https://ria.ru/20210831/uchitelya-1747991518.html
"Яблоко" предложило поднять зарплату учителей до 200% от средней по региону
"Яблоко" предложило поднять зарплату учителей до 200% от средней по региону - РИА Новости, 31.08.2021
"Яблоко" предложило поднять зарплату учителей до 200% от средней по региону
Необходимо увеличить долю ВВП, которая тратится на образование, а также поднять зарплату учителей до 200% от средней по региону, заявила кандидат в депутаты... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T14:15
2021-08-31T14:15
2021-08-31T14:15
политика
госдума рф
яблоко
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Необходимо увеличить долю ВВП, которая тратится на образование, а также поднять зарплату учителей до 200% от средней по региону, заявила кандидат в депутаты Госдумы от партии "Яблоко" Ольга Власова."Главное, что мы должны сделать, это увеличить долю ВВП, которую тратим на образование. Как минимум, мы должны увеличить ее до 6%, сейчас государство тратит всего лишь 4% ВВП на образование", - сказала Власова в ходе дебатов на "Радио России".По ее мнению, необходимо также поддерживать образовательные учреждения в стремлении зарабатывать деньги, предлагая уникальные продукты, поскольку они "должны иметь право и свободу выбора генерировать какие-то идеи, привносить новые инструменты".Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210826/debaty-1747295412.html
https://ria.ru/20210830/zyuganov-1747906050.html
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политика, госдума рф, яблоко
"Яблоко" предложило поднять зарплату учителей до 200% от средней по региону
Член партии "Яблоко" Власова: надо поднять зарплату учителей до 200% от средней по региону
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.
Необходимо увеличить долю ВВП, которая тратится на образование, а также поднять зарплату учителей до 200% от средней по региону, заявила кандидат в депутаты Госдумы
от партии "Яблоко
" Ольга Власова.
"Главное, что мы должны сделать, это увеличить долю ВВП, которую тратим на образование. Как минимум, мы должны увеличить ее до 6%, сейчас государство тратит всего лишь 4% ВВП на образование", - сказала Власова в ходе дебатов на "Радио России".
По ее мнению, необходимо также поддерживать образовательные учреждения в стремлении зарабатывать деньги, предлагая уникальные продукты, поскольку они "должны иметь право и свободу выбора генерировать какие-то идеи, привносить новые инструменты".
"Мы считаем, что необходимо увеличить заработную плату учителей до 200% от средней по региону. Это крайне важная мера. Она связана также с тем, что на сегодняшний день текучка учителей просто колоссальная. Такая текучка происходит из-за того, что учитель не чувствует свою значимость в рамках всей этой системы", - подчеркнула Власова.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.