https://ria.ru/20210831/shvetsiya-1747942578.html

В шведских супермаркетах установили собачьи домики с климат-контролем

В шведских супермаркетах установили собачьи домики с климат-контролем - РИА Новости, 31.08.2021

В шведских супермаркетах установили собачьи домики с климат-контролем

По инициативе зоопсихологов в супермаркетах Швеции начали появляться временные домики для собак, в которых покупатели могут оставлять своих питомцев на время... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T11:27

2021-08-31T11:27

2021-08-31T13:32

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. По инициативе зоопсихологов в супермаркетах Швеции начали появляться временные домики для собак, в которых покупатели могут оставлять своих питомцев на время шопинга, сообщает "Европульс"."Будки" оснащены климат-контролем: в жару внутри активируется система охлаждения, а зимой включается подогрев пола.Чтобы оставить в таком домике своего питомца, хозяевам достаточно скачать специальное мобильное приложение. С его помощью можно закрывать дверь и удаленно проверять состояние собаки.Уточняется, что домики уже появились во многих супермаркетах юга страны, а теперь их начали устанавливать и на севере.

https://ria.ru/20210830/sochi-1747865164.html

швеция

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животные, швеция, новости - туризм, покупки, собаки, магазин, туристы