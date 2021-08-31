Офтальмолог назвала проблемы со зрением из-за смартфона
Хирург Боша: использование смартфона может вызвать воспаление глаз и проблемы со зрением
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Использование смартфона обычно снижает число морганий, что приводит к усилению испарения с глаз защитной слезной пленки. Слизистая пересыхает и становится мишенью для разнообразных микроорганизмов, вызывающих воспаления глаз. Возможны и проблемы со зрением, рассказала агентству "Прайм" офтальмолог-хирург Европейского Медицинского Центра (ЕМС) Наталия Боша.
“Кроме того, доказано, что долгая фокусировка на близком расстоянии вызывает у детей развитие и прогрессирование близорукости, а взрослых может возникать спазм аккомодации - когда при взгляде вдаль всё расплывается. Это может сопровождаться снижением работоспособности, головокружениями и головными болями”, — поясняет Боша.
Кроме того, при использовании смартфона нередко напрягаются мышцы шеи и воротниковой зоны, нарушается их кровоснабжение, и также страдает зрительный центр. Это может привести к резкому сужению полей зрения вплоть до его полного исчезновения на некоторое время.
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Специалист считает, что самый уязвимый возраст — до девяти лет, поэтому детям давать смартфон не следует.
Взрослым следует чаще отвлекаться от экрана смартфона, а во время использования держать его на расстоянии 40-45 см от глаз, что особенно важно для детей и подростков, заключила эксперт.
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