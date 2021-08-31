https://ria.ru/20210831/ukraina-1748062578.html

В Киеве пообещали ответить всем имеющимся вооружением при "агрессии" России

В Киеве пообещали ответить всем имеющимся вооружением при "агрессии" России - РИА Новости, 31.08.2021

В Киеве пообещали ответить всем имеющимся вооружением при "агрессии" России

Украина ответит РФ "всем, что есть на вооружении" в случае навязывания боевых действий, заявил во вторник пресс-секретарь украинской делегации в контактной... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T19:18

2021-08-31T19:18

2021-08-31T19:44

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КИЕВ, 31 авг - РИА Новости. Украина ответит РФ "всем, что есть на вооружении" в случае навязывания боевых действий, заявил во вторник пресс-секретарь украинской делегации в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович."Мы прекрасно понимаем, что если они (РФ- ред.) навяжут (боевые действий - ред.) в любом варианте - с территории Белоруссии, с Крыма, по всему периметру, мы будем лупить их со страшной силой всем, что есть. А у нас много есть и много чего будет скоро, судя по результатам визита в Америку. В Кремле это прекрасно пока знают", - сказал Арестович в интервью журналисту Роману Цимбалюку, опубликованному в YouTube.По его словам, никто не испытывает сантиментов, ни президент, ни военнослужащие, и если Киеву навяжут боевые действия, Украина "ответит всем, что есть на вооружении".Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210831/zelenskiy-1747931236.html

https://ria.ru/20210831/zelenskiy-1747918351.html

киев

сша

россия

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в мире, киев, сша, оон, верховная рада украины, youtube, россия, алексей арестович