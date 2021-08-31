https://ria.ru/20210831/ubiystvo-1747943916.html

В Татарстане при стрельбе в баре убили человека

В Татарстане при стрельбе в баре убили человека - РИА Новости, 31.08.2021

В Татарстане при стрельбе в баре убили человека

Следователи в Татарстане выясняют обстоятельства конфликта между двумя мужчинами в баре, в ходе которого один убил другого из самодельного пистолета, сообщает... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T10:30

2021-08-31T10:30

2021-08-31T10:33

происшествия

казань

республика татарстан (татарстан)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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КАЗАНЬ, 31 авг – РИА Новости. Следователи в Татарстане выясняют обстоятельства конфликта между двумя мужчинами в баре, в ходе которого один убил другого из самодельного пистолета, сообщает следственное управление СК РФ по республике."Ночью 29 августа на улице Набережной поселка Октябрьский Зеленодольского района обнаружено тело 46-летнего жителя города Казани с признаками насильственной смерти в виде множественных огнестрельных ранений различных частей тела. По данному факту <…> возбуждено уголовное дело по статье "убийство", - говорится в сообщении.По подозрению в совершении преступления задержан 40-летний житель Казани. По версии следствия, ночью подозреваемый приехал в бар и общался там с одной из сотрудниц и ее знакомой. В это время там же находился потерпевший, который стал скандалить с работницей заведения. В результате между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый, как считает следствие, произвел в мужчину множественные выстрелы из имевшегося при нем самодельного пистолета.Причастность к совершению преступления подозреваемый не признал. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20210823/strelba-1746830909.html

https://ria.ru/20210829/novosibirsk-1747748548.html

казань

республика татарстан (татарстан)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, казань, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф), россия