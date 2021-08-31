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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210831/uslovie-1747919057.html
В Панджшере назвали условие прекращения борьбы с талибами
В Панджшере назвали условие прекращения борьбы с талибами - РИА Новости, 31.08.2021
В Панджшере назвали условие прекращения борьбы с талибами
Лидер действующего в провинции Панджшер Фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заявил, что уйдет из политики, если движение "Талибан"* создаст инклюзивное РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T06:04
2021-08-31T08:18
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
панджшер (провинция)
сухейль шахин
ахмад масуд
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Лидер действующего в провинции Панджшер Фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заявил, что уйдет из политики, если движение "Талибан"* создаст инклюзивное правительство и обеспечит соблюдение гражданских прав.Другое условие — децентрализованные органы исполнительной власти. Все остальные варианты для них неприемлемы, добавил Масуд.Лидер Фронта сопротивления Афганистана также отметил, что не получает никакой финансовой поддержки из-за рубежа."Правительство (бежавшего президента Афганистана Ашрафа Гани — Прим. ред.) вынудило многие страны региона встать на сторону "Талибана"*. От их этнической и националистической риторики до политики в области водоснабжения, все это спровоцировало и породило вражду со стороны наших соседей, и они сблизились с талибами. Еще одной причиной стало присутствие США, а также то, что они могли нанести вред США и НАТО, поддерживая боевиков", — заметил он.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер.Панджшерское сопротивление, представленное в основном местными таджиками, является единственным в Афганистане организованным очагом противостояния талибам. Объединение действует на территории горной провинции Панджшер к северо-востоку от Кабула, одного из самых маленьких по населению и площади регионов страны. Сопротивление возглавляет Ахмад Масуд, сын Ахмад Шаха Масуда - убитого террористами 20 лет назад лидера антиталибского "Северного альянса".Талибы 22 августа дали Масуду четыре часа на капитуляцию. В ответ он заявил, что Панджшер не будет сдан и его жители готовы к сопротивлению, как и во время советского военного присутствия. Масуд также подтвердил информацию западных СМИ, которые сообщали, что помимо местного ополчения под его началом есть военные, прибывшие с оружием из других регионов Афганистана, в том числе бойцы спецподразделений. К вечеру того же дня появились сообщения, что сотни боевиков "Талибана"* выдвинулись по направлению к Панджшеру. Представитель движения Сухейль Шахин заявил РИА Новости, что "Талибан"* ведет переговоры по мирному урегулированию ситуации с сопротивлением.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210825/peregovory-1747197956.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210830/taliby-1747903678.html
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в мире, талибан, афганистан, панджшер (провинция), сухейль шахин, ахмад масуд
06:04 31.08.2021 (обновлено: 08:18 31.08.2021)
 
В Панджшере назвали условие прекращения борьбы с талибами

Лидер ополчения Масуд: Панджшер сложит оружие при создании инклюзивного правительства

© AP Photo / Jalaluddin SekandarБронированные автомобили сил сопротивления талибам* в провинции Панджшер
Бронированные автомобили сил сопротивления талибам* в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© AP Photo / Jalaluddin Sekandar
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Лидер действующего в провинции Панджшер Фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заявил, что уйдет из политики, если движение "Талибан"* создаст инклюзивное правительство и обеспечит соблюдение гражданских прав.

"Если талибы намереваются разделить власть со всеми и намерены установить справедливость, предоставить равноправие и свободу всем в Афганистане, тогда я отступлю и уйду из политики", — сказал он в интервью изданию Foreign Policy.

Другое условие — децентрализованные органы исполнительной власти. Все остальные варианты для них неприемлемы, добавил Масуд.
Лидер Фронта сопротивления Афганистана также отметил, что не получает никакой финансовой поддержки из-за рубежа.
Лидер сопротивления Ахмад Масуд выступает перед своими сторонниками в провинции Панджшер, Афганистан - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа, 14:48Захват власти в Афганистане талибами
Лидер сопротивления в Панджшере рассказал об угрозах "Талибана"* для России
"Правительство (бежавшего президента Афганистана Ашрафа Гани — Прим. ред.) вынудило многие страны региона встать на сторону "Талибана"*. От их этнической и националистической риторики до политики в области водоснабжения, все это спровоцировало и породило вражду со стороны наших соседей, и они сблизились с талибами. Еще одной причиной стало присутствие США, а также то, что они могли нанести вред США и НАТО, поддерживая боевиков", — заметил он.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер.
Боевики Талибана* у здания Министерства внутренних дел в Кабуле - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
30 августа, 21:37В мире
СМИ: силы сопротивления отбили атаку талибов в провинции Панджшер
Панджшерское сопротивление, представленное в основном местными таджиками, является единственным в Афганистане организованным очагом противостояния талибам. Объединение действует на территории горной провинции Панджшер к северо-востоку от Кабула, одного из самых маленьких по населению и площади регионов страны. Сопротивление возглавляет Ахмад Масуд, сын Ахмад Шаха Масуда - убитого террористами 20 лет назад лидера антиталибского "Северного альянса".
Талибы 22 августа дали Масуду четыре часа на капитуляцию. В ответ он заявил, что Панджшер не будет сдан и его жители готовы к сопротивлению, как и во время советского военного присутствия. Масуд также подтвердил информацию западных СМИ, которые сообщали, что помимо местного ополчения под его началом есть военные, прибывшие с оружием из других регионов Афганистана, в том числе бойцы спецподразделений. К вечеру того же дня появились сообщения, что сотни боевиков "Талибана"* выдвинулись по направлению к Панджшеру. Представитель движения Сухейль Шахин заявил РИА Новости, что "Талибан"* ведет переговоры по мирному урегулированию ситуации с сопротивлением.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Панджшерское сопротивление: кто противостоит талибам в Афганистане
26 августа, 19:51Инфографика
Панджшерское сопротивление: кто противостоит талибам в Афганистане
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанПанджшер (провинция)Сухейль ШахинАхмад Масуд
 
 
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