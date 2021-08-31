16:10 31.08.2021 (обновлено: 18:50 31.08.2021)
В США назвали поддержку "воинствующей" Украины неразумной и опасной
National Interest: американцам грозит опасность из-за поддержки "воинствующей" Украины
© РИА Новости / СтрингерВоеннослужащий на тактических учениях "Три меча-2021" (Three swords-2021) с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Украинская агрессия в адрес России делает Киев опасным союзником, пишет National Interest.
Как отметил автор статьи Тед Карпентер, заявления Украины о возвращении контроля над Крымом и Донбассом выглядят "более чем риторически". При этом ура-патриотическая риторика властей, в частности, в адрес России вызывает все большую тревогу. По его мнению, Киев уверен в том, что при необходимости его поддержат США и НАТО, и поэтому позволяет себе такое смелое поведение.
Тем не менее перспектива вступления Украины в Североатлантический альянс выглядит чрезвычайно опасной: в этом случае она сможет с легкостью выдать любой военный инцидент за акт агрессии со стороны Москвы.
"Продолжать поддержку нереалистичных территориальных амбиций Украины неразумно и опасно. Еще более безрассудно способствовать ее вхождению в НАТО. <...> Хуже слабого и уязвимого клиента в области безопасности только слабый и уязвимый клиент, стремящийся проводить агрессивную политику. При этом он не обладает достаточными военными ресурсами, а лишь полагается на поддержку со стороны своего могущественного благодетеля", — отметил Карпентер.
Эксперт не считает Киев ни формальным, ни фактическим союзником Вашингтона, несмотря на продажу оружия и прочую поддержку. По его мнению, США следует "оторвать от себя" Украину и дать ей возможность самой постоять за себя.
Верховная рада в декабре 2014 года отказалась от внеблокового статуса украинского государства. В июне 2016-го вступление в НАТО сделали целью внешней политики страны. При этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее подчеркивал, что для вступления в альянс Киеву потребуется достигнуть критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Украина не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.