил сохранить микробиологическую чистоту кабинета на нормируемых показателях в течении всего поликлинического приема, не нарушая при этом графика его работы. Таким образом, используя всего лишь 1 установку и выбрав "Экстренный" режим обработки со временем 1-2 минуты, можно в среднем обработать не менее 15 помещений объемом 50 кубометров в час.Клинический опыт в период пандемииС начала пандемии COVID-19 импульсные УФ-установки используются во многих клиниках для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Это Многопрофильный медицинский центр ГКБ №40 (больница в Коммунарке), ГКБ №67, ГКБ №52, ГКБ №31, ГКБ №24, ИКБ №2, НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова и другие.Внедрение импульсных УФ-установок актуально также в государственных учреждениях, офисах, предприятиях, в жилых домах, гостиницах, общественном транспорте, спортивных и образовательных объектах.Включив импульсные УФ-установки в стандартные протоколы дезинфекции, можно достичь максимальной эффективности обеззараживания воздуха и доступных излучению поверхностей во всех точках помещения.Заказывая импульсные УФ-установки только у компании, являющейся его единственным производителем, или у авторизованных дистрибьюторов не только в "мирное" время, но и в период пандемии COVID-19 вы будете всегда уверены в качестве поставляемого оборудования, его послепродажном сопровождении и других предоставляемых услуг. Не забудьте перед применением установки внимательно изучить руководство по эксплуатации, в котором содержатся важные сведения по принципу ее действия и эксплуатации, технике безопасности. Главное, необходимо помнить, что установки строго запрещены к применению при нахождении людей и животных в обрабатываемом помещении или присутствия предметов, чувствительных к УФ-излучению. И тогда, вы сможете на практике по достоинству оценить их эффективность.ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ-ЭПИДЕМИОЛОГОМ
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Партнерский материал
12:00 31.08.2021 (обновлено: 16:41 31.08.2021)
 

Импульсные УФ-установки используют для инактивации SARS-CoV-2 в помещениях

© Фото : НПП "Мелитта"Импульсная УФ-установка
Импульсная УФ-установка - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© Фото : НПП "Мелитта"
Пандемия COVID-2019 заставила большинство организаций предпринять жесткие меры по профилактике распространения вируса. Особое место здесь занимают медицинские организации, где профилактика внутрибольничных инфекций является давней проблемой. Теперь к ней добавился высокий риск перекрестного заражения и выноса за пределы медучреждения коронавируса SARS-CoV-2. В связи с этим ужесточились требования Минздрава России и Роспотребнадзора к организации противоэпидемических мероприятий, в том числе, к проведению дезинфекции в помещениях медицинского назначения.

Критерии выбора методов дезинфекции помещений

При выборе методов обеззараживания воздуха и поверхностей помещений от коронавируса необходимо обязательно учитывать критерии, имеющие решающее значение для нормализации эпидемиологической обстановки в медицинских организациях:
  • Эффективность инактивации коронавируса SARS-CoV-2 не ниже 99,9% в воздухе и 99,99% на поверхностях;
  • Минимальное время процедуры (цикла) обработки помещения;
  • Возможность дезинфекции большого числа помещений в сутки;
  • Возможность использования в помещениях с высокой проходимостью в перерывах между операциями, процедурами, приемом пациентов и др.
Большинство из традиционных технологий (протирка поверхностей растворами химических препаратов, аэрозольное их распыление, бактерицидные рециркуляторы и облучатели с ультрафиолетовыми ртутными лампами) имеют ограничения и/или не полностью соответствуют данным критериям.
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Существует ли оптимальное решение?

Наиболее универсальным методом одновременного обеззараживания воздуха и поверхностей являются импульсные ультрафиолетовые установки. Единственное их ограничение сводится к обязательному отсутствию людей в обрабатываемом помещении.
Облучение микроорганизмов осуществляется УФ-излучением сплошного спектра с высокой интенсивностью (в десятки тысяч раз превышающей поток УФ-радиации самых мощных ртутных ламп). Инактивация всех видов микроорганизмов (бактерии, грибы, их споровые формы) и вирусов происходит за счет одновременного запуска разнообразных механизмов фотодеструкции в различных структурах клетки. Синергизм такого воздействия приводит к их полному разрушению с высокой эффективностью (99,9-100%) за минимально короткий промежуток времени (от 30 секунд).
© Фото : НПП "Мелитта"Общий вид передвижной УФ-установки "Альфа-06"
Общий вид передвижной УФ-установки Альфа-06 - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© Фото : НПП "Мелитта"
Общий вид передвижной УФ-установки "Альфа-06"
Импульсные УФ-установки обладают рядом существенных преимуществ, прописанных в Методических рекомендациях Роспотребнадзора МР 3.5.1.0100-15 "Применение установок импульсного ультрафиолетового излучения сплошного спектра в медицинских организациях":
  • высокая эффективность антимикробного действия в отношении основных микроорганизмов, вызывающих инфекционные заболевания (вирулицидное, туберкулоцидное, фунгицидное, спороцидное);
  • минимальное время, затрачиваемое оборудованием на подготовку и выход на рабочий режим эксплуатации (не более 30 секунд) и на проведение цикла обработки (от 30 секунд);
  • наряду с эффективным обеззараживанием воздуха, происходит снижение обсемененности микроорганизмами поверхностей помещений, доступных для облучения;
  • высокая интенсивность УФ-излучения значительно расширяет радиус действия установок (может достигать 20-30 метров);
  • встроенный в оборудование УФ-индикатор осуществляет постоянный автоматический контроль за дозой излучения, что обеспечивает надежную эффективность обеззараживания.
Эффективность технологии и всех серийно выпускаемых моделей импульсных УФ-установок серии "Альфа" (передвижные, переносные, стационарные) подтверждена в более 60 исследованиях в аккредитованных испытательных лабораторных центрах в России и за рубежом. А клиническая эффективность – по результатам многочисленных апробаций, исследований и отзывов из медицинских организаций (стационары, диспансеры, поликлиники).
© Фото : НПП "Мелитта"Работа с установками серии "Альфа" с участием персонала хирургического стационара
Работа с установками серии Альфа с участием персонала хирургического стационара - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© Фото : НПП "Мелитта"
Работа с установками серии "Альфа" с участием персонала хирургического стационара

