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Офтальмолог назвала проблемы со зрением из-за смартфона
Офтальмолог назвала проблемы со зрением из-за смартфона - РИА Новости, 31.08.2021
Офтальмолог назвала проблемы со зрением из-за смартфона
Использование смартфона обычно снижает число морганий, что приводит к усилению испарения с глаз защитной слезной пленки. Слизистая пересыхает и становится... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T01:12
2021-08-31T01:12
общество
здоровье
россия
европейский медицинский центр
наталия боша
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Использование смартфона обычно снижает число морганий, что приводит к усилению испарения с глаз защитной слезной пленки. Слизистая пересыхает и становится мишенью для разнообразных микроорганизмов, вызывающих воспаления глаз. Возможны и проблемы со зрением, рассказала агентству "Прайм" офтальмолог-хирург Европейского Медицинского Центра (ЕМС) Наталия Боша.Кроме того, при использовании смартфона нередко напрягаются мышцы шеи и воротниковой зоны, нарушается их кровоснабжение, и также страдает зрительный центр. Это может привести к резкому сужению полей зрения вплоть до его полного исчезновения на некоторое время.Специалист считает, что самый уязвимый возраст — до девяти лет, поэтому детям давать смартфон не следует.Взрослым следует чаще отвлекаться от экрана смартфона, а во время использования держать его на расстоянии 40-45 см от глаз, что особенно важно для детей и подростков, заключила эксперт.
https://ria.ru/20210816/zrenie-1745862151.html
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общество, здоровье, россия, европейский медицинский центр, наталия боша
01:12 31.08.2021
 
Офтальмолог назвала проблемы со зрением из-за смартфона

Хирург Боша: использование смартфона может вызвать воспаление глаз и проблемы со зрением

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Использование смартфона обычно снижает число морганий, что приводит к усилению испарения с глаз защитной слезной пленки. Слизистая пересыхает и становится мишенью для разнообразных микроорганизмов, вызывающих воспаления глаз. Возможны и проблемы со зрением, рассказала агентству "Прайм" офтальмолог-хирург Европейского Медицинского Центра (ЕМС) Наталия Боша.

“Кроме того, доказано, что долгая фокусировка на близком расстоянии вызывает у детей развитие и прогрессирование близорукости, а взрослых может возникать спазм аккомодации - когда при взгляде вдаль всё расплывается. Это может сопровождаться снижением работоспособности, головокружениями и головными болями”, — поясняет Боша.

Кроме того, при использовании смартфона нередко напрягаются мышцы шеи и воротниковой зоны, нарушается их кровоснабжение, и также страдает зрительный центр. Это может привести к резкому сужению полей зрения вплоть до его полного исчезновения на некоторое время.
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Специалист считает, что самый уязвимый возраст — до девяти лет, поэтому детям давать смартфон не следует.
Взрослым следует чаще отвлекаться от экрана смартфона, а во время использования держать его на расстоянии 40-45 см от глаз, что особенно важно для детей и подростков, заключила эксперт.
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ОбществоЗдоровьеРоссияЕвропейский медицинский центрНаталия Боша
 
 
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