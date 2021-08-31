https://ria.ru/20210831/uchitelya-1747991518.html

"Яблоко" предложило поднять зарплату учителей до 200% от средней по региону

"Яблоко" предложило поднять зарплату учителей до 200% от средней по региону - РИА Новости, 31.08.2021

"Яблоко" предложило поднять зарплату учителей до 200% от средней по региону

Необходимо увеличить долю ВВП, которая тратится на образование, а также поднять зарплату учителей до 200% от средней по региону, заявила кандидат в депутаты... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T14:15

2021-08-31T14:15

2021-08-31T14:15

политика

госдума рф

яблоко

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Необходимо увеличить долю ВВП, которая тратится на образование, а также поднять зарплату учителей до 200% от средней по региону, заявила кандидат в депутаты Госдумы от партии "Яблоко" Ольга Власова."Главное, что мы должны сделать, это увеличить долю ВВП, которую тратим на образование. Как минимум, мы должны увеличить ее до 6%, сейчас государство тратит всего лишь 4% ВВП на образование", - сказала Власова в ходе дебатов на "Радио России".По ее мнению, необходимо также поддерживать образовательные учреждения в стремлении зарабатывать деньги, предлагая уникальные продукты, поскольку они "должны иметь право и свободу выбора генерировать какие-то идеи, привносить новые инструменты".Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210826/debaty-1747295412.html

https://ria.ru/20210830/zyuganov-1747906050.html

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политика, госдума рф, яблоко