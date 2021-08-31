https://ria.ru/20210831/smartfon-1747911465.html

Офтальмолог назвала проблемы со зрением из-за смартфона

Офтальмолог назвала проблемы со зрением из-за смартфона - РИА Новости, 31.08.2021

Офтальмолог назвала проблемы со зрением из-за смартфона

Использование смартфона обычно снижает число морганий, что приводит к усилению испарения с глаз защитной слезной пленки. Слизистая пересыхает и становится... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T01:12

2021-08-31T01:12

2021-08-31T01:12

общество

здоровье

россия

европейский медицинский центр

наталия боша

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Использование смартфона обычно снижает число морганий, что приводит к усилению испарения с глаз защитной слезной пленки. Слизистая пересыхает и становится мишенью для разнообразных микроорганизмов, вызывающих воспаления глаз. Возможны и проблемы со зрением, рассказала агентству "Прайм" офтальмолог-хирург Европейского Медицинского Центра (ЕМС) Наталия Боша.Кроме того, при использовании смартфона нередко напрягаются мышцы шеи и воротниковой зоны, нарушается их кровоснабжение, и также страдает зрительный центр. Это может привести к резкому сужению полей зрения вплоть до его полного исчезновения на некоторое время.Специалист считает, что самый уязвимый возраст — до девяти лет, поэтому детям давать смартфон не следует.Взрослым следует чаще отвлекаться от экрана смартфона, а во время использования держать его на расстоянии 40-45 см от глаз, что особенно важно для детей и подростков, заключила эксперт.

https://ria.ru/20210816/zrenie-1745862151.html

https://ria.ru/20210224/zrenie-1598705135.html

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общество, здоровье, россия, европейский медицинский центр, наталия боша