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Казаки собрали рюкзаки детям из многодетных семей к 1 сентября
Казаки собрали рюкзаки детям из многодетных семей к 1 сентября - РИА Новости, 31.08.2021
Казаки собрали рюкзаки детям из многодетных семей к 1 сентября
В преддверии нового учебного года казаки Новоселицкого станичного общества присоединились к благотворительной социальной акции "Соберем ребенка в школу" и... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T14:58
2021-08-31T14:58
российское казачество
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В преддверии нового учебного года казаки Новоселицкого станичного общества присоединились к благотворительной социальной акции "Соберем ребенка в школу" и передали рюкзаки детям из малоимущих и многодетных семей. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийского казачьего общества."Среди казаков есть многодетные, и, когда у нас появилась финансовая возможность, мы решили к 1 сентября помочь. Теперь это будет традиция", – рассказал РИА Новости заместитель атамана Новоселицкого РКО Михаил Черновой.Он также добавил, что два полностью собранных рюкзака с тетрадями, ручками и другими школьными принадлежностями казаки передали в отдел социальной защиты районной администрации. Другая помощь оказывалась адресно."Восемь рюкзаков мы раздали казакам, у нас есть многодетная семья. Дети участвовали от нашего казачества в конкурсах и фестивалях – стихи читали, занимали места, у них даже есть грамоты. Девочка заняла второе место по краю по стихотворениям. Скажем так, помогали особо активным казачатам", –поделился Черновой.Заместитель атамана лично покупал все необходимые для школы принадлежности. Для того чтобы узнать, что именно нужно ребенку, он ходил с семьями по магазинам. Одна девочка попросила хороший чертежный набор, а другая – два альбома для рисования и акварельные краски. Кому-то понадобились контурные карты и карандаши.Такую помощь казаки оказывают односельчанам Новоселицкого станичного казачьего общества впервые – до нынешнего года они не имели такой финансовой возможности. Но когда средства появились, они купили и наполнили всеми необходимыми школьными принадлежностями портфели, которые передали детям к 1 сентября.
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россия, российское казачество
14:58 31.08.2021
 

Казаки собрали рюкзаки детям из многодетных семей к 1 сентября

© РИА Новости / Нина ЗотинаРюкзак со школьными принадлежностями
Рюкзак со школьными принадлежностями - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В преддверии нового учебного года казаки Новоселицкого станичного общества присоединились к благотворительной социальной акции "Соберем ребенка в школу" и передали рюкзаки детям из малоимущих и многодетных семей. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийского казачьего общества.
"Среди казаков есть многодетные, и, когда у нас появилась финансовая возможность, мы решили к 1 сентября помочь. Теперь это будет традиция", – рассказал РИА Новости заместитель атамана Новоселицкого РКО Михаил Черновой.
Он также добавил, что два полностью собранных рюкзака с тетрадями, ручками и другими школьными принадлежностями казаки передали в отдел социальной защиты районной администрации. Другая помощь оказывалась адресно.
"Восемь рюкзаков мы раздали казакам, у нас есть многодетная семья. Дети участвовали от нашего казачества в конкурсах и фестивалях – стихи читали, занимали места, у них даже есть грамоты. Девочка заняла второе место по краю по стихотворениям. Скажем так, помогали особо активным казачатам", –поделился Черновой.
Заместитель атамана лично покупал все необходимые для школы принадлежности. Для того чтобы узнать, что именно нужно ребенку, он ходил с семьями по магазинам. Одна девочка попросила хороший чертежный набор, а другая – два альбома для рисования и акварельные краски. Кому-то понадобились контурные карты и карандаши.

"Одной девочке мы на две тысячи собрали рюкзак, многодетным на три, на четыре тысячи. У нас получилось адресно – ребенок говорил, у меня много тетрадей в клеточку, нужно что-то другое. Вопросов нет, давайте делать. К примеру, цветная бумага, ее несколько видов. Есть бархатная для поделок, ножнички, все как положено. Чертежный набор хороший, краски, естественно, кисточки. Как я запомнил, самые хорошие кисточки – это беличьи", –поделился Черновой.

Такую помощь казаки оказывают односельчанам Новоселицкого станичного казачьего общества впервые – до нынешнего года они не имели такой финансовой возможности. Но когда средства появились, они купили и наполнили всеми необходимыми школьными принадлежностями портфели, которые передали детям к 1 сентября.
 
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