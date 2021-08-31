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В Турции туристический сезон может завершиться раньше обычного
В Турции туристический сезон может завершиться раньше обычного - РИА Новости, 31.08.2021
В Турции туристический сезон может завершиться раньше обычного
Из-за "закрытия Турции" для отдыхающих из стран Европы на время бархатного сезона туристический сезон в государстве может закончиться раньше, пишет "Турпром" со РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T17:01
2021-08-31T17:01
2021-08-31T17:01
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Из-за "закрытия Турции" для отдыхающих из стран Европы на время бархатного сезона туристический сезон в государстве может закончиться раньше, пишет "Турпром" со ссылкой на местные СМИ.Великобритания и Франция внесли Турцию в "красный" список, а власти Германии объявили, что всем отдыхающим нужно садиться на обязательный карантин после возвращения с турецких курортов.По мнению экспертов, из-за сложившейся ситуации местному туристическому сектору будет сложно пережить зиму "с низкими доходами или их отсутствием", а у многих инвесторов возникнут трудности с выплатой кредитов.Власти Турции надеются, что спасти экономику во время бархатного сезона смогут туристы из России.
https://ria.ru/20210831/shvetsiya-1747942578.html
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турция, германия, франция, великобритания, новости - туризм, туристы