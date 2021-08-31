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В Киеве пообещали ответить всем имеющимся вооружением при "агрессии" России
В Киеве пообещали ответить всем имеющимся вооружением при "агрессии" России - РИА Новости, 31.08.2021
В Киеве пообещали ответить всем имеющимся вооружением при "агрессии" России
Украина ответит РФ "всем, что есть на вооружении" в случае навязывания боевых действий, заявил во вторник пресс-секретарь украинской делегации в контактной... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T19:18
2021-08-31T19:44
в мире
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сша
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алексей арестович
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КИЕВ, 31 авг - РИА Новости. Украина ответит РФ "всем, что есть на вооружении" в случае навязывания боевых действий, заявил во вторник пресс-секретарь украинской делегации в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович."Мы прекрасно понимаем, что если они (РФ- ред.) навяжут (боевые действий - ред.) в любом варианте - с территории Белоруссии, с Крыма, по всему периметру, мы будем лупить их со страшной силой всем, что есть. А у нас много есть и много чего будет скоро, судя по результатам визита в Америку. В Кремле это прекрасно пока знают", - сказал Арестович в интервью журналисту Роману Цимбалюку, опубликованному в YouTube.По его словам, никто не испытывает сантиментов, ни президент, ни военнослужащие, и если Киеву навяжут боевые действия, Украина "ответит всем, что есть на вооружении".Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210831/zelenskiy-1747931236.html
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в мире, киев, сша, оон, верховная рада украины, youtube, россия, алексей арестович
19:18 31.08.2021 (обновлено: 19:44 31.08.2021)
 
В Киеве пообещали ответить всем имеющимся вооружением при "агрессии" России

Советник президента Арестович пообещал России полномасштабный конфликт при "агрессии"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 31 авг - РИА Новости. Украина ответит РФ "всем, что есть на вооружении" в случае навязывания боевых действий, заявил во вторник пресс-секретарь украинской делегации в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
"Мы прекрасно понимаем, что если они (РФ- ред.) навяжут (боевые действий - ред.) в любом варианте - с территории Белоруссии, с Крыма, по всему периметру, мы будем лупить их со страшной силой всем, что есть. А у нас много есть и много чего будет скоро, судя по результатам визита в Америку. В Кремле это прекрасно пока знают", - сказал Арестович в интервью журналисту Роману Цимбалюку, опубликованному в YouTube.
Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
Вчера, 08:15
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон
По его словам, никто не испытывает сантиментов, ни президент, ни военнослужащие, и если Киеву навяжут боевые действия, Украина "ответит всем, что есть на вооружении".
Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
Вчера, 05:12
Эксперт рассказал, что Зеленский привезет в Киев после встречи с Байденом
 
В миреКиевСШАООНВерховная Рада УкраиныYouTubeРоссияАлексей Арестович
 
 
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