Эффективность уничтожения коронавируса SARS-CoV-2

Вирулицидная активность импульсных УФ-установок нового поколения "Альфа-06" (передвижная) и "Альфа-09" (переносная) в отношении живых штаммов коронавируса SARS-CoV-2 испытана в апреле 2020 года в 48-м ЦНИИ министерства обороны РФ. Для достижения 100% уничтожения вируса на поверхностях в радиусе 2 метров достаточно всего 4-5 минут.
По результатам проведения экспертизы качества, эффективности и безопасности импульсных УФ-установок Росздравнадзор 5 июля 2021 года внес дополнительный пункт в перечень основных показаний к их применению: "режим обеззараживания воздуха и открытых поверхностей помещений медицинского назначения от вирусов, включая SARS-CoV-2".
Это позволило единственному их производителю на территории России- "Научно-Производственному Предприятию "Мелитта" внести в программу установок и в Руководства по их эксплуатации новый целевой режим "COVID-19" по обеззараживанию поверхностей с предустановленной эффективностью 99,99%.
Установки на основе монохромного ультрафиолетового излучения такого целевого режима не имеют.
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Роспотребнадзор в методических рекомендациях МР 3.1.0229–21 выделил "импульсные ксеноновые бактерицидные облучатели сплошного спектра" в самостоятельный метод дезинфекции. Они рекомендуются для проведения заключительной дезинфекции палат при организации противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях в период пандемии COVID-19.

Дезинфекция необходима, а времени для ее проведения мало

Импульсные Уф-установки незаменимы в ситуациях, когда дезинфекция помещений необходима, а времени для ее проведения традиционными методами нет. Например, это обработка операционной в перерывах между операциями, кабинетов в перерывах между приемами пациентов или процедурами, помещений при возникновении экстренной ситуации.
ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора провел исследование с целью определения минимального времени обеззараживания кабинета терапевта в промежутках между приемом пациентов с помощью переносных импульсных УФ-установок. Необходимая эффективность обеззараживания воздуха и поверхностей 95%-99,9% достигалась за 1-2 минуты обработки. Такой алгоритм работы позволил сохранить микробиологическую чистоту кабинета на нормируемых показателях в течении всего поликлинического приема, не нарушая при этом графика его работы. Таким образом, используя всего лишь 1 установку и выбрав "Экстренный" режим обработки со временем 1-2 минуты, можно в среднем обработать не менее 15 помещений объемом 50 кубометров в час.
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Клинический опыт в период пандемии

С начала пандемии COVID-19 импульсные УФ-установки используются во многих клиниках для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Это Многопрофильный медицинский центр ГКБ №40 (больница в Коммунарке), ГКБ №67, ГКБ №52, ГКБ №31, ГКБ №24, ИКБ №2, НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова и другие.
Внедрение импульсных УФ-установок актуально также в государственных учреждениях, офисах, предприятиях, в жилых домах, гостиницах, общественном транспорте, спортивных и образовательных объектах.
Включив импульсные УФ-установки в стандартные протоколы дезинфекции, можно достичь максимальной эффективности обеззараживания воздуха и доступных излучению поверхностей во всех точках помещения.
Заказывая импульсные УФ-установки только у компании, являющейся его единственным производителем, или у авторизованных дистрибьюторов не только в "мирное" время, но и в период пандемии COVID-19 вы будете всегда уверены в качестве поставляемого оборудования, его послепродажном сопровождении и других предоставляемых услуг. Не забудьте перед применением установки внимательно изучить руководство по эксплуатации, в котором содержатся важные сведения по принципу ее действия и эксплуатации, технике безопасности. Главное, необходимо помнить, что установки строго запрещены к применению при нахождении людей и животных в обрабатываемом помещении или присутствия предметов, чувствительных к УФ-излучению. И тогда, вы сможете на практике по достоинству оценить их эффективность.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ-ЭПИДЕМИОЛОГОМ
 
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