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Наука
https://ria.ru/20210831/treschiny-1747933334.html
На МКС доставили оборудование для исследования трещин в модуле "Заря"
На МКС доставили оборудование для исследования трещин в модуле "Заря" - РИА Новости, 31.08.2021
На МКС доставили оборудование для исследования трещин в модуле "Заря"
Оборудование для исследования трещин в старейшем модуле "Заря" доставлено на Международную космическую станцию (МКС), заявил генеральный директор Роскосмоса... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T08:51
2021-08-31T10:12
наука
дмитрий рогозин
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Оборудование для исследования трещин в старейшем модуле "Заря" доставлено на Международную космическую станцию (МКС), заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин."На борт МКС доставлено специальное оборудование, с помощью которого наши экипажи смогут провести полноценное исследование состояния корпуса российского сегмента и установить, является ли то, о чем говорил Соловьев, "несквозными трещинами" или просто царапинами, нанесенными за годы эксплуатации", - сказал он в Twitter.Рогозин добавил, что такие исследования уже идут.Ранее генеральный конструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьев сообщил РИА Новости, что об обнаружении несквозных трещин космонавтами в модуле "Заря".Кроме того, ранее сообщалось, что утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда" и в марте 2021 года заделал ее. Как ранее сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", эта трещина не угрожала станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины, которую экипаж также заделал в марте. Однако утечка не прекратилась, хотя и уменьшилась. Космонавты продолжили поиск мест утечки и их герметизацию.В январе 2021 года руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщал, что из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки на 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений - от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210829/rogozin-1747733396.html
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дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)
08:51 31.08.2021 (обновлено: 10:12 31.08.2021)
 
На МКС доставили оборудование для исследования трещин в модуле "Заря"

Рогозин: на МКС доставили оборудование для исследования трещин в старейшем модуле "Заря"

© Фото : РоскосмосМодуль "Звезда" Международной космической станции
Модуль Звезда Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© Фото : Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Оборудование для исследования трещин в старейшем модуле "Заря" доставлено на Международную космическую станцию (МКС), заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"На борт МКС доставлено специальное оборудование, с помощью которого наши экипажи смогут провести полноценное исследование состояния корпуса российского сегмента и установить, является ли то, о чем говорил Соловьев, "несквозными трещинами" или просто царапинами, нанесенными за годы эксплуатации", - сказал он в Twitter.
Рогозин добавил, что такие исследования уже идут.
Ранее генеральный конструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьев сообщил РИА Новости, что об обнаружении несквозных трещин космонавтами в модуле "Заря".
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
29 августа, 15:16
Рогозин рассказал, с чего начнется война в космосе
Кроме того, ранее сообщалось, что утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда" и в марте 2021 года заделал ее. Как ранее сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", эта трещина не угрожала станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины, которую экипаж также заделал в марте. Однако утечка не прекратилась, хотя и уменьшилась. Космонавты продолжили поиск мест утечки и их герметизацию.
В январе 2021 года руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщал, что из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки на 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений - от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.
Читайте полный текст интервью >>
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
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НаукаДмитрий РогозинРоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
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