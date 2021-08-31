https://ria.ru/20210831/ubiystvo-1747954496.html
В ЕСПЧ не нашли доказательств причастности России к убийству Эстемировой
В ЕСПЧ не нашли доказательств причастности России к убийству Эстемировой - РИА Новости, 31.08.2021
В ЕСПЧ не нашли доказательств причастности России к убийству Эстемировой
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не нашел доказательств причастности российского государства к убийству правозащитницы Натальи Эстемировой в 2009 году, РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T11:27
2021-08-31T11:27
2021-08-31T15:54
европейский суд по правам человека (еспч)
грозный
наталья эстемирова
чеченская республика (чечня)
россия
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ПАРИЖ, 31 авг — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не нашел доказательств причастности российского государства к убийству правозащитницы Натальи Эстемировой в 2009 году, говорится в пресс-релизе суда.Сотрудница "Мемориала"*, лауреат многих известных правозащитных премий Наталья Эстемирова была похищена 15 июля 2009 года в Грозном, в тот же день ее тело нашли в Ингушетии. Сестра Натальи Эстемировой Светлана обратилась с жалобой в ЕСПЧ в 2011 году, указывая на то, что расследование убийства правозащитницы не было проведено быстро и тщательно."Суд считает, что истец (Светлана Эстемирова) не доказала, что Наталья Эстемирова была похищена представителями государства, и что доказательства не позволяют сделать вывод о причастности государства к ее убийству", — говорится в документе.Вместе с тем суд подчеркивает, что непредоставление российскими властями полной копии уголовного дела повлияло на возможность оценить качество расследования. В этой связи ЕСПЧ не смог сделать вывод, что расследование убийства правозащитницы было проведено тщательно.ЕСПЧ также постановил, что Россия должна выплатить 20 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда сестре правозащитницы Эстемировой.*Организация, признанная в России иноагентом.
https://ria.ru/20190715/1556449313.html
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европейский суд по правам человека (еспч), грозный, наталья эстемирова, чеченская республика (чечня), россия
11:27 31.08.2021 (обновлено: 15:54 31.08.2021)
В ЕСПЧ не нашли доказательств причастности России к убийству Эстемировой
ЕСПЧ не нашел доказательств причастности России к убийству правозащитницы Эстемировой