08:51 31.08.2021 (обновлено: 10:12 31.08.2021)
На МКС доставили оборудование для исследования трещин в модуле "Заря"
Рогозин: на МКС доставили оборудование для исследования трещин в старейшем модуле "Заря"
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Оборудование для исследования трещин в старейшем модуле "Заря" доставлено на Международную космическую станцию (МКС), заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"На борт МКС доставлено специальное оборудование, с помощью которого наши экипажи смогут провести полноценное исследование состояния корпуса российского сегмента и установить, является ли то, о чем говорил Соловьев, "несквозными трещинами" или просто царапинами, нанесенными за годы эксплуатации", - сказал он в Twitter.
Рогозин добавил, что такие исследования уже идут.
Ранее генеральный конструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьев сообщил РИА Новости, что об обнаружении несквозных трещин космонавтами в модуле "Заря".
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Кроме того, ранее сообщалось, что утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда" и в марте 2021 года заделал ее. Как ранее сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", эта трещина не угрожала станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины, которую экипаж также заделал в марте. Однако утечка не прекратилась, хотя и уменьшилась. Космонавты продолжили поиск мест утечки и их герметизацию.
В январе 2021 года руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщал, что из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки на 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений - от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.