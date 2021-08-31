https://ria.ru/20210831/teploseti-1747995112.html

Испытания теплосетей к осенне-зимнему периоду завершены в Москве

Испытания теплосетей к осенне-зимнему периоду завершены в Москве - РИА Новости, 31.08.2021

Испытания теплосетей к осенне-зимнему периоду завершены в Москве

Гидравлические и температурные испытания теплосетей в Москве в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду завершены, сообщил журналистам во вторник заместитель... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T14:39

2021-08-31T14:39

2021-08-31T14:39

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Гидравлические и температурные испытания теплосетей в Москве в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду завершены, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Петр Бирюков."Проведение испытаний теплосетей – одно из основных направлений подготовительной работы к отопительному сезону. Главная задача – выявить потенциально ненадежные участки сетей и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что после отключения отопления в мае стартовали гидравлические испытания теплосетей. Именно на время их проведения производится временное отключение горячего водоснабжения."Проведены гидравлические испытания на более 17 тысячах километров тепловых сетей. К работе в осенне-зимний период готовы свыше 8,6 тысячи километров магистральных сетей и 8,4 тысячи километров разводящих сетей, обеспечивающих теплоснабжение более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов", - подчеркнул Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что по линии "Мосводоканала" проведены гидравлические испытания на 196 километрах городских сетей водоснабжения. На финальном этапе подготовки теплосетей прошли температурные испытания. Во время их проведения в магистрали подается теплоноситель с максимальной температурой – до 130 градусов. Таким образом, имитируется повышенная нагрузка в зимние пики холодов.

https://ria.ru/20210820/moskva-1746488202.html

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москва, петр бирюков