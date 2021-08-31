https://ria.ru/20210831/treschiny-1747933334.html

На МКС доставили оборудование для исследования трещин в модуле "Заря"

На МКС доставили оборудование для исследования трещин в модуле "Заря" - РИА Новости, 31.08.2021

На МКС доставили оборудование для исследования трещин в модуле "Заря"

Оборудование для исследования трещин в старейшем модуле "Заря" доставлено на Международную космическую станцию (МКС), заявил генеральный директор Роскосмоса... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T08:51

2021-08-31T08:51

2021-08-31T10:12

наука

дмитрий рогозин

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Оборудование для исследования трещин в старейшем модуле "Заря" доставлено на Международную космическую станцию (МКС), заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин."На борт МКС доставлено специальное оборудование, с помощью которого наши экипажи смогут провести полноценное исследование состояния корпуса российского сегмента и установить, является ли то, о чем говорил Соловьев, "несквозными трещинами" или просто царапинами, нанесенными за годы эксплуатации", - сказал он в Twitter.Рогозин добавил, что такие исследования уже идут.Ранее генеральный конструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьев сообщил РИА Новости, что об обнаружении несквозных трещин космонавтами в модуле "Заря".Кроме того, ранее сообщалось, что утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда" и в марте 2021 года заделал ее. Как ранее сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", эта трещина не угрожала станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины, которую экипаж также заделал в марте. Однако утечка не прекратилась, хотя и уменьшилась. Космонавты продолжили поиск мест утечки и их герметизацию.В январе 2021 года руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщал, что из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки на 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений - от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210829/rogozin-1747733396.html

https://ria.ru/20210830/stantsiya-1747782049.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)