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Туризм
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В шведских супермаркетах установили собачьи домики с климат-контролем
В шведских супермаркетах установили собачьи домики с климат-контролем - РИА Новости, 31.08.2021
В шведских супермаркетах установили собачьи домики с климат-контролем
По инициативе зоопсихологов в супермаркетах Швеции начали появляться временные домики для собак, в которых покупатели могут оставлять своих питомцев на время... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T11:27
2021-08-31T13:32
туризм
животные
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. По инициативе зоопсихологов в супермаркетах Швеции начали появляться временные домики для собак, в которых покупатели могут оставлять своих питомцев на время шопинга, сообщает "Европульс"."Будки" оснащены климат-контролем: в жару внутри активируется система охлаждения, а зимой включается подогрев пола.Чтобы оставить в таком домике своего питомца, хозяевам достаточно скачать специальное мобильное приложение. С его помощью можно закрывать дверь и удаленно проверять состояние собаки.Уточняется, что домики уже появились во многих супермаркетах юга страны, а теперь их начали устанавливать и на севере.
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животные, швеция, новости - туризм, покупки, собаки, магазин, туристы
11:27 31.08.2021 (обновлено: 13:32 31.08.2021)
 

В шведских супермаркетах установили собачьи домики с климат-контролем

© РИА Новости / Крис Джун / Перейти в фотобанкСобака
Собака - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Крис Джун
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. По инициативе зоопсихологов в супермаркетах Швеции начали появляться временные домики для собак, в которых покупатели могут оставлять своих питомцев на время шопинга, сообщает "Европульс".
"Будки" оснащены климат-контролем: в жару внутри активируется система охлаждения, а зимой включается подогрев пола.
Чтобы оставить в таком домике своего питомца, хозяевам достаточно скачать специальное мобильное приложение. С его помощью можно закрывать дверь и удаленно проверять состояние собаки.
Уточняется, что домики уже появились во многих супермаркетах юга страны, а теперь их начали устанавливать и на севере.
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