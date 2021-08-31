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Азаров и замглавы Минобрнауки открыли бассейн в Тольяттинском университете
Азаров и замглавы Минобрнауки открыли бассейн в Тольяттинском университете - РИА Новости, 31.08.2021
Азаров и замглавы Минобрнауки открыли бассейн в Тольяттинском университете
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и замминистра науки и образования РФ Петр Кучеренко во вторник открыли новый бассейн в Тольяттинском государственном РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T16:29
2021-08-31T16:57
общество
тольятти
самарская область
дмитрий азаров
единая россия
тольяттинский государственный университет
россия
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САМАРА, 31 авг - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и замминистра науки и образования РФ Петр Кучеренко во вторник открыли новый бассейн в Тольяттинском государственном университете, сообщила пресс-служба правительства региона."Тридцать первого августа, накануне Дня знаний и в преддверии начала нового учебного года в Тольяттинском государственном университете открылся новый объект спортивной инфраструктуры – современный бассейн", - говорится в сообщении.Старт работе спортобъекта дали Азаров, Кучеренко, ректор Тольяттинского государственного университета Михаил Криштал, депутаты Государственной и областной думы."Очень важно, что в преддверии Дня знаний мы открыли новый бассейн в Тольяттинском государственном университете – опорном вузе Самарской области, который сегодня задает тренд развития городского округа Тольятти, готовит квалифицированные кадры, вузе, в который сегодня приезжают учиться из других городов нашей Самарской области. Я уверен, что у университета очень хорошее будущее. Здесь сегодня есть научная школа, есть специалисты, которые умеют претворять в жизнь задуманное", - цитирует Азарова пресс-служба.Глава региона поблагодарил за поддержку в реализации проекта министерство науки и образования РФ: министра Валерия Фалькова и первого заместителя министра Петра Кучеренко, приехавшего на открытие объекта спортивной инфраструктуры, а также депутатов, инициировавших проект "500 бассейнов", благодаря которому стало возможным строительство современного бассейна в Тольятти.Отмечается, что в новом бассейне в ТГУ есть специальные поручни, информационные таблички с дублированием текста шрифтом Брайля, звуковые и световые индикаторы, устройство для спуска в воду. Азаров дал поручение главе Тольятти Николаю Ренцу совместно с Кришталом проработать вопрос организации тренировок для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья в новом бассейне."Очень важно, что, несмотря на пандемию, в вузах страны продолжается и даже активно ведется строительство инфраструктуры. Сегодня в Тольятти мы открываем новый бассейн не только для учащихся вуза, но и для жителей всего города. Вызывает восхищение слаженная работа нашего министерства, региональных властей, внимание губернатора к этому объекту, внимание депутатов партии "Единая Россия", которые реализуют проект "500 бассейнов". Зримый результат сегодня перед всеми вами", - приводит пресс-служба слова Кучеренко.
https://ria.ru/20210828/samara-1747679775.html
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общество, тольятти, самарская область, дмитрий азаров, единая россия, тольяттинский государственный университет, россия
16:29 31.08.2021 (обновлено: 16:57 31.08.2021)
 
Азаров и замглавы Минобрнауки открыли бассейн в Тольяттинском университете

Азаров и замглавы Минобрнауки открыли новый бассейн в Тольяттинском госуниверситете

© Фото : предоставлено правительством Самарской областиАзаров и замглавы Минобрнауки открыли бассейн в Тольяттинском университете
Азаров и замглавы Минобрнауки открыли бассейн в Тольяттинском университете - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© Фото : предоставлено правительством Самарской области
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САМАРА, 31 авг - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и замминистра науки и образования РФ Петр Кучеренко во вторник открыли новый бассейн в Тольяттинском государственном университете, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Тридцать первого августа, накануне Дня знаний и в преддверии начала нового учебного года в Тольяттинском государственном университете открылся новый объект спортивной инфраструктуры – современный бассейн", - говорится в сообщении.
Старт работе спортобъекта дали Азаров, Кучеренко, ректор Тольяттинского государственного университета Михаил Криштал, депутаты Государственной и областной думы.
"Очень важно, что в преддверии Дня знаний мы открыли новый бассейн в Тольяттинском государственном университете – опорном вузе Самарской области, который сегодня задает тренд развития городского округа Тольятти, готовит квалифицированные кадры, вузе, в который сегодня приезжают учиться из других городов нашей Самарской области. Я уверен, что у университета очень хорошее будущее. Здесь сегодня есть научная школа, есть специалисты, которые умеют претворять в жизнь задуманное", - цитирует Азарова пресс-служба.
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Глава региона поблагодарил за поддержку в реализации проекта министерство науки и образования РФ: министра Валерия Фалькова и первого заместителя министра Петра Кучеренко, приехавшего на открытие объекта спортивной инфраструктуры, а также депутатов, инициировавших проект "500 бассейнов", благодаря которому стало возможным строительство современного бассейна в Тольятти.
Отмечается, что в новом бассейне в ТГУ есть специальные поручни, информационные таблички с дублированием текста шрифтом Брайля, звуковые и световые индикаторы, устройство для спуска в воду. Азаров дал поручение главе Тольятти Николаю Ренцу совместно с Кришталом проработать вопрос организации тренировок для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья в новом бассейне.
"Очень важно, что, несмотря на пандемию, в вузах страны продолжается и даже активно ведется строительство инфраструктуры. Сегодня в Тольятти мы открываем новый бассейн не только для учащихся вуза, но и для жителей всего города. Вызывает восхищение слаженная работа нашего министерства, региональных властей, внимание губернатора к этому объекту, внимание депутатов партии "Единая Россия", которые реализуют проект "500 бассейнов". Зримый результат сегодня перед всеми вами", - приводит пресс-служба слова Кучеренко.
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ОбществоТольяттиСамарская областьДмитрий АзаровЕдиная РоссияТольяттинский государственный университетРоссия
 
 
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