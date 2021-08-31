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https://ria.ru/20210831/ukraina-1748022080.html
В США назвали поддержку "воинствующей" Украины неразумной и опасной
В США назвали поддержку "воинствующей" Украины неразумной и опасной - РИА Новости, 31.08.2021
В США назвали поддержку "воинствующей" Украины неразумной и опасной
Украинская агрессия в адрес России делает Киев опасным союзником, пишет National Interest. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T16:10
2021-08-31T18:50
в мире
украина
киев
сша
нато
россия
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Украинская агрессия в адрес России делает Киев опасным союзником, пишет National Interest.Как отметил автор статьи Тед Карпентер, заявления Украины о возвращении контроля над Крымом и Донбассом выглядят "более чем риторически". При этом ура-патриотическая риторика властей, в частности, в адрес России вызывает все большую тревогу. По его мнению, Киев уверен в том, что при необходимости его поддержат США и НАТО, и поэтому позволяет себе такое смелое поведение.Тем не менее перспектива вступления Украины в Североатлантический альянс выглядит чрезвычайно опасной: в этом случае она сможет с легкостью выдать любой военный инцидент за акт агрессии со стороны Москвы."Продолжать поддержку нереалистичных территориальных амбиций Украины неразумно и опасно. Еще более безрассудно способствовать ее вхождению в НАТО. &lt;...&gt; Хуже слабого и уязвимого клиента в области безопасности только слабый и уязвимый клиент, стремящийся проводить агрессивную политику. При этом он не обладает достаточными военными ресурсами, а лишь полагается на поддержку со стороны своего могущественного благодетеля", — отметил Карпентер.Эксперт не считает Киев ни формальным, ни фактическим союзником Вашингтона, несмотря на продажу оружия и прочую поддержку. По его мнению, США следует "оторвать от себя" Украину и дать ей возможность самой постоять за себя.Верховная рада в декабре 2014 года отказалась от внеблокового статуса украинского государства. В июне 2016-го вступление в НАТО сделали целью внешней политики страны. При этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее подчеркивал, что для вступления в альянс Киеву потребуется достигнуть критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Украина не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
https://ria.ru/20210831/ukraina-1747985183.html
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в мире, украина, киев, сша, нато, россия
16:10 31.08.2021 (обновлено: 18:50 31.08.2021)
 
В США назвали поддержку "воинствующей" Украины неразумной и опасной

National Interest: американцам грозит опасность из-за поддержки "воинствующей" Украины

© РИА Новости / СтрингерВоеннослужащий на тактических учениях "Три меча-2021" (Three swords-2021) с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области
Военнослужащий на тактических учениях Три меча-2021 (Three swords-2021) с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Украинская агрессия в адрес России делает Киев опасным союзником, пишет National Interest.
Как отметил автор статьи Тед Карпентер, заявления Украины о возвращении контроля над Крымом и Донбассом выглядят "более чем риторически". При этом ура-патриотическая риторика властей, в частности, в адрес России вызывает все большую тревогу. По его мнению, Киев уверен в том, что при необходимости его поддержат США и НАТО, и поэтому позволяет себе такое смелое поведение.
Генерал-лейтенант запаса, профессор, военный эксперт Игорь Романенко - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
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Тем не менее перспектива вступления Украины в Североатлантический альянс выглядит чрезвычайно опасной: в этом случае она сможет с легкостью выдать любой военный инцидент за акт агрессии со стороны Москвы.
"Продолжать поддержку нереалистичных территориальных амбиций Украины неразумно и опасно. Еще более безрассудно способствовать ее вхождению в НАТО. <...> Хуже слабого и уязвимого клиента в области безопасности только слабый и уязвимый клиент, стремящийся проводить агрессивную политику. При этом он не обладает достаточными военными ресурсами, а лишь полагается на поддержку со стороны своего могущественного благодетеля", — отметил Карпентер.
Эксперт не считает Киев ни формальным, ни фактическим союзником Вашингтона, несмотря на продажу оружия и прочую поддержку. По его мнению, США следует "оторвать от себя" Украину и дать ей возможность самой постоять за себя.
Верховная рада в декабре 2014 года отказалась от внеблокового статуса украинского государства. В июне 2016-го вступление в НАТО сделали целью внешней политики страны. При этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее подчеркивал, что для вступления в альянс Киеву потребуется достигнуть критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Украина не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
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